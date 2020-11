FIJAT 500 OSVOJIO NAGRADU RED DOT 2020: Međunarodni žiri dodelio prestižno priznanje!

Fiat New 500, prvi potpuno električni model kompanije FCA, osvojio je nagradu „Red Dot 2020.“, jednu od najpoželjnijih nagrada u svetu industrijskog dizajna, u kategoriji „Dizajnerski koncept“. FIAT-ov novi električni gradski automobil sada je spreman da pokrene revoluciju mobilnosti sutrašnjice, sa svojim nepogrešivim stilom koji kombinuje italijansku kulturu, u duhu La Dolce Vita, tehnologiju i inovacije.

Nagradna ceremonija „Red Dot 2020.“ održana je onlajn. Novi Fiat 500 osvojio je nagradu u kategoriji „Dizajnerskog koncepta“, jednoj od tri kategorije nagrada „Red Dot“ za dizajn. Ovu renomiranu nagradu dodelio je međunarodni žiri koji se sastoji od 21 vrhunskog svetskog stručnjaka za dizajn kao i akademika. Novi gradski automobil brenda Fiat dobio je nagradu za svoj izuzetan, jedinstven dizajn i osobinu da se istakne u odnosu na konkurente. Godine 2019. ista nagrada pripala je konceptu Fiat Centoventi. Olivije Fransoa, globalni predsednik brenda FIAT, rekao je: «Osvajanje nagrade „Red Dot“ čini me ponosnim, jer je model 500 uvek održavao korak s vremenom. Menja se kada je društvu potrebna promena. Zato se i za treću generaciju modela 500 očekuje da odgovori na nove potrebe za mobilnošću. Fiat New 500 je osmišljen, dizajniran i proizveden u Italiji, s autentičnošću proizvoda napravljenog kod kuće s ljubavlju.

Od samog početka, projekat New 500 ispunio je FIAT svojom pozitivnošću, donoseći sa sobom energiju i kreativnost. Ta savršeno italijanska kreativnost, koja se dokazala tokom 63 godine istorije i uspeha, dovela je do potpuno novog, potpuno električnog, visokotehnološkog i povezanog automobila, ali automobila koji je i dalje 500: prelep, harizmatičan i sposoban da donese promene, predmet želja, sa ostvarenom mobilnošću s nula emisija, u pravom Dolcevita stilu».

Predmet želja, u neponovljivom 500 stilu. U vreme kada se očekuje da mobilnost bude sve održivija, povezanija i autonomna, sa sve strožim propisima, treća generacija modela Fiat 500 ponovo je predvodnik, donosi dizajn i zadovoljstvo koje pruža vožnja u njemu. Nije u pitanju samo revolucija, već i „reinkarnacija“ jednog duha, koji može da inspiriše obnovu. Zapravo, pravila i regulativa nisu dovoljni za pravu revoluciju, potrebno je nešto iskonsko i prelepo: Novi Fiat 500.

Klaus Buse, direktor dizajna za EMEA region, rekao je: “Naš cilj u pogledu modela Fiat New 500 je da stvorimo električni automobil sa dušom, čiji dizajn ima važne elemente italijanskog pristupa stilu, i osećaj koji se može dobiti is skulpturalnog trenda modela New 500, njegovih „očiju“ - prednjih svetla - i enterijera. Želeli smo da stvorimo jedinstven proizvod, kao simbol italijanskog duha, i toga kako Italija kao zemlja i FIAT kao brend mogu da stvaraju današnjicu. Osvajanje nagrade „Red Dot“ je velika čast za ceo tim koji je radio na projektu New 500.“

Nagrada „Red Dot Design“ nastala je 1955. godine i vremenom je postala jedna od najprestižnijih nagrada u svetu industrijskog dizajna. Nagrada „Red Dot Design“ je podeljena na tri velike kategorije (Dizajn proizvoda, Komunikacijski dizajn i Dizajnerski koncept), i namenjena je kompanijama koje posebnu pažnju pridaju dizajnu. Članovi međunarodnog žirija, koji obuhvata samostalne dizajnere, akademike i novinare, procenjuje projekte na osnovu kriterijuma kao što su inovacije, formalni kvalitet, funkcionalnost i održivost. Ove godine primljeno je više od 4.100 prijava iz 52 države, a 187 projekata osvojilo je nagradu.

