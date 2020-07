PAMETAN, BRZ I SPRETAN! Vozili smo ford turneo konekt, može mnogo, traži malo... Ovako se spaja lepo i korisno!

Koristan i pametan, "ford turneo konekt" već ima dva aduta. Sa mesta vozača uverava nas u originalnost. Nikad veći plafon nismo videli na jednom pik-apu, kao da smo za volanom kamiona. Ipak, vozi se kao odličan putnički automobil, pa ga mnogo porodica koristi za lakši transport.

foto: Kurir

foto: Kurir

Specifičan položaj za upravljačem osmišljen je zahvaljujući veoma visokom "nebu", naravno sa velikom policom iznad glava u prednjem redu. Udobno smo se smestili, sedi se odlično, a prija moderan dizajn instrument table. Prvi utisak je veoma dobar, držimo se za četvorokraki volan sa srebrnim detaljima, na raspolaganju nam je putni računar sa svim parametrima neophodnih za vožnju.

foto: Kurir

Stiže nam i novo iznenađenje, čim smo ubacili u rikverc. Tada se ukazuje kamera na retrovizoru, gotovo jedinstveno rešenje u klasi. "Konekt" sa testa Kurira je inače dugačak 4,25 metara i vozi petoro putnika, a u ponudi je i "grand konekt" sa trećim redom sedišta, koji sa više od 16 kombinacija sedenja može da postane i ozbiljan dostavnjak. Ovak pik-ap ima savremen stil, odnosno aerodinamičnu spoljašnjost na principu "Fordovog" kinetičkog dizajna. Opremljen je bezalergijskim enterijerom, osmišljenim da bude i prilagodljiv i praktičan.

foto: Kurir

Iako je upotrebljiv za sve vrste transporta putnika i robe, mnogo je bolje to što obezbeđuje i uživanje za volanom. Sedi se visoko, a uzdignuta je i palica šestostepenog menjača, pa sve to zajedno doprinosi da se "konekt" vozi veoma lako. Preglednost je odlična, retrovizori su veliki, pa je vidljivost saobraćaja u gradu veoma dobra. Oko vozača su držači za čaše, prostor za laptop ili dokumente formata A4, a tu su i Aux i USB, kao i 12 V utičnica - jedna na prednjem delu konzole kod vozača i suvozača, a druga je u zadnjem delu.

foto: Kurir

Pod haubom imamo odlični 1,5 dizel koji broji tačno 100 konjskih snaga. Za klasu moćan pogon, pa "Fordov" udarnik, kada to želite, može lako da se pretvori i u sportistu amatera i pokaže šta zna. Dublja noga na gasu donosi zabavu kakva dosad nije bila u segmentu pik-apova. Uživanje u putovanju jednako u gradu i na otvorenom putu.

foto: Kurir

Čak i pri jakom režimu ovaj dostavnjak ipak ne pije mnogo dizela i troši manje od 7 litara. Međutim, kada je vozač u režimu "normal", prosek u gradu je samo 5,5 litara. Tome doprinosi agregat, koji je dobro podešen, ali i start-stop funkcija. Elastičnost je takođe jača strana pa može da se koristi stari trik sa trećom brzinom i da se vozi kao automatik. Zvučna izolacija je prosečna, mada veća buka stiže tek kad premašite 120 na sat. Aerodinamika je osmišljena tako da poboljša performanse, moderna romboidna svetla, slična onim na "fokusu" su glavni faktor spoljašnjeg dizajna. Smanjenju potrošnje i lakšem putovanju doprinosi i tempomat, što je retkost među dostavnjacima.

foto: Kurir

U modelu sa testa mesta ima dovoljno za petoro putnika, što je i očekivano zahvaljujući visokom sedenju. Ipak, prtljažnik ne obezbeđuje previše mesta, ako vozite putničku verziju. Iako je visok i pristupačan, gepek nije velik, ali ukoliko se skinu sedišta tada se pretvara u transportera i može da primi 3 kubna metra. Udobnost i kvalitetna izrada su plus u ovakvoj klasi vozila. Klizna bočna vrata olakšavaju ulazak i izlazak, ali i tovarenje ukoliko imate transportnu verziju.

foto: Kurir

Upotrebljivost je jaka strana "ford konekt", ali ne smeju se zanemariti ni njegovi talenti. On je veoma pametan i "zna" najnovije izvanredne tehnologije. Sistema "Ford SYNC" i glasovno upravljanje omogućava hends-fri pozivanje i primanje telefonskih poziva sa jednostavnim glasovnim naredbama, pa sve do sistema Active City Stop, koji sam može da skrene (ne s uma, već sa puta) i tako izbegne udar u vozilo ispred, sve to pri malim brzinama. Tu su parking senzori i ekrani, kao i automatske funkcije za svetla i brisače.

foto: Kurir

I u ovoj klasi sada imamo bočno osvetljenje prilikom skretanja, što je ključno za vidljivost noću. Inače, "ford turneo konekt" je prvi i jedini do sada u svojoj klasi kome je Euro NCAP dodelila najvišu ocenu sa 5 zvezdica!

Što se tiče upotrebljivosti i varijabilnosti, dovoljno je reći da je na raspolaganju više od 16 sedećih kombinacija sedišta. On uključuje i "Fordov" sistem položenih sedišta, što omogućava jednostavnu organizaciju unutrašnjosti za prevoz putnika, prtljaga, dugačkih predmeta...

U našem "konektu" sa 5 sedišta, drugi red je deljiv u razmeri 60/40. Sa položenim naslonima sedišta, koje u celosti možete pomeriti napred, maksimalno ćete iskoristiti teretni prostor.

U "grand turneo konektu", na raspolaganju je "Fordov" sistem položenih sedišta, koji omogućava da složite deljena sedišta u drugom redu i da ih pomerite napred u prostor za noge, tako da dobijete u potpunosti ravan i slobodan teretni prostor.

Osnovna cena od 12.900 evra je dobra ponuda za sva pravna lica, jer dobijaju univerzalca koji zna sve da radi, ali i spaja lepo i korisno.

(Kurir.rs / Mladen Radulović)

FORD TURNEO KONEKT

Motor: 1.499 ccm dizel

Snaga: 100 KS

Momenat: 250 Nm

Dužina / širina / visina:

4.425 x 1.835 x 1.830 mm

Mere tovarnog prostora D x Š x V (kargo):

1.753 x 1.538 x 1.269 mm

Zapremina tovarnog prostora: 2,9 m3

Visina: 184 cm

Masa: 1.670 kg

Nosivost: 900 kg

Ubrzanje 0-100 km/h: 13,3 s

Maks brzina: 163 km/h

Potrošnja na testu (grad): 6 L

Osnovni model: 12.900 evra, bez PDV

Brzo grejanje motora i kabine "Konekt" je naoružan i sofisticiranim sistemima kakve ne poseduju ni mnogi skuplji automobili. Tu je Active Grill Shutter sistem, koji po potrebi otvara i zatvara zaklopke ispred hladnjaka za vodu. Ovo zimi brže zagreva unutrašnjost vozila i dodatno doprinosi poboljšanoj aerodinamicnosti. foto: Kurir

Vrhunsko pomagalo: Nema pogrešnog goriva Zahvaljujući Easy Fuel sistemu, u "konekt" je praktično nemoguće sipati pogrešnu vrstu goriva jer pogrešna mlaznica jednostavno neće odgovarati. Kod Easy-Fuel sistema nema čepa od rezervoara, pa tako niti uprljanih ruku. Sve brave su, inače, zaštićene protiv krađe oklopom koji sprečava rezanje, bušenje ili razbijanje.

Kurir