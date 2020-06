POŽELI ME, ODVEZI ME: Nedelja čuda! Akcijska prodaja ove godine traje duže

Kompaniji FCA Srbija od 22. do 28. juna organizuje manifestaciju Nedelja čuda (The Week of Miracles) sa svim ovlašćenim dilerstvima širom Srbije, nudeći čudesne ponude za modele iz svoje game.

Imajući u vidu specifičan period u kom smo, prodajna akcija ove godine traje cele nedelje, kako bi posetioci izbegli da budu u društvu većeg broja ljudi u zatvorenom prostoru i mogli da se upoznaju sa našom magičnom ponudom, pogledaju automobile, o njima razgovaraju sa stručnim prodajnim osobljem i kupe automobil koji su dugo želeli i to po specijalnim uslovima.

Manifestacija se po peti put organizuje širom Srbije u svim ovlašćenim dilerstvima.

"Petu godinu zaredom obeležavamo tradicionalnu junsku prodajnu manifestaciju. Želimo da pokažemo da čuda postoje i da tokom ove nedelje ko želi, može da kupi automobil koji je dugo želeo, planirao, priželjkivao, po do sada neviđenim uslovima", poručuju iz FCA Srbija.

