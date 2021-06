OVO JE NOVI LEND KRUZER 300: Tojota koja ide bilo kuda i bilo gde na novoj GA-F platformi sa novim motorima i menjačima!

Toyota Land Cruiser (lend kruzer) stekla je nesporan status automobilske legende sa svojom istorijom dugom već 70 godina, uz više od 10 miliona prodatih primeraka u 170 zemalja i regiona u svetu. Toyota s ponosom ističe da je Land Cruiser vozilo koje “ide bilo kuda i bilo gde, pružajući vam bezbednost i uživanje”. Danas Toyota otkriva potpuno novi Land Cruiser, predstavljajući ga na online svetskoj prezentaciji u Dubaiju. Land Cruiser (Serije 300) prvi je novi, produženi Land Cruiser SW (Station Wagon), još od pojavljivanja modela LC 200, 2007. godine, i postaje perjanica SUV game. Promene koje donosi su jedinstvene.

Novim Land Cruiserom, Toyota potvrđuje svoju reputaciju koju odlikuju kvalitet, dugotrajnost i pouzdanost (Quality, Durability, Reliability - QDR), pružajući poboljšane terenske karakteristike i bolju vožnju po putu, kako bi vozači s lakoćom savladavali bilo koju podlogu koji odaberu.

foto: Toyota

Motori, menjači i platforma potpuno su novi i konstruisani tako da omoguće veliki korak napred u pogledu performansi, kako na putu, tako i u najtežim terenskim uslovima. Inovacije i unapređenja – uključujući i prvu primenu nekih tehnologija u svetu – primenjeni su bez smanjenja bilo kojih sposobnosti Land Cruisera, s karakteristikama koje putnicima pružaju uverenje da će biti bezbedni i sigurni na putu i van njega.

S takvim ciljem, Toyota je uvela novu TNGA (Toyota New Global Architecture) platformu, kao prvu koja je razvijena za vozilo s rešenjem karoserije-na-šasiju. Platforma sa oznakom GA-F zadržava izuzetne terenske mogućnosti, ali poboljšava čvrstinu karoserije, snagu i dinamičku ravnotežu, sa još boljim karakteristikama u vožnji po putu. Nova platforma je preduslov i za primenu novih tehnologija, smanjenje težine, spuštanje težišta vozila, unapređenje bezbednosti i primenu novog dizajna spoljašnjeg i unutrašnjeg izgleda. Sama šasija je prerađena radi smanjenja težine i poboljšane krutosti; zato je novi Land Cruiser lakši za ukupno 200 kg od prethodnika. Ujedno je primenjen novi sistem oslanjanja, dok su vrhunski vozači, s iskustvom vožnje “Dakar relija”, testirali njegove performanse do krajnjih granica. Cilj nije bio samo da se napravi SUV velikih mogućnosti, već da se vozaču omogući što bolja kontrola vozila na putu ili u off road uslovima.

foto: Toyota

Posebna pažnja posvećena je podešavanju sistemu oslanjanja kako bi se postigla optimalna kontrola točkova radi što boljeg kontakta s podlogom po lošim terenima, kao i bolje održavanje pravca, za šta je zadužen Electronic Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS), prvo elektronsko ogibljenje te vrste u svetu. Novi Land Cruiser je takođe prvi Toyotin model koji ima monitor (Multi-Terrain Monitor) s prikazom puta, koji omogućava vozaču da u realnom vremenu vidi podlogu ispod i oko vozila, kao i položaj točkova. Ovaj sistem automatski prepoznaje podlogu i određuje najbolji režim vožnje.

Novi V6 twin-turbo motori – benzinski zapremine 3,5 i dizel od 3,3 litra – pružaju poboljšane vozne karakteristike i upravljivost i projektovani su za vrhunske performanse i bolju vožnju u odnosu na uobičajeni V8 motor. Oba nova agragata dostupna su s novim automatskim menjačem sa 10 stepeni prenosa, koji doprinosi smanjenju potrošnje goriva i emisiji CO2 gasova za oko 10% u odnosu na model aktuelne generacije vozila.

Prednosti primenjenih konstrukcionih rešenja omogućile su i novi dizajn koji je ostao veran nasleđu i statusu modela, ali sada s novim konceptom “praktične lepote”. Čiste i snažne linije novog Land Cruisera nagoveštavaju veliku snagu SUV vozila, praćene prefinjenim i zrelim izgledom. U unutrašnjosti, kabina pruža uzbudljiviji izgled, kako bi se vozač i saputnici osećali još komfornije i bezbednije, bez obzira koliko su teški uslovi za vožnju.

foto: Toyota

S obzirom da je sposobnost preciznog upravljanja u off-road vožnji bila prioritet, Land Cruiser je zadržao dimenzije aktuelnog SW modela, uključujući ukupnu dužinu i širinu, međuosovinski razmak, kao i prilazni i izlazni ugao.

Postignuta su značajna unapređenja u bezbednosti, od prepoznatljive robustne konstrukcije vozila i njegovih sofisticiranih sistema za sigurnu vožnju u izazovnim uslovima, do dodatnih i poboljšanih sistema aktivne bezbednosti, kao i pomoći vozaču koje pruža druga generacija tehnologije Toyota Safety Sense. Povećana je sposobnost sistema upozorenja pred sudar (Pre-Collision System – PCS) da izbegne nezgodu, pa sada na putu automobil može da otkrije pešake (danju i noću) i bicikliste (danju). Prilikom skretanja na raskrsnicama, PCS takođe može da prepozna potencijalne opasnosti od sudara kako s vozilima koje dolaze, tako i s pešacima koji prelaze put na pravcu kojim se kreće vozilo. Novi Land Cruiser koristi i novu parkirnu kočnicu (Parking Support Brake) koja uočava prepreke ispred i iza vozila prilikom sporog kretanja na parkiralištu, i približavanje drugih automobila i pešaka prilikom polaska unazad s parking mesta.

Toyota će prodaju novog Land Cruisera započeti od leta 2021. godine.

foto: Toyota

Land Cruiser nasleđe

Land Cruiser se već 70 godina ponosi istorijom tokom koje je pružao bezbednost i sigurnost. Ti koreni se nalaze još na originalnom modelu Toyota BJ iz 1951. godine, koji je u to vreme demonstrirao svoje sposobnosti vožnje na teškim terenima, postavši prvo vozilo koje se popelo na šest strmih tačaka vulkana Fudži. Dokazujući tako svoju moć, postao je zato policijsko patrolno vozilo širom Japana. To je bio početak stvaranja tradicije Land Cruisera u pružanju bezbednih i sigurnih mogućnosti – tradicija koja se može smatrati začetkom današnjeg statusa Toyote kao kompanije za mobilnost. Zahvaljujući reputaciji izgrađenoj na stalnom kvalitetu, pouzdanosti i trajnosti, kao i off-road sposobnostima, ukupna prodaja Land Cruisera u svetu dostigla je brojku od 10,4 miliona* vozila.

Ti kvaliteti učinili su Land Cruiser nezaobilaznim izborom ljudi koji žive u udaljenim krajevima, dajući im vozilo u koje se mogu pouzdati prilikom pružanja humanitarne pomoći i ekstremnim naporima u katastrofama.

* Zaključno s krajem 2020. godine, uključujući modele Lexus GX i LX

Land Cruiser Timeline

Model U prodaji Karakteristike BJ avgust 1951. – januar 1965. Originalni model razvijen za potrebe rezervnog sastava japanske državne policije. Iako nije korišćena za potrebe rezervista, preuzela ga je državna policijska agencija, koja ga je koristila kao patrolno vozilo. Prvobitno ime zamenjeno je nazivom Land Cruiser 1954.

20 Series novembar 1955. – decembar 1959. Druga generacija modela čiji je spoljni izgled prilagođen za civilnu upotrebu. Započeo je izvoz koji je potvrdio kvalitet i trajnost Land Cruisera i Toyotinih proizvoda i van Japana.

40 Series avgust 1960. – oktobar 1986. Treća generacija Land Cruisera široko je prihvaćena i postala popularna širom sveta, kao terensko vozilo koje pruža vrhunsku pouzdanost, trajnost i off-road sposobnosti. Ovaj popularni model bio je u prodaji čak 24 godine, a mnogi su na putevima i danas.

50 Series avgust 1967. – jul 1981. Potpuno punopravni član game, SW (Station Wagon), produžena varijanta, s novim jedinstvenim dizajnom. Ovaj prethodnik današnje Serije 300 ponudio je više prostora i bolji komfor, zadržavši prepoznatljive crte Land Cruisera.

60 Series avgust 1980. – januar 1990. Produžena verzija, SW model koji je nasledio Seriju 50. Stabilnost u vožnji poboljšana je širim razmakom između točkova, a model je imao i više opreme koja je još više ispunjavala lične potrebe kupaca.

70 Series novembar 1984. – još uvek Snažni model za teške poslove koji se menja i danas, naslednik modela iz Serije 40. Tokom 1985. godine predstavljena je i lakša verzija, da bi potom stigao i Prado, 1990. 80 Series oktobar 1989. – januar 1998. Produženi (SW) model koji je off-road performanse Land Cruisera doveo do savršenstva. Oprema i kvalitet vožnje bili su na nivou luksuznih automobila.

90 Series maj 1996. – oktobar 2002. Prvi Land Cruiser na kome je primenjeno nezavisno prednje ogibljenje. To je bio model sa manjim mogućnostima, ali sa ekskluzivnom karoserijom koja je doprinela boljim performansama na putu i ​​udobnosti u vožnji, a istovremeno zadržao terenske sposobnosti (druga generacija Prado).

100 Series januar 1998. – avgust 2007. Kao naslednik Serije 80, bio je prvi SW model s nezavisnim prednjim oslanjanjem. Uz poboljšanu off-road vožnju i odlične karakteristike i kvalitet na putu, bio je to luksuzni 4x4 model.

120 Series oktobar 2002. – avgust 2009. Ovaj model za lakše potrebe dobio je novu šasiju visoke čvrstoće – kao prvi Land Cruiser koji je koristio odvojenu strukturu šasije – čime su dobijene poboljšane terenske performanse. Uvedeni su elektronski sistemi upravljanja i dalje poboljšana udobnost vožnje na putu (treća generacija Prado).

150 Series septembar 2009. – još uvek Verzija za manje zahtevne potrebe, sa daljim poboljšanjima krutosti karoserije i potpunim ugrađivanjem naprednih tehnologija za poboljšanje terenskih performansi (četvrta generacija Prado).

200 Series septembar 2007. – proleće 2021. Naslednik serije 100, model SW koji je usvojio primenu zasebne strukture šasije. Platforma je redizajnirana da bi se postigla veća čvrstina, izdržljivost, bezbednost prilikom sudara, kao i udobnost u kabini.

