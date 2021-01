FIJAT TIPO KROS PREDSTAVLJEN SVETU: Porodica osvežena u pogledu motora, stila i tehnologije - debitovala i PANDA KROS!

Porodica Fiat Functional, koju čine modeli Panda i Tipo, potpuno je osvežena i proširena uvođenjem modela Novi Tipo Cross i Nova Panda Sport (New Tipo Cross i New Panda Sport)

Porodica Fiat Functional - koja se sastoji od najprodavanijih Tipo i Panda modela - potpuno je osvežena. Oba modela uskoro dostupna u okviru game sa novom strukturom paketa, u tri stila: Life, Sport i Cross. Prvi od njih, Life, posvećen je kupcima koji takoreći žive život punim plućima; drugi, Sport, namenjen je onima sa aktivnim stilom života; a treći, Cross, je za one koji koriste svoj automobil za istraživanje prirode, ili koji jednostavno žele da se odmore od svakodnevne rutine i urone u uzbudljive avanture. Glavne inovacije su New Tipo Cross, New Tipo City Sport i New Panda Sport, kako bi se upotpunila osvežena gama, svaki odgovara potrebama nove baze korisnika, i značajno unapređuje ponudu brenda FIAT.

Na evropskom predstavljanju nove Tipo game, New Tipo Cross debitovao je kao pravi novitet u ponudi, dokazavši da je pravi „porodični krosover“ osmišljen za potpuno nove ciljne kupce: mlade porodice, sa dinamičnim životnim stilom, koji žele funkcionalnost, emocije, prostor, ali i stil i sadržaje po pristupačnim cenama. Svetska premijera modela New Tipo City Sport takođe je održana, a on je usmeren na mlađe i dinamičnije kupce koji traže poseban karakter, sportski osećaj i tehnološke inovacije u automobilu. Čak i sada, nova verzija ima smeliji dizajn, kao i najbolje sisteme za bezbednost i informacije i zabavu u klasi, ali i ponudu motora sa boljim performansama i uticajem na okolinu. Panda je takođe osvežila svoj stil i sadržaj. Nova Panda zato predstavlja prirodni sledeći korak izuma koji je već 40 godina sinonim za šarm, lakoću upotrebe i prilagodljivost. Panda je sve to i mnogo više: simbol slobode putovanja, vozilo za emocije i sećanja, ali i genijalan proizvod koji je postao deo kolektivne podsvesti, baš kao i drugi rezultati italijanske kreativnosti.

„Debitovanje nove Fiat Functional porodice i premijere tolikog broja modela čine veliki korak napred u okviru strategije da osvežimo našu gamu; kako bismo odgovorili na potrebe naših ciljnih kupaca; i konačno, radi proširenja ponude za potpuno novu bazu kupaca za FIAT,“ rekao je Luka Napolitano, direktor brendova FIAT, Lancia i Abarth za EMEA region. „Pored toga, na ovaj način se uspešno nastavlja strategija osveživanja game, započeta 2020. godine: nudimo rešenja za mobilnost za gradove i predele van njih, koja su sve više održiva, povezana i visokotehnološka, u skladu sa potrebama naših ciljnih kupaca, kako sad tako i budućnosti. Kad je u pitanju svet Aspirational - jednog od dva duha brenda FIAT - koji savršeno otelotvoruje klasični 500, a svet Functional je u rukama izuzetno uspešnih modela kao što su Panda i Tipo.

Dva izuzetna vozila sada čine jednu veliku i jedinstvenu porodicu, sa širinom i inovacijama u smislu tehnologije, ekološkog uticaja i povezanosti, bez žrtvovanja kvaliteta praktičnosti i fleksibilnosti koji su ga učinili takvim uspehom. Dovoljno je reći da ova dva modela čine 58% ukupne prodaje automobila brenda Fiat, i 40% ukupne prodaje automobila kompanije FCA“. Sada prošla, 2020. godina je stoga bila veoma važna godina za brend Fiat, strateško putovanje je započeto u februaru izlaskom na tržište lakih hibridnih motora u modelima Panda i 500 Hybrid Launch Edition, koji su opremljeni efikasnim, kompaktnim, laganim i pristupačnim hibridnim motorima. Put se nastavio predstavljanjem kabrioleta New 500 La Prima, prvog potpuno električnog automobila kompanije FCA. Kampanja je kulminirala u oktobru, sa predstavljanjem cele game New 500, uključujući fascinantnu verziju New 500 3+1 la Prima Opening edition, u umetničkoj galeriji Pinacoteca Agnelli u Torinu. Prvi podaci o prodaji modela Novi 500 i hibridnih verzija modela Panda i 500, potvrđuju da je put koji smo izabrali onaj pravi: oko 100. 000 prodatih primeraka od pojave na tržištu, sa jednakim udelima u prodaji oba modela. Takođe, Panda je bila najprodavanije hibridno vozilo u Italiji 2020. godine. New Tipo Cross

Tipo porodica se proširila dolaskom nove karoserije – New Tipo Cross, kao dodatak ostalim trima verzijama šasije tog modela (4 vrata, 5 vrata i karavana). Kao pravi krosover, namenjen je za potpuno novu publiku. I zaista, porodice – dugogodišnja baza kupaca modela FIAT Tipo – su proširili svoje sklonosti i ukuse, i sve više traže alternative stilove. Bez želje za žrtvovanjem prostora i komfora, oni se sada prebacuju u svet krosovera. Iste porodice sada su spremne da iskuse emotivniji, jedinstveniji, dinamičniji i mlađi automobil, sa i dalje pristupačnom cenom. Tipo Cross, „FIAT-ov novi porodični krosover“, jeste odgovor.

Generalno, New Tipo Cross je proizveden tako da bude moćniji i hrabriji. Na prvi pogled, automobil je očito širi, sa novim dizajnom maske hladnjaka koji se širi ispod prednjih svetla, i jasno je da je viši: visina modela New Tipo Cross je povećana za skoro 4 cm, zahvaljujući osveženoj kalibraciji vešanja i dodatku novih rešenja za felne i gume, koje je pre toga viđeno na još jednom FIAT krosoveru, modelu 500X. New Tipo Cross ima veće gume radi još snažnijeg izgleda. Nova postavka takođe omogućava višu poziciju pri vožnji i čini ulazak i izlazak iz automobila lakšim, ali i pojednostavljuje sve na šta su Tipo porodice navikle, kao što je stavljanje dece na zadnja sedišta, ili pronalaženje stvari koje su možda zaglavljene ispod sedišta. Kao prava inovacija u estetici, Novi Tipo Cross je skoro 7 cm viši od Tipo Life-a, s dodatkom „kros“ elemenata, počevši od lukova blatobrana sa strane i napred, gde takođe ima mesta za ekskluzivnu anti-skid ploču i branik, sa izraženom bull bar šipkom, koja automobilu daje snažniji i mišićav izgled, zajedno sa bočnim usisnicima i zadnjim ekstraktorom koji vodi do praktičnog krovnog prtljažnika, koji je do sada bio dostupan samo na Station Wagon verziji. Jedan od novih elemenata koji se ističu na novom modelu New Tipo Cross je potpuno podesiv 7-inčni digitalni TFT klaster, koji zamenjuje klasičnu analognu instrument tablu. Znatno tehnološki savremeniji i napredniji sistem, kako biste mogli da kontrolišete status svog automobila, multimedijske aspekte i vaš telefon. Klaster je uparen sa potpuno novim UConnect 5 radio sistemom od 10,25 inča, osetljivim na dodir, što je još jedan prvenac - kao klaster - u okviru FCA Grupe na New 500, a sada dostupan i na modelu Tipo. Razvijen sa namerom da se klijentima pruži direktno i ugodno korisničko iskustvo, Uconnect 5 Sistemi sa bežičnim Apple CarPlay i Android Auto sistemima znači da možete da koristite Apple CarPlay i Android mogućnosti bežično na ekranu osetljivom na dodir radija, sa podesivim profilima i mogućnošću da sačuvate do 5 konfiguracija.

Novi Tipo Cross može biti opremljen sa 1,6 Multijet turbo dizel motorom od 95 ili130 KS, ili novim 1,0 GSE T3 benzincem sa 100 KS. Poslednji motor, konkretno, deo je porodice FireFly Turbo motora, i jeste najnovija verzija, za najbolje performanse, uparena s značajno nižom potrošnjom goriva i emisijama. Maksimalna snaga je 74 kW (100 KS), dok je maksimalni obrtni momenat 190 Nm pri samo 1500 rpm, umesto 4500 rpm trenutnog benzinca od 1,4 litara sa 95 KS, koji je dostizao samo 127 Nm. Motor obezbeđuje zadovoljstvo pri vožnji i nudi optimalan start zahvaljujući posebno pogodnoj krivi obrtnog momenta čak i pri niskom broju rpm, takođe je komforniji, zahvaljujući tome što je zaista tih. CO2 emisije smanjene su čak na 121 g/km (WLTP). Što je još bolje, prenosni sistem je kalibrisan tako da obezbedi maksimalnu responzivnost u uslovima gradskog saobraćaja i najbolji mogući komfor na autoputu, zaustavljajući obrtaje motora na 3200 rpm pri brzini od 130 km/h. Konačno, Novi Tipo Cross dostupan je sa Multijet dizel motorima koji su usklađeni sa Euro 6D Final standardom, dostupnim u dve varijante: od 95 i od 130 KS (prethodno 120 KS), sa značajnim unapređenjem u performansama i vrednostima CO2, od 110 g/km za dizel porodicu (WLTP). Multijet od 1,6 litara sa 130 KS je takođe idealan motor za komercijalne vozne parkove, što je strateško polje za segment C i zato i za Tipo. New Tipo City Sport

Model New Tipo City Sport – koji ulazi u prodaju krajem prvog kvartala 2021. godine – je nalet dinamičnosti i tehnologije, idealni automobil za one koje privlači mlad, sportski stil. Nova verzija se odmah prepoznaje po svojoj jedinstvenoj estetici, poput specifične „Sport“ značke ispod prednjeg retrovizora, i ekskluzivne Metropolis Gray šeme boja, ulepšane 18-inčnim alu felnama rezanih dijamantnom oštricom i brojnim sjajnim crnim detaljima: od umetka u donjem delu maske hladnjaka do panela vrata i od kućišta retrovizora do ručki na vratima. Takođe u sjajnoj crnoj boji, osvežena maska hladnjaka, gde se nalazi sasvim nova značka sa istaknutim natpisom Fiat, Tipo je prvi automobil brenda Fiat koji je dobio ovaj logo, nakon modela Novi 500. Za još savremeniji izgled, model New Tipo City Sport dolazi sa novim LED svetlima kao standardnim delom opreme i na prednjem i na zadnjem delu: koje ne samo da naglašavaju linije automobila, one i unapređuju aktivnu i pasivnu bezbednost, zahvaljujući boljoj vidljivosti. U skladu sa potragom za boljom održivošću i u najmanjem detalju, ona takođe smanjuju potrošnju struje vozila, i stoga, smanjuju emisije CO2. Moćan sportski utisak se nastavlja u putničkoj kabini, gde se ističe crni krov, koji je lepo uparen sa novim sportskim volanom, sada još kompaktnijim i potkresanijim radi bolje ergonomije, i da omogući savršenu vidljivost novog 7-inčnog digitalnog TFT klastera. Kontrole klimatizacije su takođe iznova urađene, i dodati su novi hromirani i crni umeci. Na kraju, zajedno sa sistemom „Keyless Entry/Go“ – za zaključavanje i otključavanje vrata i paljenje motora bez potrebe za konvencionalnim ključevima – Novi Tipo City Sport nudi širok izbor najnaprednijih sistema za pomoć pri vožnji (ADAS), uključujući i „Adaptive High Beam“ (adaptivna duga svetla), kako bi se osigurala bolja vidljivost tokom vožnje noću, automatskim uključivanjem dugih svetala kada je suprotna traka prazna. Dostupan u verziji sa 5 vrata i kao karavan, Novi Tipo City Sport može biti opremljen sa 1,6 Multijet turbo dizel motorom od 130 KS, ili novim 1,0 GSE T3 benzincem sa 100 KS.

New Panda Sport Usmerena ka mladom i dinamičnom kupcu, Nova Panda Sport odlikuje se prepoznatljivom estetikom: nove dvobojne 16-inčne Sport aluminijumske felne sa crnim i crvenim gumama; kvake i poklopci retrovizora u istoj boji kao i karoserija, na zahtev dostupni u sjajnoj crnoj boji upareni sa crnim krovom (opcionalno); i ekskluzivni hromirani „Sport“ logotip na bočnoj ploči, iznad pokazivača pravca. Dostupna je i nova i ekskluzivna Matt Gray boja unutrašnjosti. Iste smele karakteristike mogu se naći i u unutrašnjosti, gde se ističu nova kontrolna tabla u boji titanijuma, specifični paneli vrata od eko kože, crni plafon i nova sedišta sa tamno sivim tapacirungom, detalji od tehno kože, bočne stranice od tkanine sa crvenim šavovima. A za kupca koji želi još smeliju sliku, New Panda Sport može se na zahtev opremiti Pandemonio paketom - jasnim omažom kompletu lansiranom 2006. godine uz Pandu 100 HP - koji uključuje crvene kočione čeljusti, zatamnjene prozore i novi upravljač od tehno kože sa crvenim šavovima. Prvi put na nekom modelu, standardne karakteristike uključuju novi 7-inčni radio osetljiv na dodir sa DAB digitalnim sistemom, uređenim za korišćenje sa Apple CarPlay™ i Android Auto ™ sistemima, da u potpunosti integriše vaš pametni telefon, koji se može postaviti na korisni nosač iznad radija. Konačno, nova Panda Sport je opremljena motorom 1. 0 FireFli Hibrid od 70 KS - inovativnim motorom koji je sada dostupan u čitavoj liniji, a koji spaja 3-cilindrični 1-litarski motor od 70 KS (51,5 kW), kompatibilan sa motorom Euro 6D, iz porodice FireFly sa BSG elektromotorom, sa litijumskom baterijom od 11 Ah i maksimalnom snagom od 3,6 kV.

Prezentacija nove porodice Fiat Functional

Višestrana i fleksibilna, nova porodica Fiat Functional omogućava brendu da postane još više pristupačan i inkluzivniji, nudeći svima mogućnost da odaberu verziju Nove Pande ili Novog Tipa koja najbolje odgovara različitim životnim stilovima i dnevnim zahtevima porodica, bilo da su mladi ili ne, gradski šmekeri ili ljubitelji putovanja na otvorenom. Toliko porodica, sve različite, ali koje se svakodnevno bave velikim ili malim „misijama“: odlaze u kupovinu, vode decu u školu, putuju u kancelariju, ali koje takođe uživaju u putovanju van grada. Da bi dao prikaz ovog preseka stvarnosti, italijanski brend je razvio savremeno pripovedanje u tipičnom Fijatovom stilu, počev od mesta koje najbolje predstavlja ovu raznolikost ukusa i zahteva: stambena zgrada. Na ovom mestu gde različita domaćinstva koegzistiraju, možemo videti kako tri sveta - Life, Cross i Sport - odgovaraju određenim ciljnim kupcima koji mogu biti u potpunosti zadovoljni tehničkim i stilskim karakteristikama svakog novog modela. U stvari, na njima je da odaberu između motora 1. 0 FireFly Hybrid od 70 KS u celoj paleti modela Panda – široko dostupni hibridi na tržištu; ili inovativnog benzinskog 1. 0 SGE T3 sa 100 KS u novom modelu Novi Tipo. Na isti način, za „punu kuću“ tehnologije, kupci mogu da biraju između širokog spektra naprednih sistema za pomoć vozaču (ADAS) dostupnih na novom modelu Tipo ili potpuno novog informativno-zabavnog sistema koji se nalazi u novoj Pandi, koji prvi put uključuje 7-inčni ekran u boji osetljiv na dodir, DAB digitalni radio, podešavanje za aplikaciju Apple CarPlay ™ i Android Auto ™. Da bi izbor bio još jasniji, tri teme su ujednačene u obe ponude, razlikuju se samo po broju paketa opreme i varijantama karoserije. Na primer, tematska ponuda novog Tipa sadrži temu „Život“ u Tipu, pakete opreme City Life i Life, dostupne u tri varijante karoserije (4 vrata, 5 vrata i karavan); tema „Sport“, dostupna u City Sport paketu opreme i varijanti sa 5 vrata / kao karavan; konačno, tema „Cross“ dostupna je u dva paketa opreme - City Cross i Cross - i u varijanti karoserije sa 5 vrata. Nova ponuda modela Panda kreirana je s istom filozofijom na umu, u pet nivoa opreme: Panda i City Life za temu „Life“, nova sportska verzija koja izražava svoju istoimenu temu, kao i verzija City Cross and Cross koja predstavlja temu „Cross“. Više informacija o novoj ponudi modela Tipo možete pronaći na ovom linku; o ponudi nove Pande saznajte sve što vas zanima ovde. Tipo i Panda, dve priče o uspehu

Fiat Tipo, dostupan na tržištu, koji se pojavio na tržištu 2016. godine, je postao značajna porodica automobil za samo par godine. Nakon prvobitne limuzine, došle su i verzija sa 5 vrata i karavan 2017. godine, kojima se sada pridružuje sasvim novi Tipo Cross i Tipo Sport. Zahvaljujući kontinuiranom obnavljanju, model je postao jedan od najhvaljenijih u svom segmentu u Italiji i širom Evrope, gde je doprineo rezultatima brenda Fiat, sa više od 75% svojih primeraka prodatih na tržištima van Italije. Ukupno, od izlaska do danas, preko 700. 000 primeraka je prodat i regionu EMEA, postižući najveći udeo prodaje izvan Italije 2019. godine. Veoma značajni su podaci za model FIAT Panda: tokom svojih prvih 40 godina, osvojio je svačija srca obaranjem mnogih rekorda: najprodavaniji automobil u Italiji 8 godina za redom, i lider – zajedno sa modelom 500 – na evropskom tržištu gradskih automobila, sa preko 375. 000 prodatih primeraka godišnje. Ali to nije sve. 2020. godine, FIAT Panda je zabeležila najveći rast u svom segmentu: +3,7% u odnosu na prodaju iz 2019. godine, i najveći tržišni udeo od svih vozila od 2012. do danas:17,8% u Evropi i 49,1% u Italiji. Ove visoke cifre pokazuju stepen do kojeg je model postao deo kolektivno nesvesnog, prepun funkcionalne i emocionalne vrednosti, kao i simbol slobode putovanja. Naposletku, model Nova Panda bio je jedini gradski automobil u svom segmentu koji je nudio pun izbor vuče (4x2 i 4x4) i motora (4x4 benzin, hibrid, metan i TNG. Sve sklopljeno u poznatu, izdržljivu i umirujuću formu koja odmah odiše šarmom i zajedništvom, i kada se vozi po gradu i kada se vozi po najudaljenijim planinskim predelima. Tek specifičnosti koje su mu donele svetsku slavu: kompaktne dimenzije eksterijera, veliki unutrašnji prostor koji se može konfigurisati i originalne kombinacije boja. D-Fence paket od kompanije Mopar i preko 80 ekskluzivnih dodataka za New Tipo

Po narudžbi, sve više ekološke game Novi Tipo i Nova Panda takođe mogu biti opremljene sa D-Fence paketom brenda Mopar, koji se sastoji od tri uređaja: filtera koji sprečava nečistoće da uđu u automobil od spolja, blokira čestice i praktično 100% alergena, i smanjuje formiranje buđi i bakterija za 98%; čistač vazduha unutar putničke kabine, koji filtrira mikročestice poput polena ili bakterija; i UV lampa za čišćenje svih kontaktnih površina u našim vozilima: volana, menjača i sedišta. Na kraju, za gamu New Tipo, Mopar je razvio kolekciju od preko 80 jedinstvenih, ekskluzivnih dodataka, koji se savršeno uklapaju sa tehničkim i stilskim karakteristikama novog modela, i dizajnirani da pruže najsveobuhvatniju i najširu prilagodljivost, kako bi se uklapao u različite životne stilove svojih kupaca.

