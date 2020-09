ZAHUKTAVA SE SRPSKI DRIFT ŠAMPIONAT: Gužva u vrhu, naredna trka odlučuje pobednika!

Na mestu na kome su trebale da budu tribine, ozvučenje i zastave. Iz pravca odakle je trebala da dopire buka stotine posetilaca koji bodre naše najbolje driftere, nema ničega. Prazno je. Pokoji parkirani šleper ili dostavno vozilo gledaju na stazu, dok se busen trave, nošen vetrom, umorno kotrlja u nepoznatnom smeru.

Prizor koji nas je dočekao kada smo došli u Čačak, tradicionalnu najjaču i najposećeniju trku Serbian Drift Championship-a. Trka na koju se dolazi par sati ranije kako bi se ugrabilo najbolje mesto za posmatranje i, tokom dana, ljubomorno čuva sve dok sunce ne zađe iza boksa. Fantastično i zastrašujuće istovremeno.

Razlog je nepotrebno pominjati. Svesni smo ga, okruženi smo njime svaki dan. Zabrane okupljanja, restrikcije u održavanju istih. Zbog čega mi, oktanoglavci, ostajemo uskraćeni za sadržaj koji najviše volimo. Uprkos tome, organizator je ipak uspeo u namerama da se događaj održi, pa čak i u ovom “limitiranom” izdanju. Šou mast gou on.

Prilike u kojima se održava takmičenje, nisu previše uticale na atmosferu na stazi. Druženje, šale, dobacivanje alata i po koja varnica, među takmičarima i njihovim timovima su i sada činili sastavni deo ovog dana. A da se u nevolji poznaju junaci, bilo je jasno kada su svi do jednog dotrčali da pomognu Marku Brkiću koji je “proširio” stazu. Srećom, bez ikakvih posledica po sebe.

foto: Milos Milovanović

Uprkos činjenici da broj učesnika nije bio veliki, otvorile su se mogućnosti da takmičari koji nikada ranije nisu ukrstili koplja, to urade sada u tvin drift borbama. U okviru treninga, ali i na samoj trci. Takođe podela na Street i Pro klase doprinela je tome da manje iskusni takmičari, pored sebe na startnoj liniji, imaju protivnika istog ranga. A ne prekaljenog vuka koji ih samo na iskustvo može izbaciti iz daljeg toka takmičenja. Načinivši sve borbe BMW-ova i jedne usamljene Lade, zanimljivijim i neizvesnijim do samog kraja u ovoj rundi Serbian Drift Championship-a.

U SDC Street klasi, prvo mesta osvaja Nikola Obradović. Drugo mesto pripada Nenadu “Sho” Višniću, koji je vozio izuzetno konzistentno, pa ne čudi što je imao najveći broj bodova u kvalifikacionoj rundi. Treće mesto osvaja Stefan Jovanović Ćosa. Pehar za “Moment of the Race” ide u ruke gospodina Višnića zbog odličnih vožnji tokom celog trkačkog dana.

foto: Milos Milovanović

Pro klasa nas je držala u neizvesnosti do samog kraja takmičenja. A stanje na tabeli, sa malim razlikama u ukupnom broju bodova, je dodatno podgrevala već vruću atmosferu. Miloš Zeka Đorđević imao je nacrtanu “metu” na leđima koju je Nikola Ilić ciljao. Samo jedan od ova dva brilijantna vozača može biti šampion, a nakon ove trke preostaje samo još jedna prilika da se osvoje neophodni bodovi… I nakon par rundi tvin drift vožnji, Nikola Ilić se penje na najviše postolje dana. Sledi ga Petar Studen koji zbog kvara (udario ga adrenalin, pa je iščupao šaltericu) morao da odustane od finalne borbe, a aktuelni šampion, Srbije Miloš Zeka Đorđević, pobeđuje Igora Stevanovića Kick-a u borbi za treće mesto.

Da vratolomija na stazi nikada ne nedostaje, pobrinuo se Darko Grujović. On je sa svojim 360 stepeni manevrom, nakon što je zakačio zaštitne gume, osigurao sebi “Moment of the Race” nagradu.

Naredna trka odlučuje SDC šampiona. Verujemo da će biti puna iznenađenja!

(Vojislav Vujanić)

Kurir