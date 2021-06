VOZILI SMO NOVU TOJOTU JARIS: Dobija sve titule redom, ali evo kako je radio na testu Kurira!

Istorija će se teško ponoviti. Te 1999. godine na ulici ste bili jači ako imate "jaris" nego "mercedes" ili BMW. Tada se na tržištu pojavio svemirski model, kako u dizajnu, tako i po performansama, i munjevito je proglašen za najbolji automobil na planeti.

Sada imamo sličnu situaciju. "Jaris" je ovenčan titulom evropskog automobila godine, a izabran je i za automobil godine u Srbiji. Dok vozimo, miriše nam na slavni prvi model. Na testu Kurira je novi "jaris", i to sa najjačim motorom 1,5, doduše sa tri cilindra, ali 125 konjskih snaga.

Spoljašnjost je vrhunska, a novi model je ponovo odmakao iz jednoličnosti. Na delu je samurajski dizajn. Fluidne linije završavaju se svetlosnim grupama oštrim kao katana. Sportski dizajn nije slučajan. Primenjen je, naime, princip "gore uzan, dole širok". To je unelo dinamiku u karoseriju, ali i odličnu stabilnost.

To smo probali sa pomenutim agregatom, koji obezbeđuje sprint do stotke za samo devet sekundi. A još je jači u krivinama. Dok skrećete, snažno se drži za asfalt, a ako krene da "beži", potpuno je predvidiv i možda najstabilniji u klasi. To nije slučajno jer "jaris" ima produženo međuosovinsko rastojanje, uprkos tome što je kraći. On, naime, leži na novoj GA-B modularnoj platformi, koja je evolucija iz aktuelne "korole" i CH-R.

Ni sada nećemo propustiti priliku da žalimo za čuvenom optičkom instrument tablom iz prve i druge generacije, a setimo se da je izbačena zbog besmislenih zamerki da je nepregledna. Ipak, u paketu "sport" sa testa iskaču dva kruga iz instrument table, sa digitalnim podacima o brzini, obrtajima i ostalom. U sredini je kolor ekran, a standard je naravno i 7-inčni centralni displej multimedije.

Za svaku pohvalu je bezbednost. Čak i osnovni model "luna" poseduje "Safety sense 2", napredni paket sigurnosne opreme sa šest asistencija, uključujući aktivni tempomat baziran na radaru, asistenciju održavanje kolovozne trake, prepoznavanje prepreke i pešaka sa automatskim kočenjem, automatska duga svetla i prepoznavanje saobraćajnih znakova!

Sve je zapravo na visokom nivou, ali nije jeftin jer osnovni model košta 14.990 evra. Međutim, "jaris" je spreman da opravda svaki evro.

Tojota jaris 1,5 sport

Motor: 1.490 ccm

Snaga: 125 KS pri 6.600 o

Obrtni moment: 153, 4.800-5.500 o

Ubrzanje 0-100 km/h: 9 s

Maks brzina: 180 km/h

Dužina/širina/visina:

3.940/1.745/1.500 mm

Međuosovinski razmak: 2.560 mm

Masa: 1.120 kg

Prtljažnik: 286 l

Rezervoara: 42 l

Potrošnja na testu (grad): 6,5 l

Cena testiranog modela: 18.290 evra

POMOĆ U SKRETANJU NA RASKRSNICI I IZBEGAVANJU PEŠAKA

Novi "jaris" je prva "tojota" opremljena sistemom pomoći u skretanju na raskrsnici. Ovaj sistem pomaže u izbegavanju uobičajene opasnosti od sudara s nekim vozilom ili naleta na pešaka prilikom skretanja na raskrsnici. Ako sistem otkrije pešaka koji prelazi ulicu u koju vozilo skreće, ili ako postoji opasnost da vozilo uđe u putanju nadolazećeg vozila, oglasiće se zvučno upozorenje i, ako vozač ne reaguje, automatski će se uključiti kočnice. Ova funkcija deluje pri brzinama između 10 i 25 km/h.

Kompaktan, ali prostran

Novi "jaris" vraća se konceptu „veliki mali" koji je nadahnuo model prve generacije, ali interpretirajuci ga iznova kroz „komprimovani i okretni" izgled koji izražava osećaj automobila koji je pun energije i dinamičnosti i uvek je spreman za pokret. Nova platforma GA-B omogućila je smanjenje ukupne dužine automobila, pa je ovo najkompaktniji model u svojoj klasi, ali uz povećanje međuosovinskog razmaka. To je bilo ključno u postizanju unutrašnjeg rasporeda koji osigurava prostranost i udobnost za sve putnike, naglašavajuci inovativni karakter „veliki mali" izvornog "jarisa" od pre 20 godina. Ima više prostora (dodatnih 20 mm) izmedu vozača i suvozača, pa je izmenjen i izgled prednje konzole.

Elektromotori/generatori u hibridima

Hibridni sistem u novom "jarisu" ima dva elektromotora/generatora - MG1 i MG2. MG2 je spojen na prednje točkove i može se koristiti kao izvor snage za pogon vozila. Broj obrtaja elektromotora kod kojeg se snaga može prenositi na točkove određuje najveću brzinu koju automobil može postići uz električni pogon (EV), zbog čega je MG2 ključan za vozna svojstva na električni pogon ovog automobila.

MG1 se koristi za pokretanje benzinskog motora i za generisanje električne energije za punjenje baterije. Novi jaris odlikuje se litijum-jonskom hibridnom baterijom, čiji je napon povećan sa 144 na 177,6 V. Broj ćelija je smanjen, sa 120 na 48. Električni tok je značajno poboljšan, za 100% na ulazu u bateriju, odnosno 50% na izlazu. Uz značajno veću gustoću električne energije, baterija je i manja i lakša, za 12 kg. Zbog malih dimenzija moguće ju je smestiti ispod zadnjih sedišta, zajedno s akumulatorom čime se oslobađa prostor u prtljažniku.

Nisko težište

Kao i na svim modelima koji se zasnivaju na TNGA, novi "jaris" ima nisko težište - oko 12 mm niže od aktuelnog modela - što mu daje bolje inercione karakteristike i poboljšava stabilnost pri brzim prolascima kroz krivine. Ovo smanjenje je postignuto pomeranjem teških sklopova bliže središtu automobila i njihovim postavljanjem niže, počevši s krovom, ukljulujući i motor i sedišta. Pored nižeg težišta poboljšan je i raspored masa u automobilu, podjednako napred/nazad i levo/desno, zbog čega se karoserija manje ljulja, poboljšana je stabilnosti pri kočenju i skraćen zaustavni put. Konstrukcija sistema oslanjanja je ključna za dinamičke karakteristike automobila. Jedna od najvažnijih primena filozofije TNGA je osiguravanje da svaki novi model uživa pogodnosti optimalnih postavki. "Jaris" ima potpuno novi raspored, s prednjim MacPherson nogama koje su postavljene pod drugačijim uglom, pa u svom delovanju izazivaju manje trenja. Vrh amortizera ovde služi kao uporište upravljača, dok je promena ugla „vešanja" omogućila bolji raspored amortizera i opruga čime su smanjene vibracije.

Zadnja torziona osovina je 80% kruća, a krutost nazad povećana je za više od 80%, čime je smanjeno uvijanje u krivinama i uopšte poboljšana okretnost automobila. Povećanje krutosti sistema oslanjanja omogućilo je korišćenje mekših opruga. Uz poboljšanu ravnotežu šasije napred/nazag, postignuta je veća udobnost u vožnji.

SIGURNOST

Prva Tojota sa centralnim vazdušnim jastucima

Novi "jaris" je prva "tojota" opremljena središnjim vazdušnim jastucima. Ugrađuju se kao standardna oprema, a otvaraju se u slučaju bočnog sudara radi sprečavanja međusobnog sudara vozača i suvozača. Iako malih dimenzija, novi "jaris" uživa u svim prednostima najnovijih naprednih sistema pomoći vozaču (Advanced Driver Assistance Systems - ADAS). Kao potvrđeni predvodnik u svojoj klasi u pogledu aktivne sigurnosti, jaris sada kreće i dalje - ponoseći se ne samo zadnjom generacijom brojnih funkcija, nego usvajajući i celi niz funkcija koje se po prvi put pojavljuju u "Tojoti".

Paket Toyota Safety Sense za novi "jaris" nudi više funkcija nego ijedan trenutni "Tojotin" model ili bilo koji njegov konkurent u segmentu B, te uključuje:

• Sistem predsudarne zaštite s otkrivanjem vozila, otkrivanjem pešaka (danju/noću), otkrivanjem biciklista (danju), pomoć u raskrsnicama (otkrivanje vozila i pešaka), pomoć u zakretanju upravljača u slučaju potrebe

• Inteligentni prilagodljivi tempomat (puni raspon brzine za Yaris Hybrid)

• Čitanje saobraćajnih znakova

• Upozorenje za nenamerno prestrojavanje sa zakretanjem upravljača i pomoć u zadržavanju u saobraćajnoj traci

• Automatska duga svetla

POMOĆ U IZBEGAVANJU SUDARA

Pomoć u izbegavanju sudara je unapređena uz poboljšano delovanje, kao i povećanje broja funkcija. Pre svega, brzina pri kojoj je moguće održavanje razmaka od vozila u sklopu sistema predsudarne zaštite (Pre-Collision System - PCS) povećana je na 180 km/h. PCS isto tako sada ima mogućnost otkrivanja pešaka na putanji vozila, u vožnji danju ili noću, pri brzinama do 80 km/h i biciklista u vožnji danju.

Kurir.rs / Mladen Radulović