OVO JE NOVI DŽIP KOMPAS: Evropa je njegov teren, sa udelom prodaje od čak 40 odsto! Naslednik spremio velika iznenađenja!

"Džip kompas" (Jeep Compass) potpuno je nov i donosi velike izmene kada je reč o karakteristikama i sadržajima koji su najdraži evropskim kupcima, a to su: stil, tehnologija, bezbednost, održivost i funkcionalnost. Spoljašnjost i unutrašnjost novog modela predstavljaju izraz formalnih koncepata koji će se naći u budućim "Džip" modelima. Moderniji, sofisticiraniji, sa više tehnologije i sa izraženihim evropskim duhom, gde se u isto vreme zadržava autentičnost brenda Jeep.

Antonela Bruno, šef brenda Jeep® za Evropu, predstavila je novi model Compass, što je ujedno bila i prva premijera jednog Jeep terenca u Evropi za grupu Stellantis. Premijera predstavlja veliki korak za brend širom sveta, a posebno u Evropi. Reprizu pres konferencije možete pogledati ovde . Novi Compass razvijen je tako na način da je više usmeren Evropljanima razlikama primetnim zahvaljujući unapređenom kvalitetu završne obrade i naprednoj tehnologiji unutar vozila. Predstavlja i bitne nove karakteristike koje na lestvici kvaliteta podižu ocenu kada je reč o dizajnu, bezbednosti, tehnologiji i funkcionalnosti.

Gde se krije njegova tajna? U kombinaciji dve duše brenda Jeep, a to je – terenski i gradski duh – kako bi se zadovoljile potrebe kupaca u C-SUV segmentu. Racionalni, razboriti ljudi su takođe fascinirani mogućnošću da pobegnu od svoje dnevne rutine: zovemo ih “pragmatični sanjari”. Novi model ima snažan estetski karakter, pojačan prefinjenim i prepoznatljivim stilom – koji ostaje veran stilskim osobinama brenda, odličnom dinamikom vožnje i još inovativnijim rešenjima za bezbednost i povezanost. Sve je krunisano poznatom 4x4 sposobnošću brenda Jeep, karakteristikom koja je usavršavana tokom preko 80 godina liderstva u terenskoj vožnji. Ukratko, bilo da je u pitanju briga o pragmatičnoj potrebi za mobilnošću ili želja da se iskuse uzbudljive svakodnevne “avanture”, odgovor leži u novom modelu Compass, koji nudi balans između performansi i emocija, racionalnog korišćenja i snova o slobodi i avanturi. Sve u ime motoa brenda: “Idi bilo gde, radi bilo šta”. Jer, 80 godina kasnije, Jeep ostaje Jeep.

Predstavljanjem prve generacije 2017. godine, Jeep Compass je označio povratak brenda u C-SUV segment, i bio je prvi Jeep specijalno dizajniran za svetske puteve. Ovo je postavilo čvrste temelje za uspeh ovog modela: sa preko 200.000 primeraka prodatih od premijere u Evropi, kompaktni Jeep terenac je pokretač komercijalnih rezultata brenda i čini preko 40% njegove prodaje, potvrđujući svoju poziciju kao jednog od Jeep modela koji se najviše kod evropskih kupaca i jednog od natraženijih u konfiguraciji 4xe sa plug-in hibridnom tehnologijom. Otprilike je svaki četvrti model Compass prodat u Evropi 4xe verzija. Verzija 4xe je najprodavaniji plug-in hibridni model u Italiji. Novi Compass dolazi sa širokim izborom efikasnih SUS i plug-in hibridnih motora, koji su svi usklađeni sa standardom Euro 6D Final, i paletom najnaprednijih aktivnih i pasivnih bezbednosnih sistema koji unapređuju dinamično ponašanje i poznate 4x4 sposobnosti Jeep vozila.**

Izbor motora je proširen sa novim GSE 4-cilindričnim 1,3-litarskim turbo benzinskim motorom, dizajniranim da pruži odlične performanse, istovremeno proužajući odličnu udobnost tokom vožnje i efikasnost, pri čemu su potrošnja i emisije CO2 smanjenje za do 27% (WLTP ciklus) u poređenju sa prethodnim benzinskim modelom. Sve ovo je učinjeno još fascinantnijim predstavljanjem verzije sa plug-in hibridnom tehnologijom za 100% električnu vožnju bez emisija – kombinacija 4xe sposobnosti i održive mobilnosti: viđenje elektrifikacije brenda Jeep.

Uz Renegade, Compass je bio prvi model sa 4xe logoom, koji identifikuje sva Jeep 4x4 vozila koja nude unapređenu hibridnu sposobnost i performanse, pružajući najbolji mogući balans između efikasnosti, zabave u vožnji i brige o životnoj okolini.

Novi model ima osvežen visokotehnološki profil, zadržavajući svoj poznati urbani, moderni, sofisticirani i ekološki duh. Elegantniji i moderniji, ima potpuno novu kabinu, dizajniranu da unapredi udobnost i život unutar vozila, i da učini iskustvo vožnje po gradu pametnijim. Glavne stavke uključuju potpuno HD digitalni 10,25-inčni klaster instrumenata, DAB radio, Uconnect 5 sistem sa ekranima osetljivim na dodir od 8,4 inča do 10,1 inča, pomerenih na sredinu kontrolne table na izdignutu poziciju, kako bi vozač mogao da ostane fokusiran na put, pet puta brži procesor, Android operativni sistem sa bežičnom Apple CarPlay i Android Auto integracijom pametnih telefona, interaktivnu 3D TomTom navigaciju i prepoznavanje prirodnog govora i Uconnect usluge. Unutrašnjost je napravljena još funkcionalnijom sa novim raspoderom centralne konzole i povećanim prostorom tovarnog prostora (pružajući skoro 4,4 litra dodatnog prostora – trostruko povećanje naspram 2,8 litara u prethodnoj verziji, sada sa ukupno 7,2 litre). Takođe, nudi moderniji i prepoznatljiviji stil, zahvaljujući novoj kontrolnoj tabli, centralnom tunelu, volanu i panelima vrata, sa premijum materijalima i finišima.

Novi Compass je prvo Jeep vozilo u Evropi koje nudi autonomnu vožnju 2. nivoa opremljeno najnovijom generacijom sistema za pomoć vozaču (ADAS), kao delom standarne opreme, u celoj gami. Ovo uključuje: Traffic Sign Recognition, sistem koji čita i tumači saobraćajne znakove; Intelligent Speed Assist, sistem za automatsko održavanje vozila unutar okvira dozvoljene brzine; Drowsy Driver Alert, koji upozorava vozače kada im opadne pažnja ili ukoliko detektuje da su umorni; i Automatic Emergency Braking sistem sa prepoznavanjem pešaka i biciklista, koji usporava vozilo do stanja mirovanja, kao bi izbegao (ili ublažio) potencijalne nezgode. Međutim glavni novitet je Highway Assist, prilagodljivi tempomat i sistem za držanje saobraćajne trake, kako bi automatski prilagodio brzinu i putanju vozila. Vozilo stoga automatski ostaje u sredini trake, na razumnoj udaljenosti od vozila ispred, za iskustvo u vožnji sa totalnim mirom (dostupan u drugoj polovini godine).

Najzad, novi Jeep Compass se sada nudi u novoj gami, koja se sastoji od pet paketa opreme (Sport, Longitute, Limited, S, i Trailhawk)*, sa pet različitih kombinacija pogonskih sistema – benzinski, dizel i plug-in hibridni**, tri menjača (6-stepeni ručni, automatski Dual Dry Clutch Transmission (DDCT) ili 6-stepeni automatski) – i prednjim ili pogonom na sva četiri točka. Benzinska verzija ima i 1,3-litarski GSE motor sa 130 KS uparen sa ručnim menjačem ili 150 KS uparen sa DDCT menjačem, oba sa prednjim pogonom. Kompletirajući izbor motora sa unutrašnjim sagorevanjem, dolazi 1,6-litarski dizel motor sa 130 KS uparen sa 6-stepenim ručnim menjačem i pogonom na prednje točkove. Plug-in hibridni motori se nude u dva nivoa snage – 190 KS i 240 KS, upareni sa 6-stepenim automatskim menjačem i eAWD pogonom na četiri točka.

Novi dizajn

Intuitivna tehnologija sa Uconnect™ 5 sistemom

Bezbednosni sistemi nove generacije

Kompletan izbor motora

Gama savršeno skrojena po meri

Ekskluzivni Jeep® autentični dodaci koje je napravio Mopar® za novi Jeep

Compass

Novi dizajn

• Autentični Jeep dizajn, moderan, prepoznatljiv i visokotehnološki.

• Novi prednji deo i novi potpuno LED farovi, pružaju izgled koji je više sofisticiran i tehnološki.

Eksterijer novog modela Jeep Compass ima osveženi izgled sa još sofisticiranijim, modernijim dizajnom, savršeno prilagođenim za njegov urbani karakter. Promene su većinom na prednjem delu, koji sada ima širi, sportski izgled, postignut korišćenjem stilskih elemenata koji se razvijaju horizontalno i naglašavaju širinu vozila i njegovu dominaciju na putu. U poređenju sa odvojenim kućištem za svetlo za maglu na prethodnoj verziji, ove komponente su sada integrisane u jedan široki linearni otvor u centru, što pravi „slojevitu“ konstrukciju prednjeg dela. Horizontalni elementi naglašavaju linearnost dizajna, dok oblikovane površine i trodimenzionalni efekat maske hladnjaka sa sedam rešetki naglašavaju njegov dinamizam.

Dizajneri su promenili izgled legendarne Jeep maske hladnjaka, podižući njenu vertikalnu poziciju i deleći je u dve horizontalne sekcije. Integriše nove potpuno LED farove sa tanjim, uglađenim profilom (što je sada standarno za celu gamu). Dostupne u tri različite vrste, one daju novom modelu Compass smeliji izgled. Dnevna svetla (DLR) – koja sada obeležava njihov suptilni produženi oblik – su takođe repozicionirana i sada su ugrađena u glavne farove. Donji otvor i zaštitna ploča su takođe širi i primetljiviji. Sve ove promene dodaju osobenost i tehnološki karakter prednjem delu, sad nudeći tri teme prema paketu opreme: funkcionalnija i urbanija Limited verzija, koja ima crne branike sa novim 18-inčnim alu felnama; tema posvećena „Trail-Rated“ performansama van staze Trailhawk paketa, ima specifični tretman maske hladnjaka, okvire svetala za maglu u boji karoserije, i primetljiviju zaštitnu ploču i specifične 17-inčne alu felne. Razvoj karoserije modela Compass je takođe bio fokusiran na funkcionalnost, posebno za Trailhawk verziju, koja sada ima branike i svetla za maglu na višoj poziciji. Ista promena je napravljena na kućištu za foto-radar, koje je sada pomereno na gore sa donjeg usisnika vazduha u centralni otvor za bolju zaštitu tokom vožnje van staze.

Ključne nove karakteristike takođe uključuju potpuno LED dnevna svetla, duga, kratka i svetla za maglu koja unapređuju efikasnost i bezbednost vozila. Zahvaljujući novim prednjim svetlima, osvetljenje je povećano za otprilike 100% u poređenju sa Xenon prednjim svetlima, što daje bolju percepciju dubine i bočno osvetljenje. I zadnji deo je prošao isti tretman, gde se horizontalne linije sa prednjeg dela nastavljaju i karakterišu uglađeni rez zadnjih svetala, dajući mu moderniji i autoritativni izgled.

Potpuno novi enterijer

• Moderan, sofisticiran novi enterijer, sa oblikovanim 3D površinama i tehničkim detaljima. • Brojne opcije prilagođavanja za finiše i presvlake enterijera, sa visokokvalitetnim, mekim na dodir materijalima. • Novi potpuno HD 10,25-inčni digitalni instrument klaster. • Unapređena funkcionalnost za pametno korišćenje prostora.

Cilj dizajnerskog tima brenda Jeep je bio da u potpunosti redizajniraju enterijer i daju mu moderniji, sofisticiraniji stil, usklađen sa dizajnom eksterijera što se tiče elegancije, linearnosti i visokotehnološkog jezika. Istovremeno, njihov rad je naglasio potrebu da se ponovo osmisle interna rešenja kako bi se unapredila praktičnost, pružila funkcionalnija upotreba prostora i šire opcije za prilagođavanje. Promena je bila sveobuhvatna, uključujući kontrolnu tablu, centralni tunel i panele vrata. Rezultat je elegantnija i prostranija kabina, koja sadrži premijum materijale i tehničke detalje. Preklapanje zapremina, materijala i tkanina su dali kontrolnoj tabli trodimenzionalni dizajn sa horizontalnim „troslojnim“ razvojem koji podseća na jezik arhitekture. Centarlni horizontalni panel kontrolne table sada izgleda veoma elegantno, sa ultra-tankim usisnicima vazduha koji skoro nestaju u njegovoj slojevitoj strukturi. Kontrole su neprimetno integrisane i pristupačne, a ekran osetljiv na dodir za funkcije za povezanost koji dominira sredinom kontrolne table sada je u višoj i ergonomičnijoj poziciji.

Slojevita konstrukcija kontrolne table je takođe pružila mogućnost prilagođavanja kabine u skladu sa različitim paketima opreme, korišćenjem različitih uparivanja materijala, tekstura i boja, uključujući i presvlake od prestižne Nappa kože i praktičnu sportsku tkaninu centralnog panela, sa aluminijumskim finišima sa efektom ugljeničnih vlakana za gornji panel. Potpuno novi umetak od hroma okružuje unutrašnji profil kontrolne table koji se može prilagođavati sa tečnim hromom, brušenim hromom, sjajno-crnom (Piano Black) i metalik-sivom (Gunmetal) bojom. Cilj dizajnerskog tima je takođe bio da unaprede funkcionalnost. Redizajnirani centralni tunel je sada na višoj poziciji i nudi novi, veći tovarni odeljak od skoro 5 litara ispod centralnog naslona za ruke i dodatni odeljak od 2,4 litra pored nove ručice menjača, za držanje mini-tableta ili drugih malih stvari. Ova brojna pametna rešenja su povećala kapacitet prostora za odlaganje stvari skoro tri puta (za 4,4 litre). Najzad, unapređena funkcionalnost uključuje eksterijer, sa novim zadnjim vratima koja se otvaraju pomeranjem stopala ispod branika. Još jedna nova, visokotehnološka karakteristika novog modela Compass je potpuno HD 10,25-inčni digitalni instrument klaster, koji naglašava osećaj modernosti. Kao deo standardne opreme u paketima Limited, Trailhawk i S (opcionalan u Longitute paketu), on pruža korisniku otprilike dvadeset opcija konfiguracije u pet prilagodljivih menija.

Intuitivna tehnologija sa Uconnect™ 5 sistemom

• Model New Compass postavlja nove standard za asortiman brenda Jeep pogledu informaciono-zabavnih sistema. • Tri Uconnect™ sistema – 8.4, i novi 10.1 i 10.1 NAV – nude ultra-HD ekrane i nove funkcije, uključujući bežične Apple CarPlay i Android Auto™ integracije. • Moćniji procesor visokih performansi sa poboljšanim odzivom. • Sve nove funkcije nadohvat ruke za pametno iskustvo vožnje zbog koji se osećate „kao kod kuće“.

Novi Compass opremljen je najnovijom generacijom Uconnect™ Sistema, nudeći novi Ultra HD ekran od 10,1 inča za intuitivno korisničko iskustvo. Novi Uconnect 5 sistem dolazi sa snažnijim procesorom visokih performansi i odzivom koji je pet puta bolji od prethodne generacije. Korišćenjem Android operativnog sistema i 4G povezivanja sa Over-the-Air (OTA) ažuriranjima, Uconnect 5 donosi fleksibilnost koja će omogućiti sistemu da se neprekidno razvija i nudi novi sadržaj, funkcije i usluge. Sa novim Uconnect sistemom, vozači imaju izuzetno intuitivni interfejs za pristup svim funkcijama koje su dostupne pomoću dodira i prevlačenja, a mogu i da stvore sopstveni interfejs koji zahteva samo jedan dodir za svoje omiljene i često korišćene funkcije. Uconnect 5 sistem sa ekranom osetljivim na dodir od 10,1 inča i integrisanom TomTom navigacijom takođe se može pohvaliti sistemom interfejsa na prirodnom jeziku sa naprednim prepoznavanjem glasa, tako da vozači mogu razgovarati sa automobilom da bi kontrolisali njegova podešavanja, programirali klima uređaj i birali svoju omiljenu muziku. Ova funkcija je integrisana u vozila sa TomTom navigacijom i može se aktivirati hands-free uz rečenicu „Hey Jeep!“. Uconnect 5 karakteriše lako povezivanje, a glavne nove karakteristike ovog sistema nove generacije uključuju:

• digitalni ekran osetljiv na dodir od 8,4 ili 10,1 inča;

• Više korisničkih profila - prilagodljive muzičke preferencije, aplikacije, položaj sedišta, uglovi ogledala i režim klime i česte destinacije, plus „Valet“ režim;

• Bežična integracija putem Apple CarPlay i Android Auto, kao standardna ponuda u svim verzijama;

• Potpuno prilagodljiva početna stranica za brzi pristup često korišćenim funkcijama i rukovanje jednim dodirom;

• Integracija Amazon Alexa opcija, putem „Home to Car“ interfejsa koji nudi „My Jeep“, a koji obezbeđuje stalno ažuriranje statusa vozila od kuće, proverava nivo napunjenosti i/ili goriva, traži mesta od interesa i najnoviju lokaciju vozila, šalje komande za zaključavanje i otključavanje daljinskih vrata i još mnogo toga. Usluga je takođe dostupna u automobilu putem „Alexa Voice“ usluge, pouzdanog asistenta tokom vožnje. Na primer, možete od nje tražiti da doda stvari na šoping listu, da pretraži restorane koji su blizu ili da podesi svetla ili grejanje povezano sa vašim sistemom kućne automatizacije, a da pritom ostanete usredsređeni na put.

• TomTom navigacija sa poboljšanim funkcijama pretraživanja i predviđanja teksta, prirodnim prepoznavanjem glasa i povezanim uslugama za ažuriranje saobraćaja u realnom vremenu;

• Neprekidna, bežična ažuriranja mapa za Uconnect NAV sistem;

• Prilagodljivo korisničko iskustvo sa novim ‘touch & swipe’ režimom i opcijom za stvaranje vidžeta u skladu sa željama.

Jeep Compass je dobro opremljen da održava putnike u vozilu povezanim dok su u pokretu. Standardno za sve verzije od modela Longitude pa naviše je bežična podloga za lako punjenje pametnih telefona (do 15 W). Jednostavnim postavljanjem uređaja na podlogu ispred ručice menjača, punjenje započinje, čineći boravak u kolima lakšim, i što je još važnije, 100% bežičnim. Novi Compass Uconnect 5 sistem takođe nudi Uconnect usluge, sa nizom inovativnih povezanih usluga za kupce, kao i funkciju hitnog poziva. Ovo uključuje: - My Assistant: povezuje kupca sa operatorom da zatraži geolocirajuću pomoć na putu u slučaju kvara i da dobije podršku potrebnu za rešavanje tehničkih problema. Takođe uključeni u paket My Assistant, kupci će dobiti mesečni izveštaj putem imejla u kojem mogu da provere trenutnu upotrebu i stanje vozila. - My Remote: putem mobilne aplikacije na svojim pametnim telefonima, kupci mogu da zakažu punjenje vozila za najpovoljnije vremenske termine, pronađu tačnu lokaciju vozila, zaključaju i otključaju vrata, uključe svetla, programiraju klima uređaj i postavljaju upozorenja o vožnji na osnovu brzine i položaj vozila.

- My Car: proverava stanje i status vozila sa pametnog telefona i proverava nivo punjenja baterije, pritisak u gumama, kilometražu i raspored servisiranja. - My Navigation: putem mobilne aplikacije na svom pametnom telefonu, kupci mogu da pošalju svoje odredište u navigacioni sistem vozila, a zatim pronađu rutu i ​​usput provere uslove saobraćaja, vreme i lokacije kamera koje mere brzinu. Takođe mogu da vide tačke punjenja smeštene u blizini automobila, a tačke na mapi do kojih je moguće doći na osnovu trenutnog nivoa napunjenosti baterije u vozilu su istaknute. Mape će uvek biti ažurirane brzo i lako, bežično. - My eCharge: upravlja svim sesijama punjenja, bilo na javnim punionicama, koje se mogu rezervisati i platiti putem aplikacije, ili preko Wallbox-a kod kuće. - My Wi-Fi: Wi-Fi hotspot povezuje do osam elektronskih uređaja na 4G mrežu, baš kao i kod kuće. Korišćenjem ‘Alexa Voice’ usluge, New Compass nudi iskustvo vožnje pri kojem se osećate kao kod kuće i uključuje sve usluge koje svakodnevno iskustvo čine jednostavnijim i pogodnijim: od muzike ili vesti do najnovije Smart Home tehnologije. - My Alert: kupci odmah dobijaju obaveštenje u slučaju krađe automobila. Čim policija potvrdi krađu, namenski call centar pruža svu potrebnu podršku za nalaženje vozila. Sigurnosni sistemi nove generacije

• Najnoviji napredni sistemi za pomoć vozaču (ADAS) čine Compass prvim vozilom brenda Jeep u Evropi sa autonomnom vožnjom nivoa 2.

• Nova kamera visoke rezolucije od 360° za parkiranje u gradu bez stresa. Što se tiče bezbednosti, novi Jeep Compass nudi još potpuniju specifikaciju, pogodnu za svakodnevne potrebe u vožnji. Pored sistema koji su sada dostupni kao standardni u čitavom asortimanu – uključujući upozorenje pred prednji sudar, upozorenje izlaska na voznu stazu, elektronsku kontrolu stabilnosti (ESC) sa elektronskim sistemom protiv prevrtanja (ERM) i prednjim, bočnim i airbagovima na prozorima – specifikacije za aktivnu i pasivnu sigurnost su dodatno poboljšane novim uređajima i inovativnom tehnologijom koja poboljšava interakciju između vozača, vozila i puta. Ovi sistemi povećavaju vidno polje vozača, pomažu da se informacije lakše vide i omogućavaju sisteme za pomoć vozaču da bi se obezbedilo sigurno iskustvo u vožnji, bez stresa, posebno u gradu. Ovo uključuje prepoznavanje saobraćajnih znakova, inteligentnu pomoć za kontrolu brzine, upozorenje za uspavanog vozača i automatsko kočenje u nuždi sa prepoznavanjem pešaka i biciklista, a sve u sklopu standardnih funkcija u čitavom asortimanu. Novi Jeep Compass je ujedno i prvo vozilo brenda Jeep u Evropi koje uključuje pomoć na autoputu – sistem pomoći vozaču za autonomnu vožnju nivoa 2 (L2) – koja koristi prilagodljivi tempomat i centriranje na stazi tokom vožnje na autoputu (opciono dostupni u drugoj polovini godine). Tačnije, nove sigurnosne specifikacije dostupne na modelu Novi Compass uključuju:

• Prepoznavanje saobraćajnih znakova, standardno za čitav opseg, koristi prednju kameru za otkrivanje ograničenja brzine i srodnih znakova, uključujući one koji zabranjuju preticanje.

• Pametna pomoć za kontrolu brzine kombinuje prilagodljivi tempomat i prepoznavanje saobraćajnih znakova, predlažući vozaču da automatski podesi brzinu u skladu sa ograničenjima naznačenim na putokazima. Standardno za sve verzije.

• Upozorenje za uspavanog vozača prati kretanje i interakciju sa vozilom, poput skretanja u stazi i pomeranja volana tokom vremena, za ponašanje u vozilu koje je u skladu sa ponašanjem pospanog vozača. Kada se dostignu određeni pragovi, sistem odgovara zvučnim i/ili vizuelnim upozorenjima da se vozač zaustavi. Standardno za sve modele.

• Automatsko kočenje u nuždi sa prepoznavanjem pešaka i biciklista upozorava vozača na opasnost i potpuno zaustavlja vozilo kako bi se izbegao sudar sa pešakom ili biciklistom (standardno za sve verzije).

• Pomoć na auto-putu (ili autonomna vožnja nivoa 2) čini Novi Compass prvim Jeep modelom sa ovom naprednom tehnologijom nadzora, uključujući prednju kameru kako bi se pazilo na okolinu automobila, kako uzdužno tako i bočno. Sistem koristi prilagodljivi tempomat i uređaj za centriranje na stazi. Prvi koči ili ubrzava, obraćajući pažnju na prepreke na koje nailazi, dok centriranje na stazi koristi radar i kamere kako bi zadržalo vozilo na sredini trake, pod uslovom da su njegove oznake vidne. Biće dostupan na zahtev u verzijama Limited i S u drugoj polovini godine.

* U Srbiji dostupni paketi Sport, Limited i 80th Anniversary **U Srbiji 4xe u naknadno dostupna

Dodatnu zaštitu i sigurnost garantuje kamera od 360°. Opciono dostupan na verzijama Limited, S i Trailhawk, ovaj sistem nudi pogled na vozilo od 360° pojačan dinamičkim linijama mreže prikazanim digitalnom ekranu osetljivom na dodir od 10,1 inča. Sa četiri kamere visoke definicije postavljene na zaštitnu masku hladnjaka, retrovizore i zadnja vrata, sistem nudi četiri različita pogleda i aktivira se u vožnji do 12 km/h.

Kompletan izbor motora

• Pet kombinacija pogonskih sistema, uključujući SUS motore – i benzin i dizel – i plug-in hibridnu tehnologiju. • Ažurirana dizel verzija je sada u skladu sa Euro 6D Final standardom, i isporučuje više snage, efikasniju potrošnju goriva i smanjenje emisije.

Izbor motora u modelu Novi Compass uključuje benzinske, dizel, plug in hibridne pogonske sklopove**, sve u skladu sa Evropskim emisionim standardima. To uključuje ažuriranu verziju Multijet II motora od 1,6 litara, koji sada može da isporuči 130 ks pri 3.750 o/min i 320 Nm obrtnog momenta pri 1.500 o/min, uparen sa šestostepenim ručnim menjačem i pogonom na prednje točkove. Ovo ažuriranje je donelo porast snage od 10 ks u odnosu na motor od 1,6 litara dostupan na prethodnom modelu što takođe rezultira prednostima u pogledu potrošnje (10% niža) i emisije CO2 (manje od 11 g/km u WLTP ciklusu).

Benzinska verzija uključuje GSE turbo motor od četiri cilindra i 1,3 litre sa dva nivoa snage: 130 ks i 270 Nm najvećeg obrtnog momenta u kombinaciji sa šestostepenim ručnim menjačem; ili 150 ks i 270 Nm zajedno sa dvostrukim menjačem sa suvim kvačilom (DDCT). Obe benzinske verzije imaju pogon na prednje točkove. Motor od 1,3 litre dizajniran je da pruži izvanredne performance kako na terenu, tako i van njega, pružajući veliku udobnost u vožnji. Ažuriran je specifičnim turbo-podudaranjem, maksimizirajući odziv motora pri malim brojevima obrtaja motora i smanjujući emisiju CO2 i potrošnju do 27% (WLTP ciklus) u poređenju sa prethodnom benzinskom verzijom sa pogonom na sva četiri točka i automatskim menjačem. Turbo motor sa četiri cilindra i od 1,3 litre sa priključnom hibridnom tehnologijom – plug in hybrid, 190 ks ili 240 ks i 270 Nm obrtnog momenta, šestostepenim automatskim menjačem i električnim pogonom na sva četiri točka pokreće 4xe verzije i upotpunjava asortiman motora modela Novi Compass. 4xe danas identifikuje sva Jeep vozila sa pogonom na sva četiri točka koja imaju poboljšane hibridne sposobnosti i performance koje garantuju najbolju moguću ravnotežu između efikasnosti, zabave u vožnji i pažnje prema okolini.

Kod 4xe verzija, turbo motor od 1,3 litre uparen je sa električnim motorom koji se nalazi na zadnjoj osovini, a napaja ga baterija od 11,4 kWh koja se može puniti tokom vožnje ili putem spoljne utičnice: bilo kod kuće na vašoj kućnoj mreži, pomoću efikasnog i ekskluzivnog easyWallbox ili naprednijeg Connected Wallbox, ili na javnoj utičnici. Sam po sebi, turbo motor od 1,3 litre isporučuje dva nivoa snage (130 ks i 180 ks), plus 60 ks koje proizvodi elektromotor, što čini ukupno 190 ks (Longitude i Limited verzije) ili 240 ks (Trailhawk i S verzija). Što se tiče obrtnog momenta, elektromotor proizvodi 250 Nm, a motor sa unutrašnjim sagorevanjem generiše 270 Nm. Kombinovanjem motora sa unutrašnjim sagorevanjem i električnih motora, Novi Compass 4xe garantuje izanredne performance i užitak u vožnji sa ubrzanjem od nule do 100 km/h za oko 7,5 sekundi (a zavisnosti od verzije), čistom električnom maksimalnom brzinom od 130 km/h se povećava na 200 km/h u hibridnom režimu. Brz odziv i lako upravljanje osiguravaju maksimalno zadovoljstvo u vožnji.

4xe modeli su takođe idealni automobili za gradsku vožnju, zahvaljujući plug in hibridnoj tehnologiji, nudeći vožnju bez emisije u potpuno električnom režimu, sa dometom između 47 i 49 km (WLTP ciklus), u zavisnosti od verzije. Na dužim potezima, sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, prosečne emisije CO2 su između 44 i 47 g/km u hibridnom režimu (WLTP ciklus), u zavisnosti od verzije, dok su u slučaju produžene terenske vožnje, dva motora sa Powerloop opcijom osiguravaju da je vuča sa električnim pogonom na sva četiri točka uvek na raspolaganju kao bezbedna opcija za ekstremne avanture.

Gama savršeno skrojena po meri • Pet paketa opreme, pet kombinacija pogonskih sistema, SUS i plug-in opcije, tri menjača i izbor između prednjeg i zadnjeg pogona. • Rođendan brenda Jeep se proslavlja sa specijalnim izdanjem “80th Anniversary”, premijernom verzijom novog modela Compass.

Sa nizom opcija za biranje, sada kupci imaju još više mogućnosti da personalizuju svoj Novi Compass i prilagode vozilo koje savršeno odgovara njihovim potrebama i životnim zahtevima.

Sada su dostupni novi materijali za unutrašnje presvlake, uključujući Nappa kožu, tehno-tkanine i sa obradom od karbonskih vlakana. Sve ovo doprinosi da enterijer bude još moderniji i prefinjeniji. Novi Compas dostupan je sa pet različitih nivoa opreme - Sport, Longitude, Limited, S i Trailhawk* – i specijalno izdanje za 80. godišnjicu (lansiranja modela Novi Compass). Kupci takođe mogu da biraju između pet različitih kombinacija pogonskog sklopa i dve konfiguracije - pogon na prednja ili na sva četiri točka; i razne kombinacije boja karoserije, od jedne do dve boje u kombinaciji sa crnim krovom (u zavisnosti od modela).

Paleta boja uključuje Alpine White belu, boju glečera, Jetset plavu, osenčenu plavu, Sting sivu, Colorado crvenu, Carbon crnu i Solid crnu, boju troslojne slonovače, Italijansko plavu i Techno zelenu. Pored toga, Granit Crystal i potpuno nove boje Mimetic zelenu i Urban zelenu, koje su prvi put dostupne u asortimanu modela Compass, ekskluzivno su dostupne samo u specijalnoj seriji za 80. godišnjicu. Osim što čine automobil još modernijim, ove dve nove mat boje slave dve duše novog modela Compass – onu avanturističku posvećenu terenskoj vožnji koja je uparena sa Mimetic Green bojom, a ona moderna i metropolitska sa Urban Green bojom. Detaljnije, Sport je osnovni paket i sadrži standardni informativno-zabavni sistem od 8,4 inča, sa bežičnom integracijom pametnih telefona, full-LED reflector svetlima, zadnjim parking senzorima, sedištima sa klasičnom presvlakom i točkovima od 16 inča sa alu felnama. Longitude verzija dodaje LED svetla za maglu, točkove od 17 inča sa alu felnama, krovne šipke, dvozonski automatski klima uređaj, zadnju kameru i prilagodljivu TFT instrument tablu od 7 inča u boji. Limited verzija nudi standardni prilagodljivi tempomat, točkove od 18 inča sa alu felnama, prednje i bočne parking senzore sa funkcijom automatskog parkiranja, pokretanje koje ne zahteva ključ, instrument tablu presvučenu kožom, digitalnu instrument tablu od 10,25 inča presvučenu kožom i Uconnect sistem sa novim ekranom osetljivim na dodir od 10,1 inča. Sa S verzijom standardno dolaze i viši nivoi prefinjenosti i specifikacija – vrhunska verzija dodaje Full-LED svetla, prednji branici u boji karoserije, točkovi od 19 inča sa alu felnama, nova vrata gepeka sa hands-free modom i kožna sedišta koja se mogu elektronski podesiti na osam različitih položaja. Konačno, ponudu upotpunjuje Trailhawk verzija – terensko vozilo sa Trail-Rated pogonom na sva četiri točka i koje se ističe svojim mišićavim, smelim izgledom i nudi specifičnu opremu za terensku vožnju. Dolazi sa suspenzijama visokih performansi i sledećim referentnim terenskim uglovima i brojevima: prilazni ugao od 30,4°, ugao odlaska od 33,3°, ugao preloma od 20,9° i klirens od 21,3 cm. Standard za model Trailhawk je i Selec-Terrain sistem za upravljanje vučom u pet režima, koji uključuje i režim Rock koji je eksluzivno dostupan na ovom modelu.

Prva verzija modela Novi Compass koja će debitovati na evropskom tržištu biće posebno izdanje za 80. godišnjicu ili 80th Anniversary. Ovaj slavljenički model odlikuju ekskluzivni dizajnerski znakovi, poput slavljeničkih znački i točkova sa alu felnama od 18-inča. Tačnije, model za 80. godišnjicu sadrži full-LED reflektore i Neutral Grey obradu na točkovima, prednjoj i donjoj masci, poklopcima retrovizora i krovnim nosačima. Gloss Black boja ukrašava donje panele, lukove točkova, krov i svetla za maglu. Nove tehnološke funkcije uključuju ekran osetljiv na dodir od 10,1 inča, DAB radio, Uconnect™ 5 sistem sa bežičnim Apple CarPlay i Android Auto integracijom, interaktivnom 3D Tom Tom navigacijom i UconnectTM uslugama. U kabini, ovaj model ograničene serije sadrži kontrolnu tablu obloženu crnom Nappa kožom, sedišta od lažne kože sa dijamantskom šarom i Diesel Grey šavovima i oznakom za 80. godišnjicu.

Ekskluzivni Jeep® autentični dodaci napravljeni od strane brenda Mopar® za novi Jeep Compass Za izlazak novog Compassa, Mopar® je razvio nove dodatke sa ciljem da kompletira karakteristike novog vozila sa dodatnim sadržajima, unapredi opcije za prilagođavanje i poboljša ponudu udobnosti enterijera. Vlasnici novog Jeep Compassa će moći da biraju između više od 100 Jeep autentičnih dodataka koje je priredio brend Mopar® i specifično dizajniranih i napravljenih da nude najsveobuhvatnije i najšire mogućnosti prilagođavanja i da pristaju različitim životnim stilovima kupaca. Mopar® dodaci su napravljeni u tesnoj saradnji sa timovima inženjera i dizajnera proizvoda brenda Jeep kako bi se osigurao maksimalan kvalitet. Mopar® je težio da udovolji zahtevima kupaca s ciljem da unapredi veoma funkcionalnu i emocionalnu prirodu vozila, ali i njegove predispozicije za prilagođavanje. Neke od novih karakteristika će biti dostupni od ovog leta. Dve nove Linije boje, uključujući koordinisane pokrivače retrovizora, prstenove maske hladnjaka, prednje i zadnje okvire, biće dodati već dostupnoj Liniji boje u sjajno crnoj. Unutrašnje ambijentalno svetlo poboljšava već dobar estetski utisak u kabini, dodajući osvetljenje u prostoru za noge ko vozača i suvozača. Prednja kamera može da snima u mračnim i svetlim uslovima, a širokougaono sočivo garantuje hvatanje svih uglova. Organizator, koji se nalazi sa zadnje strane prednjeg sedišta, ima dva multifunkcionalna i jedan džep za tablet. Modularni sistem naslona za glavu nudi širok izbor rešenja i udobnost pri putovanju sa vešalicom za odeću, držačem tableta, sklopivim stolom i univerzalnom kukom. Mopar 4xe Pack nudi izbor „plavih“ stilskih dodataka dizajniranih da unaprede „električnu“ prirodu 4xe verzije i adaptiraju ga linijama novog modela.

Pored ovih sadržaja, postoji i širok izbor dodataka za Carriage (krovne rešetke i kuka za vuču, nosači za skije, bicikle i sportove na vodi), Safety and Care (auto alarm, parking senzori i dečja sedišta) i Electric Vehicle (kabl za punjenje, Easy & Connected Wallbox uređaj za punjenje) dodatke.

