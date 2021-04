MERCEDES PREDSTAVIO PRVO ELEKTRO-VOZILO U LUKSUZNOJ KLASI: Rođak S klase zove se EQS, do stotke za samo 4,3 sekunde!

Spajajući tehnologiju, dizajn, funkcionalnost i povezanost, EQS oduševljava i vozače i putnike. Prvi modeli na tržištu biće EQS 450+ sa 245 kW (kombinovana električna potrošnja NEDC: 19.1-16.0 kWh/100 km; CO2-emisija: 0 g/km) i EQS 580 4MATIC sa 385 kW (kombinovana električna potrošnja NEDC: 20.0-16.9 kWh/100 km; CO2-emisija:0 g/km). Podaci o potrošnji prema WLTP: EQS 450+ kombinovana električna potrošnja 20.4-15.7 kWh/100 km, CO2-emisija 0 g/km; EQS 580 4MATIC kombinovana električna potrošnja 21.8-17.4 kWh/100 km, CO2-emissions 0 g/km.

Sa ogromnom snagom, model EQS 580 4MATIC do 100 km/h stiže za samo 4,3 sekunde.

Kao deo svoje inicijative "Ambition 2039", Mercedes-Benz radi na tome da ponudi ugljen-neutralnu flotu novih vozila za manje od 20 godina. Već 2030. godine, kompanija želi da više od polovine automobila koje prodaje ima električni pogonski sistem – to uključuje električna vozila i plug-in hibride. U mnogim oblastima, Mercedes već danas razmišlja o budućnosti – EQS je dizajniran sa idejom održivosti na umu. Vozila se proizvode na CO2-neutralnoj osnovi, dok se koriste materiji koji štede resurse, kao što su patosnice napravljene od recikliranog materijala. Mercedes-Benz razmatra čitav lanac vrednosti, od razvoja i mreže do dobavljača do sopstvene proizvodnje. Mercedes-Benz AG je svoje ciljeve zaštite klime potvrdio od strane Science Based Targets Initiative (SBTI).

Uz puno detaljnog rada i na osnovu dizajna namene, aerodinamičari su, u bliskoj saradnji sa dizajnerima, uspeli da postignu nova najbolju cd vrednost od 0.201. Ovo čini EQS najaerodinamičnijim serijskim automobilom na svetu. Takođe je među najboljima u pogledu udobnosti i buke. Takav nivo aerodinamičnosti posebno pogoduje radnom dometu vozila. Vozilo je takođe među najtišim vozilima na tržištu. Veoma nizak nivo buke koju stvara vetar značajno doprinosi ovom rezultatu.

EQS postavlja veoma dobru vrednost i za rekuperaciju: od maksimalnog usporavanja u DAuto režimu od 5 m/s², od kojih je 3 m/s² zahvaljujući rekuperaciji energije (2 m/s² preko kočnica točka). Ovo omogućava usporavanje do zaustavljanja bez korišćenja papučice gasa, dok se u isto vreme koristi prednost od ove strategije i velike rekuperacione snage (do 290 kW). Usporavanje se vrši i u slučaju detektovanih vozila ispred do njihovog zaustavljanja, na primer na semaforu. Pametan oporavak energije se optimizuje u odnosu na situaciju uz pomoć ECO Asistenta i deluje sa predvidljivošću, uzimajući u obzir, između ostalog, saobraćajne uslove ili topografiju. Vozač takođe može da podesi tri nivoa rekuperacije energije pomoću ručica na volanu.

Sa dometom do 770 km (prema WLTP)2 i snagom do 385 kW, pogonski sistem EQS-a i u ovom pogledu ispunjava zahteve napredne limuzine u segmentu S-Klase. U planu je i „perfomance“ verzija sa snagom do 560 kW. EQS poseduje električni pogonski sistem (eATS) na zadnjoj osovini, dok verzije sa pogonom na sva četiri točka, 4MATIC, takođe imaju eATS i na prednjoj osovini. EQS obeležava i lansiranje nove generacije baterija sa znatno većom gustinom energije. Veća od dve baterije ima korisni sadržaj od 107.8 kWh. To je za oko 26 procenata više od EQC modela (EQC 400 4MATIC: kombinovana električna potrošnja: 21.5-20.1 kWh/100 km; CO2 emisija: 0 g/km). Inovativni softver za upravljanje baterijama, razvijen unutar kompanije, omogućava bežično ažuriranje (OTA). Na taj način, upravljanje energijom modela EQS se stoga ažurira tokom celog životnog ciklusa. Veliki napredak u održivosti je postignut u hemiji ćelija: udeo kobalta je smanjen na deset procenata. EQS se može puniti sa snagom do 200 kW na brzim stanicama za punjenje jednosmernom strujom. Snaga od dodatnih 300 kilometara (WLTP) puni se za samo 15 minuta3. Kod kuće ili na javnim stanicama za punjenje, EQS se može udobno puniti snagom do 22 kW pomoću naizmenične struje preko urađenog punjača. EQS takođe možete puniti i dvosmernim punjačem u Japanu (možete koristiti energiju baterije za snabdevanje Vaše kuće). Dodatno, postoje razni inteligentni programi koji se mogu aktivirati u zavisnosti od lokacije i funkcije kao što su posebno punjenje koje štedi energiju. Pomoću visokokvalitetnih sertifikata porekla, Mercedes-Benz garantuje da se energija iz obnovljivih izvora dovodi u mrežu za punjenje struje koja se pruža putem Mercedes me Charge. Ovo takozvano zeleno punjenje (Green Charging) sastavni je deo Mercedes me Charge mreže od 2021. Ali Mercedes me Charge može i više: Vozite se do stanice za punjenje, otvorite poklopac, umetnite konektor i struja kreće - ovako je jednostavan postupak punjenja sa modelom EQS, zahvaljujući Uključi & plati (Plug & Charge) funkciji. Druge karakteristike uključuju najgušću mrežu stanica za punjenje, sa više od 500,000 njih u 31 zemlji, uključujući 200,000 u Evropi. Uz program IONITY Unlimited, svi evropski kupci Mercedes me Charge programa mogu besplatno koristiti mrežu brzog punjenja tokom jedne godine. Navigacija sa funcijom Električne Inteligencije planira najbržu i najprikladniju rutu, uključujući zaustavljanje zbog punjenja, na osnovu brojnih faktora i, na primer, dinamički reaguje na gužve u saobraćaju ili promenu stila vožnje. Novina u modelu EQS je vizualizacija u infotejment sistemu (MBUX Mercedes-Benz User Experience) koja pokazuje da li je raspoloživi kapacitet baterije dovoljan za povratak na početnu tačku bez punjenja. Stanice za punjenje duž rute, koje su ručno dodate, imaju prednost pri proračunu rute. Predložene stanice za punjenje mogu biti izuzete. Moguća je i kalkulacija očekivanih troškova punjenja.

Iako je model EQS blizak rođak nove S-Klase, izgrađen je na potpuno električnoj arhitekturi. Ovaj potpuno novi koncept omogućio je rigorozni namenski dizajn (Purpose Design): svojim dizajnom sa jednim lukom i dizajnom kabine napred, EQS se jasno razlikuje od vozila sa konvencionalnim pogonom čak i na prvi pogled. Filozofija dizajna “Sensual Purity”, kombinovana sa filozofijom Progresive Luxury (naprednog luksuza), reflektuje se u izdašno izvajanim površinama, holistički integrisanog, veoma ublaženog glatkog stila. Prednji deo je kombinovan u “Black Panel” masku. Prepoznatljivost čine inovativni farovi povezani svetlosnom trakom i duboka crna rešetka hladnjaka (Black Panel). Ekskluzivan izgled Black Panel rešetke hladnjaka sa centralnom Mercedesovom zvezdom može se dalje poboljšati: kao opcioni dodatak, dostupan je trodimenzionalni zvezdani uzorak. Ovaj takozvani Mercedes-Benz uzorak je postupan zajedno sa AMG Line Exterior ili Electric Art Exterior paketom. U pitanju je apstraktni trodimenzionalni znak zvezde zasnovan na ranom zaštitnom znaku kompanije Daimler Motorengesellschaft (DMG), koji je uveden u registar zaštitnih žigova 1911. godine. EQS je prvi Mercedes koji nudi mogućnost aktiviranja potpuno novih funkcija vozila preko bežičnog ažuriranje "Over-the-air" (OTA) u mnogim funkcionalnim oblastima. Dostupno od lansiranja: dva posebna programa vožnje za mlade vozače i uslužno osoblje, neke igre i demo program "The Best or Nothing". Ovo znači da se, nakon kupovine i inicijalne konfiguracije novog vozila, neke od karakteristika EQS-a mogu prilagoditi prema ličnim preferencijama. Pored klasične kupovina klasičnih funkcija, predviđene su i pretplate, privremene aktivacije i besplatne faze testiranja. Sa funkcijom ENERGIZING AIR CONTROL PLUS, Mercedes-Benz zauzima sveobuhvatni pristup kvalitetu vazduha u EQS-u. Sistem je zasnovan na filtraciji, senzorima, konceptu displeja i klima uređaju. HEPA (High Efficiency Particulate Air) filter ima visok nivo filtracije koji vrlo efikasno čisti spoljni vazduh od fine prašine, čestica, polena i ostalih supstanci koji ulaze sa spoljašnjim vazduhom. Specijalni aktivni ugalj u HEPA filteru i filteru kabine, takođe filtrira sumpor-dioksid i azotne okside, kao i mirise. HEPA filter ima "OFI CERT" ZG 250-1 sertifikat u oblasti virusa i bakterija. Korišćenjem kontrole klime, takođe je moguće da se očisti unutrašnjost pre ulaska u vozilo. Nivo čestica unutra i spolja je takođe prikazan u MBUX sistemu. To se detaljno može pregledati u Air Quality meniju. Ukoliko je kvalitet spoljnog vazduha loš, sistem preporučuje da se zatvore bočni prozori ili klizni krovnog prozora. Opciono, EQS poseduje automatska komforna vrata napred i pozadi. Kada se vozač približi automobilu, ručke na vratima će se proširiti. Kako se on ili ona približavaju još više, vozačeva vrata će se automatski otvoriti. Koristeći MBUX, vozač takođe može da otvori zadnja vrata, na primer, da bi pustio unutra decu ispred škole. Kao izuzetno inteligentno vozilo, EQS poseduje do 350 senzora, u zavisnosti od opreme. Senzori mere, na primer, razdaljinu, brzinu i ubrzanje, uslove osvetljenja, padavine i temperature, zauzetost sedišta, kao i kretanje kapaka vozača ili govor putnika. Ove informacije obrađuju kontrolne jedinice koje, upravljane algoritmima, donose odluke brzinom munje. Dakle, one su mozak. Novi EQS može proširiti svoje mogućnosti na osnovu novih iskustava, jer zahvaljujući veštačkoj inteligenciji sistem poseduje ogromne sposobnosti za učenje. Holističkom produkcijom zvuka u novom EQS-u, paradigma se preusmerava sa motora sa unutrašnjim sagorevanjem na akustički osetljiv električni automobil. Raznovrsni zvučni doživljaju omogućavaju individualnu akustičnu postavku. U kombinaciji sa Burmester® surround zvučnim sistemom, EQS dolazi sa dva zvučna okruženja: Srebrni Talasi (Silver Waves) i Živopisni Tok (Vivid Flux). Zvučni doživljaji se mogu odabrati ili isključiti na centralnom displeju. Opcioni zvuk vožnje, koji reprodukuju zvučnici u unutrašnjosti, takođe je deo odgovarajućeg zvučne kulise. Deo sistema ENERGIZING COMFORT su tri nova ENERGIZING NATURE programa - Forest Glade, Sounds of the Sea i Summer Rain. Oni nude impresivno realistično iskustvo slušanja. Ovi umirujući zvukovi kreirani su u saradnji sa akustičarem prirode, Gordonom Hemptonom. Kao i kod ostalih programa koji čine ENERGIZING Comfort sistem, svetlo i slike se koriste za druga čula. Standardno upravljanje zadnjom osovinom sa uglom upravljanja do 4,5 stepeni doprinosi praktičnom i dinamičnom utisku EQS modela. Alternativno, upravljanje zadnjom osovinom sa uglom upravljanja do 10 stepeni može se naručiti ili naknadno aktivirati bežičnim ažuriranjem (OTA). To omogućava krug skretanja od 10,9 metara za EQS, koji je dugačak preko 5 metara. Ovo odgovara uglu skretanja mnogih modela u kompaktnom segmentu. Odgovarajući uglovi i putanje zadnje osovine su prikazani u meniju režima vožnje na centralnom displeju.

Zahvaljujući moćnim senzorima koji nadgledaju okolinu vozila, parking sistem može pomoći vozaču u manevrisanju. Vozač može da parkira i isparkira vozilo koristeći pametni telefon i Remote Parking Assist funkciju. Sa predinstalacijom za INTELLIGENT PARK PILOT sistem, EQS je spreman za automatsko parkiranje (Automated Valet Parking (AVP, SAE level 4)). Ukoliko je opremljen potrebnom opcionom dodatnom opremom i odgovarajućom uslugom Connect (u zavisnosti od zemlje), vozilo ima ugrađenu tehnologiju za potpuno automatsko parkiranje i parkiranje bez vozača na parkiralištima opremljenim AVP infrastrukturom, pod uslovom da nacionalni zakoni to dozvoljavaju. Revolucionarna tehnologija farova DIGITAL LIGHT (standardno od Advance Plus nivoa opreme) omogućava projekciju simbola upozorenja na put ispred. Nove su dve pomoćne funkcije koje prikazuju početak kooperativne promene trake i pružaju uputstva za upozorenje/smer ukoliko Lane Keeping Assist ili Blind Spot Assit detektuju opasnost. U svakom faru, DIGITAL LIGHT ima svetlosni modul sa tri ekstremno moćne LED diode, sa svetlošću koja se prelama i usmerava do 1,3 miliona mikro ogledala. Rezolucija je, prema tome, veća od 2,6 miliona piksela po vozilu. Sa opcionim DRIVE PILOT-om, EQS će moći da vozi u uslovno automatizovanom režimu do 60 km/h u situacijama kada je gustina saobraćaja velika ili unazad, na odgovarajućim deonicama autoputa u Nemačkoj. Skidanjem pritiska sa vozača, ovo im omogućava da preduzimaju sekundarne aktivnosti kao što su pregledanje Interneta ili bavljenje e-poštom u kancelariji u automobilu, i tako osvajaju dodatno vreme. MBUX Hyperscreen je apsolutni vrhunac u unutrašnjosti. Udubljeni ekran pruža se ispred putnika od levog do desnog A-stuba. Tri ekrana ispod staklenog poklopca se neprimetno spajaju u jedan. 12,3-inčni OLED ekran ispred suvozača pruža mu sopstveni ekran i kontrolno područje. Funkcije za zabavu su tu dostupne samo dok se automobil vozi u skladu sa zakonskim propisima zemlje. Mercedes-EQ se oslanja na pametnu logiku zaključivanje zasnovanu na kameri: ako kamera detektuje da vozač gleda na ekran suvozača, on se automatski se zatamnjuje. Sa adaptivnim softverom, MBUX se u potpunosti prilagođava svom korisniku i daje personalizovane sugestije za brojne infotejment, komfor ili funkcije vozila. Sa konceptom nultog nivoa (zero layer), ključne aplikacije koje odgovaraju situaciji i sadržaju su uvek u polju viđenja na najvišem MBUX nivou. Najnovija generacija sistema pomoći u vožnji, driver assistance sistemi uključuje brojne funkcije podrške vozaču. Na primer, novo je dodatno upozorenje sistema ATTENTION ASSIST. On analizira pokrete kapaka vozača kroz kameru na vozačevom displeju (samo u kombinaciji sa MBUX Hyperscreen-om). Takođe na punom ekranu se na jednostavan i razumljiv način prikazuje funkcija pomoćnih sistema za vožnju. Principi integrisane bezbednosti Integral Safety, posebno u odnosu na sigurnost u slučaju nesreća, primenjuju se bez obzira na platformu. Kao i svi drugi modeli brenda Mercedes, EQS se odlikuje krutom putničkom kabinom, deformacionim zonama I vrhunskim sistemom zadržavanja I zaštite putnika u slučaju sudara. PRE-SAFE® je deo standarda. Činjenica da je EQS zasnovana na potpuno električnoj arhitekturi, takođe je otvorila mogućnosti dizajna za njegov sigurnosni koncept. To je značilo da se, na primer, može izabrati povoljno mesto za ugradnju baterije u zaštićenom delu podvozja. A pošto nema velikog bloka motora, ponašanje u frontalnom padu moglo bi se modelirati još bolje. Pored standardnih testova sudara, proverene su performanse automobila u dodatnim situacijama opterećenja i opsežna ispitivanja komponenata u Centru za tehnologiju bezbednosti vozila (TFS).

”EQS je dizajniran da premaši očekivanja čak i naših najzahtevnijih kupaca. Upravo to mora Mercedes da uradi da bi u svom imenu zaslužio slovo ’S’. To slovo ne dodeljujemo tako lako.”

Ola Källenius, CEO, Daimler AG i Mercedes-Benz AG ”EQS je najaerodinamičnije serijsko vozilo na svetu, sa koeficijentom otpora od samo 0.20. To doprinosi njegovom električnom dometu od 770 kilometara, prema WLTP. Sa kapacitetom brzog punjenja od 200 kW, domet od 300 km se može dostići samo za 15 minuta. Sve ovo, zajedno sa novom hemijom baterija, rezultira savršenom ravnotežom između performansi, efikasnosti, dometa i lakoće punjenja. Njegova tehnologija nadilazi električnu vožnju: zahvaljujući sveobuhvatnoj tehnologiji senzora i inteligenciji, EQS praktično vidi sve oko sebe i postaje kopilot. Naši kupci stoga dobijaju veću udobnost kako na dalekim putovanjima, tako i u velikim, prometnim gradovima.” Markus Schäfer, član Izvršnog odbora kompanija Daimler AG i Mercedes-Benz AG; Daimler Group Research and COO Mercedes-Benz Cars ”EQS je prekretnica na putu ka CO2-neutralnoj budućnosti i naš plan za klimatsko-neutralni vozni park. Cilj nam je da smanjimo naš uticaj na planetu. To, na primer, radimo i koristeći sve veći udeo recikliranih i obnovljivih sirovina. Našom novom funkcijom zelenog punjenja pomažemo i kupcu da smanji svoj karbonski otisak”. Britta Seeger, Članica upravnog odbora kompanija Daimler AG i Mercedes-Benz AG, Marketing & Sales ”Zahvaljujući MBUX-u, naša vozila su danas postala mobilni asistenti. U modelu EQS, idemo i korak dalje: ovde su pametne smernice, kao što je Navigacija sa Električnom Inteligencijom, intergisane u MBUX, što ga čini još lakšim za upotrebu. Dodatno, Hyperscreen i koncept nultog sloja pokazuju koliko elegantno, individualno a i isto vreme i jednostavno može biti upravljanje čak i složenim sadržajem”. Sajjad Khan, Član Upravnog odbora kompanije Mercedes-Benz AG i CTO “Sa našim EQS modelom, kreirali smo potpuno novu, buduću generaciju luksuznih automobila. Sledeći naš stil definisan kao “sensusal purity”, mi stvaramo želju, kombinujući prelepu zavodljivu skulpturu sa najnaprednijim proporcijama. Ključne karakteristike poput dizajna sa jednim lukom, i holistički integrisanog, veoma ublaženog glatkog stila – to je ono što daje EQS-u sportski i progresivni izgled. To je ono što ga izdvaja od bilo kojeg drugog vozila koje smo ikad stvorili - to je ono što čini naš EQS tako izvanrednim."

Gorden Wagener, Direktor dizajna Daimler Grupe

“Naša električna inicijativa je u punom jeku. Sa poslovnom limuzinom EQE i SUV varijantama modela EQS i EQE, uskoro slede modeli zasnovani na novoj arhitekturi” Christoph Starzynski, Vice-President Electric Vehicle Architecture Zanimljive činjenice i brojke

Novi EQS na prvi pogled

U zavisnosti od veličine baterije, opreme vozila i konfiguracije, mogući su WLTP dometi do 770 kilometara. Put do svetskog rekorda aerodinamike zahtevao je nekoliko1000 proračuna u virtuelnom aerotunelu sa približno 700 procesora CPUs po kalkulaciji. Sa cd vrednošću od 0.20 EQS je najaerodinamičniji serijski automobil na svetu. Čeona površina je 2.51 m2. To rezultira efikasnim otporom vazduha od 0.5 m². Obrtni moment koji eATS se isporučuje točkovima se proverava 10,000 puta po minuti i po potrebi se podešava. To omogućava mnogo brži odziv nego kod mehaničkog pogona na sva četiri točka

Koncept modularnog pogona omogućava širok opseg maksimalnih ukupnih pogonskih snaga od 245 do 385 kW. “Performance” verzija sa snagom od do 560 kW je u planu. Od maksimalnog usporavanja u DAuto režimu od 5 m/s², od kojih je 3 m/s² zahvaljujući rekuperaciji energije (2 m/s² preko kočnica točka). Ovo omogućava usporavanje do zaustavljanja bez korišćenja papučice gasa, dok se u isto vreme koristi prednost od ove strategije i velike rekuperacione snage (do 290 kW). Na zahtev, EQS može imati četvoro automatskih komfornih vrata. Putem MBUX-a, vozač ima mogućnost daljinskog otvaranja zadnjih vrata. Standardno upravljanje zadnjom osovinom sa uglom upravljanja do 4.5° doprinosi praktičnom i dinamičnom utisku EQS modela. Alternativno, upravljanje zadnjom osovinom sa uglom upravljanja do 10° može se naručiti ili naknadno aktivirati bežičnim ažuriranjem (OTA). To omogućava krug skretanja od 10,9 metara za EQS, koji je dugačak preko 5 metara. DIGITAL LIGHT ima svetlosni modul sa tri izuzetno moćne LED diode sa svetlošću koja se prelama i usmerava od 1.3 milliona mikro ogledala. Rezolucija je prema tome veća od 2,6 miliona piksela po vozilu. Mercedes me Charge ima najgušću mrežu za punjenje sa preko 500,000 stanica za punjenje u 31 zemlji, uključujući preko 200,000 u Evropi. Sa MBUX Hyperscreen-om čini se da se nekoliko ekrana neprimetno spaja, što rezultira impresivnom širinom zakrivljenog ekrana širine preko 141 centimetar. Površina koju putnici percipiraju je 2432,11 kvadratnih cm.

Veliko staklo koje pokriva MBUX Hyperscreen je trodimenzionalno zakrivljen u procesu oblikovanja na temperaturama od približno 650°C. Ovaj postupak izrade omogućava prikaz jedinice displeja bez izobličenja po celoj širini vozila, bez obzira na radijus staklenog pokrova. U zavisnosti od opreme, do 350 senzora nadgleda funkcije EQS-a i istražuje okolinu vozila. A u taj broj ne računamo antene. Senzori mere, na primer, razdaljinu, brzinu i ubrzanje, uslove osvetljenja, padavine i temperature, zauzetost sedišta, kao i kretanje kapaka vozača ili govor putnika. Opcionalni zvuk vožnje EQS-a interaktivan je i reaguje na različite parametre kao što su položaj papučice gasa, brzina ili rekuperacija. No.6 MOOD Linen – naziv je mirisa dizajniranog posebno za EQS. Nosi broj 6 jer su prvi električni automobili dodati u paletu modela 1906. godine sa vozilima "Mercédès Electrique"

Više od 40 novih izuma našli su svoj put do EQS modela. Pored toga, 20 dizajnerskih aplikacija štiti izvanredan dizajn električne luksuzne limuzine. Da bi došao do najvažnijih aplikacija MBUX-a, korisnik mora da se kreće kroz 0 nivoa menija. Zbog toga se naziva “zero layer”. Površina prikaza opciono dostupnog većeg head-up displeja odgovara ekranu dijagonale od 77 inča. Projekciona jedinica sastoji se od matrice visoke rezolucije od 1,3 miliona individualnih ogledala.

"Mercedes-Benz znak" korišćen je na više mesta u EQS, na primer, u spoljašnjosti kao posebna varijanta Black panel maske prednjeg dela ili u dizajnu točkova od lakih legura. U unutrašnjosti Mercedes-Benz uzorak se može naći na ukrasnim elementima sa pozadinskim osvetljenjem sa laserski isečenim zvezdicama, odnosno na suvozačevom ekranu u vidu ukrasne digitalne slike. U pitanju je apstraktni trodimenzionalni znak zvezde zasnovan na ranom zaštitnom znaku kompanije Daimler Motorengesellschaft (DMG), koji je uveden u registar zaštitnih žigova 9. februara 1911.

HEPA filter (High Efficiency Particulate Air) kao deo opcione opreme ENERGIZING AIR CONTROL Plus, sa zapreminom od 9,82 dm³ čisti dolazni spoljni vazduh sa veoma visokim nivoom filtracije. Eliminiše se preko 99,65 procenata čestica svih veličina. Za neutralisanje mirisa koristi se oko 600 grama aktivnog uglja. Područje apsorpcije ekvivalentno je oko 150 fudbalskih terena.

Za haptične povratne informacije tokom rada, ukupno 12 pokretača je smešteno ispod površina ekrana osetljivog na dodir MBUX Hyperscreen-a. Ukoliko prst dodirne određena mesta, oni pokreći opipljive vibracije na poklopcu.

Zanimljive činjenice

Burmester® surround sistem zvuka u EQS-u sastoji se od 15 zvučnika ukupne snage od 710 vati I proizvodi neobično izražajan, prirodan zvuk – tzv. Burmester "feel-good zvuk". Premaz na pokrivnom staklu olakšava čišćenje MBUX Hyperscreen-a. Samo zakrivljeno staklo sastoji se od aluminijumskog silikata otpornog na ogrebotine. EQS je pri serijski automobile sa Cd vrednošću od 0,20. Na taj način koristi prednosti namenskog dizajna. 8 CPU jezgara, 24 GB RAM memorije i 46,4 GB po sekundi propusnog opsega su samo neke od tehničkih podataka MBUX-a. Osvetljenost MBUX Hyperscreen-a prilagođava se uslovima okoline pomoću podatka merenja 1 višenamenske kamere i 1 dodatnog senzora svetlosti. Sa do sedam profila, površina prikaza MBUX Hyperscreen-a suvozača može se individualizovati. "Hey Mercedes" podržava 27 jezika zahvaljujući Natural Language Understanding (NLU).

