TEST FIJAT 500 HIBRID! PLAVI MALIŠAN JE ZVEZDA GRADA: Da li znate da je mali fića zapravo NAJVEĆI! Može više nego što mislite

Mnogi ne znaju da je "Fijat" svetski specijalista za male automobile. Tehničar, zapravo. Ne znaju ni da se i jedan "Mercedes", kada im se prevrnula "A klasa" davne 1997. godine, za pomoć obratio upravo Italijanima. Jer, oni su decenijama bili doktori za mališane, počev od "fiće", preko desetina modela, sve do "pande". "Fijat" je objasnio, "A klasa" se stabilizovala, a test "Severni jelen" doživeo je svetsku slavu.

Sada smo seli u čuvenog mališana. Na testu Kurira je "fijat 500" - pravi "fića". On se, posle nekoliko decenija pauze, vratio 2007. godine kada je u Torino umarširalo tačno 500 "ćinkvećenta" i označilo novu epohu Italijana. Upravo im je "fića" zaradio toliko para da je "Fijat" kasnije uspeo da kupi i američki "Krajsler". Najmanji "fijat" zapravo je najveći!

Ove 2021. godine 500 je pod naponom. Reč je o hibridu koji i Italijani još testiraju kako bi otkrili na koju stranu da se usmere. Mi smo brzo otkrili da je naš "fijat 500 hibrid" specifičan i drugačiji u odnosu na klasičan benzinac. Pod malenom haubom je novi agregat, koji sad ima cilindar manje, ukupno 999 kubika i čak 70 konja. Njemu u pomoć stiže alternator, koji sada ima ulogu elektromotora sa 3,6 kW, odnosno 5 konjskih snaga. Energiju crpi iz litijumske baterije, smeštene ispod sedišta vozača. Ovaj agregat od samo 12 volti i 11 amper-časova pomaže benzinskom motoru sa kojim povezan kaišem.

Kako to izgleda u praksi? To zapravo zavisi od stila vožnje. Ako vozite ekonomično (normalno), ova pomoć je dragocena u uštedi goriva. Može praviti prosek ispod šest litara čak i u gradu, ali uz veoma opreznu taktiku vozača. Kada pritisnemo gas prosek je oko sedam litara, a sve to je daleko od deklarisanih 4,9 litara.

Specifično za naš 500 je kočenje. Kada otpustimo pedalu gasa baterija se puni, ali on usporava nešto brže od klasičnog benzinca. Tada se baterije pune strujom koju kasnije možete da iskoristite pri ubrzanju. Ukoliko ne želite da auto uspori malo brže, samo ga izbacite na ler, ili višu brzinu, čime simulitare vožnju klasičnim SUS motorom.

A vožnja u malenom "fići" zna da bude zanimljiva, a sa svakim kilometrima sve više smo uživali u okretnosti naše petstotke. Enterijer je specifičan. U sredini instrument table je digitalni kružni displej koji nam prikazuje sve važne podatke i parametre vožnje. Volan je zadebljan, obložen kvalitetnim materijalima, ali mu obim nije umanjen, što pišemo kao manu. Ostatak kabine je urađen na visokom nivou, počev od presvlaka sedišta do dobre plastike.

Oduševio nas je ipak srednji greben. To su ta tri legendarna dugmeta koja pamte svi koji su ikada seli u "Zastavin" model 750 i 850. A seli su svi. Samo ovi tasteri sada imaju nešto drugačiju funkciju. Središnje crveno dugme je za "sva četiri", desno su maglenke, a levo dugme za nešto što pre 40 i kusur godina nije postojalo - "siti mod", posle čijeg pritiska mekani volan postaje još mekši. Jedan je i od malobrojnih u klasi sa dva USB priključka i utičnicom od 12 volti u sredini centralne konzole. Dodaci kakvi pre pola veka nisu bili zamislivi.

Organizacija prostora je dobra jer se prednja sedišta pomeraju u širokom radijusu, pa se čak i četiri odrasle osobe mogu provozati u "fići", ukoliko nisu jačih gabarita. U modelu "hibrid" oprema je veoma dobra, pa su standard i luksuzni elementi kao što je panoramski krov, digitalni instrumenti, tempomat, ali i bezbednosni paket od sedam vazdušnih jastuka.

Sem što oduševljava izgledom, "fića" je poslušan i okretan. Palica 6-stepenog menjača je podignuta, smeštena tačno tamo gde treba, a svaka promena stepena prenosa je japanski precizna. Servo je odlično odmeren, a "siti mod" je samo za lake ženske ruke. Krug okretaja je mali, pa se naš 500, dugačak 3.571 mm okreće gotovo kao bicikl. Trocilindrični motor je utišan, ne pravi nikakve vibracije, ali proizvodi zvuk kao i svi agregati sa "cilindrom manje". Pohvale su i za udobnost - tu se vidi iskustvo majstora za male automobile jer je naš mališan istovremeno i stabilan i udoban. Ubrzanje do stotke od 13,5 sekundi je skromno, ali ponašanje na velikim brzionama je za svaku pohvalu u klasi.

Spoljni izgled oduševio je sve koji su ga ugledali. Plava metalik boja, retro okrugli farovi, italijanska skulpturalnost... Iako je mali, veoma je viđen.

Čak i cena modela sa testa, nakrcanog opremom ne prelazi psihološke granice. Sa popustom košta 13.590 evra, ali za te pare stiže i metalik boja, sportski volan, navigacija, zadnji parking senzori, 16 inčne alu-felne... Na žalost, državne subvencije su zaobišle naš "fijat 500". Iako emituje samo 88 grama CO2, ušteda pri kupovini je samo 1.330 dinara, odnosmo smanjenje poreza za hibridna vozila.

Srećom, "fijat 500" je jedini trendseter sa normalnom cenom.

(Kurir.rs / Mladen Radulović)

FIAT 500 Hybrid

Motor: 999 ccm, 3 cilindra

Snaga: 70 KS pri 6000 o

Obrtni moment: 92 Nm pri 3500 o

Masa: 1.055 kg

Maks. brzina: 167 km/h

Ubrzanje 0-100 km/h: 13,8 s

Dužina / širina / visina:

3.571 / 1.627 / 1.488 mm

Međuos. razmak: 2.300 mm

Prtljažnik: 185 l

Rezervoar 35 l

Potrošnja na testu (grad): 6,9 l

Cena: 13.590 evra

