DA, OVO JE NOVI SITROEN C4: Taktika je proverena, posle C3 i četvorka je povišena! Sada i u Srbiji

Novi C4 predstavlja 10. generaciju "Sitroenovih" (Citroën) kompaktnih limuzina koje su obeležile svoje doba udobnošću i jedinstvenim dizajnom. C4 je limuzina nove generacije koja je inspirisana doživljajem automobila koji ima kupac, sada je stigla i u Srbiju, a performanse smo mogli da proverimo na stazi NAVAK, gde je upriličena promocija za srpske novinare.

Primenjen je provereni recept sa manjim modelom C3, koji je postao mini-kros, ali u standardnoj verziji. Upravo takav je i novi C4, podignut, robustan, originalan. Pretpostaviti je da su Francuzi imali uspeh sa "trojkom", pa je taktika samo prepisana.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE Novi C4 je najnoviji koncept u sredini segmenta kompaktnih limuzina. Oblik karoserije sa povišenim i samouverenim stavom uspešno prepliće eleganciju i dinamičnost limuzine, a istovremeno preuzima neke od standarda SUV modela za dodatnu snagu i karakter. Svojom aerodinamičnom i čistom linijom sažima sve Citroënove karakteristike, naročito sa novim svetlosnim potpisom u V i sa LED svetlima napred i pozadi. Gostoljubiva i tehnološka unutrašnjost već na prvi pogled nagoveštava blagostanje, udobnost i savremeni stil. Svaki klijent može sebi da prilagodi vozilo sa 31 kombinacijom boja i kolor paketa spolja i 6 unutrašnjih uređenja. Udobnost u vožnji pružaju oslanjanje na Hidrauličnim progresivnim jastucima® i sedišta Advanced Comfort. Ogleda se i u prostranoj kabini sa prostorom za kolena „najboljim u klasi“, velikim i brojnim pregradama i u Smart Pad Support Citroënu™. Kompletnom utisku dodatno doprinosi umirujući i svetao ambijent u unutrašnjosti sa toplim materijalima i elektrootvarajućim panoramskim krovom. Udobnost pri upotrebi je pojačana kroz 20 tehnologija za pomoć u vožnji, među kojima je i Highway Driver Assist, uređaj za poluautomatsku vožnju nivoa 2 i 6 tehnologija za povezivanje.

INOVATIVNI STIL I ISTAKNUTI STAV

Dizajn novog C4 i ë-C4 - 100% ëlectric nameće svoju različitost kombinujući aerodinamični oblik karoserije, prefinjene linije, prepoznatljive grafičke detalje, velike točkove, raskošne i isklesane linije i zaštitu od 360° oko karoserije.

Kratki prednji i zadnji prepust u kombinaciji sa točkovima sa velikim prečnikom daju vozilu jedinstveno, izrazito i samopouzdano uzvišeno držanje, što ga čini «spremnim za akciju». Svojim uzdignutim stavom, nudi viši položaj očiju vozača u odnosu na konkurenciju za poboljšanu vidljivost u toku vožnje.

Prednji deo preuzima nove estetske kodove Citroëna. Svetlosni potpis u V, farovi u 2 nivoa i hromirani ševroni koji se protežu čitavom širinom vozila ističu na taj način Citroënovu tehnologiju: 100% LED « Citroën LED Vision » osvetljenje dostupno za dnevna svetla, farove i maglenke.

Jedinstvena linija krova, udružena sa kosim zadnjim staklom, jasno izražava aerodinamičnost vozila, a ovome se priključuje i spojler koji ističe dinamičnost dizajna.

Zadnji deo daje vozilu robusni izgled i nagoveštava veliku zapreminu prtljažnika (380 L) zahvaljujući poklopcu prtljažnika širokih izreza, koji je optimizovan za utovar.

Već na prvi pogled, kabina uliva poverenje svojim kvalitetom i savremenošću. Program Citroën Advanced Comfort® se ogleda u modernoj i prečišćenoj instrument tabli, oplatama na vratima u mekim linijama, mnogobrojnim pregradama, mekim i nežnim materijalima, kao i sedištima koja pozivaju putnike da sednu u kabinu. Putnici su uronjeni u udobnu i ušuškanu atmosferu koju pruža nova « presvlaka » instrument table, novi motivi na sedištima Advanced Comfort, različita unutrašnja uređenja i sedišta sa novim dizajnom. Dah prefinjenosti pružaju hromirani ili sjajni crni detalji na otvorima za ventilaciju, volanu, instrument tabli, komandama za klima uređaj kao i na centralnoj konzoli.

HMI (Human Machine Interfaces) unosi tehnologiju u kabinu. Ispred vozača se nalazi HD pokretni ekran bez okvira koja se lako čita. Upotpunjen je širokim ekranom na kome se prikazuju informacije potrebne za vožnju i sve to omogućava vozaču da ostane skoncentrisan na put. U sredini, u gornjem delu instrument table, smešten je ekran u boji na dodir od 10’’ kojim se upravlja komadama u vozilu. Komande za automatski dvoozonski klima uređaj su pažljivo odabrane, hromirani točkići i sjajni crni dugmići nalaze se ispod ekrana na dodir.

Novi C4 ima metalni i elegantni automatski novi menjač. Na njemu su 3 položaja (R, N i D) za jednostavno prebacivanje u hod unazad, nulti položaj ili hod unapred. Povezan je sa dve komande: P da bi se aktivirao mod Parking, M da bi se aktivirala manuelna vožnja na modelima sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem ili B, za mod Brake i za obnavljanje energije na električnoj verziji. Na konzoli su i komanda za električnu parkirnu kočnicu, kao i komanda za odabir načina vožnje na verzijama sa automatskim menjačem : Eco, Normal, Sport.

POSEBNA I PREFINJENA PERSONALIZACIJA

U skladu sa očekivanjima kupaca kompaktnih limuzina novi C4 nudi izbor između 31 različite komabinacije i kolor pakete spolja, kao i 6 različitih unutrašnjih uređenja, koja omogućavaju kupcu da se vozi u vozilu koje mu u potpunosti odgovara.

Novi C4 omogućava kreiranje 31 različite kombinacije:

• 7 spoljašnjih boja od tamnih do najsjajnijih: nezaobilazne i večne bela Banquise, crna Obsidien, siva Acier i siva Platinium, žive i tople crvena Elixir i braon Caramel i elegantna i prefinjena plava Iceland . • 5 kolor paketa: Glossy Black, Sable Métal, Grey Texturé, Anodised Deep Red i Anodised Blue, a poslednji paket je ekskluzivno za novi ë-C4 - 100% electric. Ovi kolor paketi se sastoje od detalja u boji oko prednjih maglenki i štitnika Airbump®, i oni omogućavaju da odaberete diskretne, prefinjene ili dinamičnije kombinacije

Za dodatnu personalizaciju, novi C4 pruža veliki izbor alu felni i ukrasnih poklopaca jedinstvenog dizajna kojima se ističu točkovi velikog prečnika.

Zahvaljujući toplim i mekim materijalima, u umerenim ili življim bojama, unutrašnja uređenja su postala pravi potpis Citroënovih kabina. Presvlake i šavovi na sedištima Advanced Comfort, kao i trake u boji na gornjem delu sedišta, u skladu su sa detaljima na vratima. Kako bi svi mogli da borave u kabini koja im najviše prija može da se izabere neko od 6 različitih unutrašnjih uređenja.

Novi C4 nudi kompletnu gamu motora. Efikasni i sa visokim performansama. Ovi motori mogu da zadovolje svačije potrebe, a dostupno je 5 benzinskih motora Euro 6d i 2 dizel motora Euro 6d sa ručnim ili automatskim menjačem.

PROGRAM CITROËN ADVANCED COMFORT®

Pravi zaštitni znak Citroëna, program Citroën Advanced Comfort®, predstavlja novi, moderniji i racionalniji pristup udobnosti. Široka i udobna sedišta novog C4 prosto pozivaju putnike da zauzmu svoja mesta. Zahvaljujući uzdignutom držanju putnici imaju utisak da sede u fotelji. Udobnost pri dodiru omogućava debela pena od 15m koja pruža trenutni osećaj mekoće i dobru potporu. Dinamičku udobnost pruža penasta gusta guma u unutrašnjosti sedišta koja sprečava upadanje tokom dugih vožnji. Dodatnu udobnost putnik dobija zahvaljujući podesivoj lumbalna potpori za telo, a široka sedišta i udobni nasloni za ruke drže telo u savršenom položaju. Za dodatnu udobnost i osećaj ušuškanosti, čak i u napetijim situacijama, prednja sedišta, pored funkcije grejanja, mogu da imaju i masažni sistem.

Posebna pažnja je posvećena svim pregradama. Dizajn vozila, uz primenu programa Citroën Advanced Comfort® je omogućio da se dobije maksimalni prostor za odlaganje. Ove praktične pregrade zadovoljavaju sve zahteve putnika i napred i pozadi, a mogu da budu otvorene ili zatvorene.

Smart Pad Support Citroën™ je praktični klizni nosač koji je direktno ugrađen u instrument tablu kako bi se bezbedno fiksirao tablet: Apple iPad Air 2, Samsung Tab A od 10,5’’ ili neki od drugih modela preko univerzalnog nosača. Ispod se nalazi široka klizna pregrada koja se zatvara, a ima neklizajuću podlogu da u nju može bezbedno da se ostavi tablet ili neki drugi predmet.

Zahvaljujući velikom prtljažniku od 380 L i niskom i ravnom pragu utovara novi C4 se prilagođavaju potrebama svih korisnika. Za dodatnu praktičnu upotrebu pod ima dva položaja koja omogućavaju razdvajanje prtljažnika. Sa spuštenom zadnjom klupom dobija se ravni pod i maksimalna zapremina od 1250 L. U prtljažniku se dodatno nalaze kuke sa strane, na koje mogu da se okače torbe, a kroz otvor za skije mogu da se provuku dugi predmeti.

Zvučnoj izolaciji je posvećena posebna pažnja i smanjena je buka koja nastaje pri vožnji kako bi se putnicima pružila izuzetna izolacija od puta, tako da se osećaju kao u čauri. U kabini novog C4 nijedna vibracija ne remeti mir u kabini.

Pored digitalne obrade zvuka Arkamys, novi C4 nudi Hi-Fi sa 8 vodova, što omogućava potpuno uživanje ljubiteljima muzike.

Osvetljenost kabine je jedan od stubova programa Citroën Advanced Comfort® koji uranja putnike u pozitivnu i spokojnu atmosferu zahvaljujući velikoj zastakljenoj površini od 4,3 m², kao i toplim materijalima. Obloge krova i unutrašnji stubovi pružaju svetlost i toplinu, dok unutrašnja uređenja unose žive, tople i neuobičajene boje u kabinu vozila.

Novi C4 ima opciju velikog i električnog panoramskog krova koji obasja kabinu svetlom. Osvetljenje može da se podešava štitnikom za sunce, a krov može da bude otvoren ili zatvoren kako bi svako putovanje bilo jedinstveno iskustvo.

Noću je atmosfera opuštajuća i prijatna zahvaljujući LED osvetljenju instrument table, kao i plafonskim LAD svetlima napred i pozadi.

Za svakodnevno uživanje u udobnost, čak i u najekstremnijim uslovima, novi C4 nudi:

• Vetrobran i volan sa funkcijom grejanja, novost u Citroënovoj gami • Sedišta sa funkcijom grejanja i napred i pozadi • Dvoozonski automatski klima uređaj, sa mogućnošću upravljanja i sa centralne fasade i sa ekrana osetljivog na dodir • Otvore za ventilaciju iza centralne konzole za putnike pozadi

Novi Citroën C4 ima 20 tehnologija poslednje generacije za pomoć u vožnji pomoću kojih je kupac potpuno na putu prema autonomnoj vožnji!

• Active Safety Brake : Sistem automatski koči vozilo ako prepozna opasnost od sudara tako što otkriva i analizira prepreke, pokretne ili nepokretne, pešake, bicikliste ili vozila, čak i noću. • Upozorenje na opasnost od sudara + Post Collision Safety Brake : Sistem upozorava vozača kada postoji opasnost od sudara sa vozilom ispred, pri brzini većoj od 30 km/h. Interveniše neposredno pre aktiviranja automatskog kočenja i imobiliše vozilo, kako bi se izbegla opasnost od još jednog sudara. • Sistem za nadzor mrtvog ugla: Lampicom u spoljašnjem retrovizoru, vozač je upozoren da li se neko vozilo nalazi u mrtvom uglu. • Aktivno upozorenje na neželjeni prelazak preko linije: Sistem upozorava vozača i koriguje putanju vozila čim otkrije opasnost od neželjenog prelaska preko linije, bez aktiviranja pokazivača pravca. Vozač može da spreči ovu ispravku, čvrstim držanjem volana. • Prilagodljiv tempomat sa funkcijom Stop&Go: Ovaj sistem prilagođava brzinu vozilu koje se kreće ispred i automatski održava sigurno rastojanje koje je vozač, prethodno, izabrao. Ako je potrebno, sistem može da koči, ubrzava ili zaustavi i ponovo pokrene vozilo bez intervencije vozača. • Highway Driver Assist : Ova tehnologija poluautonomne vožnje nivoa 2 kombinuje prilagodljiv tempomat sa funkcijom Stop&Go i upozorenje na neželjeni prelazak preko linije, tako da se vozilo brine o brzini i putanji. Na ovaj način, vozač delimično prepušta vožnju, a njegov zadatak je da ostane skoncentrisan na put, sa rukama na volanu. U bilo kom trenutku, on može da preuzme upravljanje vožnjom. • Coffee Break Alert : Vozač je upozoren porukom na instrument tabli da je vreme da napravi pauzu posle vožnje od dva sata pri brzini većoj od 70 km/h. • Upozorenje na vozačevu nepažnju: Sistem meri vozačevu pažnju prateći odstupanja od putanje na osnovu linija na putu i obaveštava ukoliko je pažnja popustila. • Prošireno prepoznavanje saobraćajnih znakova i preporuka brzine: Na instrument tabli sistem prikazuje saobraćajne znake sa ograničenjem brzine, kao i još neke znakove (stop, zabranjeni smer, itd). Brzina može da se sačuva kao preporučena za tempomat/limitator brzine. • Automatska zamena dugih i kratkih svetala: Sistem omogućava automatsku zamenu dugih i kratkih svetala. • Otvaranje i pokretanje bez ključa Proximity : Dovoljno je da imate ključ kod vas da biste, približavajući se, otključali i pokrenuli vozilo, ili da biste ga zaključali udaljavajući se. • Ekran u boji u visini glave: Osnovne informacije (brzina, navigacija) su prikazane, u boji, na providnom ekranu u vidnom polju vozača, tako da on može da se skoncentriše na put. • Električna parkirna kočnica: Ovaj sistem omogućava automatsko zatezanje parkirne kočnice pri zaustavljanju motora i otpuštanje pri kretanju. U bilo kom trenutku, vozač može ručno da utiče na kočnicu preko komande na centralnoj konzoli. • Pomoć pri bočnom parkiranju: Ovaj sistem obaveštava o blizini prepreke zahvaljujući podacima koji se dobijaju od senzora sa prednjeg i zadnjeg branika. • Kamera za kretanje unazad + Top Rear Vision : Čim se prebaci na kretanje unazad, kamera prikazuje sliku zadnjeg dela vozila na touchscreen ekranu, sa oznakama u boji koje obeležavaju približavanje preprekama, kao i rekonstruisanu sliku područja iza vozila pod uglom od 180° gledano odozgo. • Vision 360 : Aktivirana automatski, pri prebacivanju na hod unazad, ili ručno, ova video asistencija prikazuje, pri malim brzinama, gledano odozgo, okolinu vozila pod uglom od 360° : slika se menja dok se vozilo kreće. • Park Assist : Ovo je aktivni sistem za pomoć pri parkiranju, koji ga olakšava i čini bezbednijim. On automatski otkriva mesto i upravlja prakiranjem. • Pomoć pri kretanju na uzbrdici: Sistem sprečava neželjeno pomeranje vozila na uzbrdici kada je papučica kočnice puštena. Aktivan je na uzbrdicama većim od 3% i stabilizuje vozilo na oko 2 sekunde. • Statičko osvetljenje raskrsnice: Dodaje se još jedan svetlosni snop kako bi se raskrsnica dodatno osvetlela. • Kontrola stabilnosti prikolice: Ovaj sistem prepoznaje ljuljanje prikolice i deluje na kočioni sistem vozila kako bi se stabilizovalo ljuljanje na vozilima koja imaju kuku za vuču.

6 konektovanih usluga povezano je sa internetom i omogućavaju da uživate u bezgraničnoj udobnosti bez trzanja : • Ekran na dodir od 10’’ koji je dovoljno da dotaknete prstom predstavlja pravi nervni centar vozila. On omogućava podešavanje vozila, pristup multimedijalnom sistemu, telefonu, klima uređaju i navigaciji. Povezan je sa glasovnim prepoznavanjem. • Bežično punjenje pametnog telefona omogućava punjenje putem indukcije svih uređaja kompatibilnih sa Qi standardom. Telefon se puni na posebnom prostoru na centralnoj konzoli. • ConnectedCAM Citroën®, nezavisni sistem kamere ugrađene u dno unutrašnjeg retrovizora, koji koristi full HD tehnologiju. Ova kamera omogućava slikanje ili snimanje izvan vozila, a podaci se čuvaju na memorijskoj kartici od 16 Gb. Uz WiFi konekciju, podaci mogu da se prebace na mobilni i da se podele preko e-maila i društvenih mreža. ConnectedCAM Citroën® automatski čuva snimak ukoliko dođe do nesreće. • Connect Assist, usluga hitnog pozivanja i geolokalizovane asistencije koja je dostupna besplatno u određenim zemljama 24h/7 dana u nedelji omogućava poziv u pomoć, bilo automatski ili pritiskom na dugme za hitan poziv ili asistenciju. • Connect Nav, najnoviji 3D sistem konektovane navigacije, koji je povezan sa uslugama, poput usluge TomTom Traffic, koja pruža informacije o saobraćaju u realnom vremenu o položaju i cenama parkinga i benzinskih pumpi, kao i o vremenskoj prognozi. Korisnici mogu da koriste i usluge Free2Move. Ovaj sistem je dostupan u određenim zemljama i pruža informacije o elektrifikaciji vozila i o mestima na kojima je moguće punjenje baterije, kao i prikaz njene napunjenosti kako bi se bolje upravljalo autonomijom vozila. • Connect Play, sa funkcijom Mirror Screen kompatibilnom sa aplikacijama Android Auto i Apple CarPlay, omogućava da se sigurno koriste aplikacije sa pametnog telefona na ekranu osetljivom na dodir.

Novi C4 ima 4 USB utičnice tako da svako može da puni svoj smartphone : dve na prednjem delu centralne konzole (jedna USB utičnica tipa A, a druga C tipa), i dve na zadnjem delu centralne konzole (jedna USB utičnica tipa A, a druga C tipa).

