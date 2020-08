VOZILI SMO! TOJOTA CH-R: Bildovao je mišiće i mozak! Sada može mnogo, ali o OVOME NIKOM NI REČ!

Muči nas pitanje zašto bi bilo ko kupio "tojotu CH-R" u drugoj boji, osim ove koje vozimo na testu? Plavoljubičasta karoserija osvaja, ne samo nas, već sve koji su je videli. Imamo veliku sreću da smo za komandama, odnosno u epicentru euforije. Baš kao što je naša karoserija obojena u svemir, tako se osećamo unutra. Futuristički momenat uvek ima najveću harizmu.

Inače, akcija je u toku, ali evo i zašto! Zato što svi misle da CH-R košta više od 40.000 evra. Ipak, osnovni model košta 20.400 evra, pa kupci odmah računaju da su uštedeli duplo. To je zato što izgleda kao NLO, klizi po asfaltu, ne čuje se već zuji, jer ima hibridni pogon...

foto: Kurir

foto: Kurir

Model sa testa Kurira je restilizovana verzija, koja je stigla baš ove 2020. - godine koje jedu skakavci. Promene su jedva vidljive, prednja svetla su za nijansu ulepšana, a maglenke nešto šire, ali ugrađene u novi plastični okvir. Mnogo je bitnije da je hibridni pogon sada uparen sa novom jedinicom, 2,0 benzinac, a sve to sa strujom broji ukupno 184 konjske snage, što je skok za kolosalnih 64 KS! Ako ste pomislili da je ubrzanje do stotke sada spušteno ispod 10 sekundi, niste u pravu. CH-R do 100 km/h grabi za samo 8,2 sekunde, što znači da na duelima između dva semafora sa njim nema zezanja. Ako žurite po gradu i morate da vozite "slalom", ova "tojota" će vam biti saveznik jer motri na mrtav ugao, pa ako vam se neko "ušunja" sa strane, CH-R će vam to javiti uključivanjem žute lampice.

foto: Kurir

foto: Kurir

Tojota C-HR je ozbiljan, siguran, precizan i tih. Stilizovana sedišta nas čvrsto drže, displeji su svuda oko vozača, sve je elektrifikovano, ali centralni displej je kombinacija digitalnog i analognog. Sedišta sa alkantarom u kombinaciji sa kožnim krajevima, osvajaju!

foto: Kurir

Ipak, brzinomer i obrtomer su samo obični i ne uklapaju se u svemirski momenat, ali dobro je što je to je jedino što nam se ne sviđa ovde. I u ovoj hibridnoj "tojoti" ugrađen je centralni displej koji pokazuje distribuciju energije u svakom momentu, što je centralna zanimacija putnika, naročito neupućenih. Na početku ovog veka to je samo imao "prijus", a sada gotovo svaka "tojota". Uvek je zanimljivo gledati u ovaj ekran...

foto: Kurir

Naš plavoljubičasti CH-R osvaja poglede slomljenim i dinamičnim linijama, a vozača osvaja voznim performansama, stabilnošću i osećajem za upravljačem. Iako je reč o krosover klasi, imamo sportsku niskoprofilnu "obuću". Ipak, ni to mu ne smeta da efikasno pegla neravnine na putevima. Sem tankim pneumatika, ima još adrenalinskih momenata. Ekonomski gledano najviše mu prija gradska gužva jer tada ide samo na struju i ne troši ništa, što je suprotno svemu što znamo o vozilima. Problem ipak nastaje pri većim brzinama. Ako premašite 130 na sat, javlja se neprijatna buka. Ipak, više od toga nije ni dozvoljeno, tako da držite gas tu gde jeste. Ne sme se zaboraviti da ovaj auto može da, samo uz pomoć struje, ubrza do 55 km/h, što je veoma korisno, ali i štedljivo. Potrošnja u gradu se može spustiti na oko 4,5 litara, mada realno je oko litar više.

foto: Kurir

foto: Kurir

Dobro je i to što je stabilan u krivinama, a karoserija se ne uvija. Dužina od 431 cm je optimalna, kako za performanse, tako i za prostor. Putnici imaju dovoljno mesta, mada na zadnjoj klupi ne bi bilo dobro da sede osobe više od 190cm jer mesta za glave nema na pretek. Prtljažnik od 358 litara je u rangu C-segmenta, pa ne treba očekivati čuda ako imate prodavnicu i hoćete da ga "iskoristite".

foto: Kurir

Ipak, na "najteže" pitanje odgovora nema! To je kolor-dilema. Zašto kupiti bilo koju drugu boju, sem ove. Molite Boga da svi izaberu drugu nijansu, a da vi imate najlepši CH-R. Ako vas neko pita za savet za boju, o ovoj nijansi nikome ni reč!

(Kurir.rs / Mladen Radulović)

1 / 13 Foto: Kurir

TOJOTA C-HR 1,8 hibrid

Benzinski motor: 1,987 ccm

Elektromotor: 109 KS

Ukupna snaga: 184 KS pri

Masa: 1.560 kg

Ubrzanje 0-100 km/h: 8,2 s

Maksimalna brzina: 180 km/h

Dužina / širina / visina:

4.310 / 1.795 / 1.555 mm

Međuosovinski razmak: 2.640 mm

Prtljažnik: 358 l

Rezervoar: 43 l

Potrošnja na testu (grad): 6 l

Osnovni model: 20.400 evra

Testirani model: 31.000 evra

