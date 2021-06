DA KUCNEM U DRVO! Vozili smo mercedes E-klase - SREĆA OVDE NEĆE PRESTATI, Nemci su to dobro smislili! Čukajte dobro!

Da kucnem u drvo - vozim E-klasu! Svaki vozač ovog važnog "mercedesa" može da razbija maler, i to stvarno! Cela instrument-tabla je, naime, obložena drvetom, ali pravim, od jasena. Ko vozi novi "mercedes", sigurno ima sreće u životu i ne želi da ta sreća prestane. Možda su mu zato i dali malo jasena da čuka do mile volje.

foto: Privatna arhiva

foto: Privatna arhiva

Mi se nismo nešto načukali, jer ipak imamo samo tri dana sreće da pred volanom gledamo srebrnu zvezdu, posle čega test-auto mora da se vrati. Novinarska tuga je pregolema, vratiš auto i "mercedesa" više nema...

Enterijer jedan od najlepših u auto-industriji foto: Privatna arhiva

foto: Privatna arhiva

Inače, baš E-klasa je najvažnija, važnija i od S-klase i svih modela fabrike iz Štutgarta. Čak 14 miliona E-modela prodato je dosad jer je baš on pravi "mercedes". Novi model izašao je 2016, a sada na testu vozimo restajl. Napred ima LED farove, zadnja maska je najviše promenjena i sada opet izgleda kao mali S, ali je izgled potpuno promenjen. Najviše polemike vrti se oko rešetaka hladnjaka, koja je pozajmljena od SUV modela iz ergele. Nama se nije svidela, ali u modelu sa testa utisak popravljaju AMG pojačanja na haubi, koja takođe imaju ulogu u aero-dinamici.

foto: Privatna arhiva

Zakošeno... Zadnji deo je padajući, u CLS filozofiji foto: Privatna arhiva

Veća promena je u motorizaciji. Naime svaki "mercedes" sada ima električnu i plag-in-hibrid verziju. Mi na testu vozimo E220 dizel sa 194 konjske snage. Sa 7,5 sekundi do stotke ostavlja utisak moći. Na asfaltu je agilan i lako se nosi sa čak 1.735 kg mase. Ubedljiv je u gradu, kako u međuubrzanjima, tako i u trci s mesta.

Enterijer nas je oduševio, a sem pomenutog jasena, tu je centralni displej od dva puta 12,3 inča. Enterijer je otmen i luksuzan, završna obrada vrhunska, materijali visokokvalitetni. Posebnost je onaj utisak koji dostavlja vozaču E-klase.

Volan sa dva sprata dugmića foto: Privatna arhiva

foto: Privatna arhiva

Naravno E-klasa je sofisticirana, opremljena najmodernijom tehnologijom današnjice. Na primer, sam podešava sedište kada ukucate visinu vozača, a opremljen je i poluautonomnim sistemom vožnje, pa u gradu može sam da vas vozi u kreni-stani režimu.

To je taj jasen za što više "čukanja" foto: Privatna arhiva

foto: Privatna arhiva

Naravno, cena opreme je ovde uvek problem. Osnovna E-klasa košta oko 46.000 evra, a model sa testa čak 70.000! Za one koji su u mogućnosti preporučujemo da dobro slušaju Leb i sol i pesmu "Čukni vo drvo".

Pozadi se dvoje odraslih vozi komotno foto: Privatna arhiva

MERCEDES E 220D G-TRONIK

Motor: 1.950 cm3

Snaga: 194 kS pri 3.800.

Moment: 400 Nm, od 1.600 do 2.800 o.

Menjač: 9-stepeni, automatski

Masa: 1.735 kg

Ubrzanje: 0-100 km/h: 7,5 s

Maks. brzina: 240 km/h

Dužina / širina / visina: 4.935 / 1.852 / 1.460 mm

Međuos. razmak: 2.939 mm

Prtljažnik: 540 l

Potrošnja na testu (grad): 7,5 l

Osnovni model: 46.380 evra

Sportski... Na centralnom ekranu ispisuje parametre o radu motora, cilindrima, obrtajima, statistici i sl. foto: Privatna arhiva

foto: Privatna arhiva

Novine

Sam šteluje sedište

Kada unesete svoju visinu, sedište i upravljač se automatski pomeraju u skladu sa vašim dimenzijama. Iako će mnogi imati šta da došteluju, ova funkcija je krajnje korisna.

URBAN GARD: Zaštita od kriminala

Pod imenom URBAN GUARD, Mercedes-Benz predstavlja novu sveobuhvatnu kategoriju proizvoda i opcija za sve serije modela. Povezuje postojeće i buduće proizvode za zaštitu vozila od vandalizma i kriminala. Sa URBAN GUARD - inteligentnim povezivanjem hardverskih i digitalnih rešenja - Mercedes-Benz zadovoljava svetske potrebe kupaca za sigurnošću i zaštitom imovine. Od sredine 2020. godine planirana su dva opciona paketa, URBAN UARD zaštita vozila i URBAN GUARD Vehicle Protection Plus. Neki proizvodi URBAN GUARD takođe će biti dostupni u internet prodavnici Mercedes za naknadno aktiviranje.

U saradnji sa Mercedes me, dva paketa URBAN GUARD zaštita vozila i RBAN GUARD Vehicle Protection Plus omogućavaju svestrani nadzor arkiranog vozila. URBAN GUARD sadrži alarmni sistem protiv krađe, zaštitu od vuče sa vizuelnim i zvučnim upozorenjem u slučaju otkrivene promene oložaja, alarmnu sirenu, nadgledanje unutrašnjosti (aktivira se u slučaju pomeranja u unutrašnjosti), kao i pre- instalacija za otkrivanje krađe i parking udara. U slučaju poslednjeg, senzori vozila registruju se kada parkirano i zaključano vozilo naletite ili se povuče - ili kada neko pokuša provaliti u vozilo. Ako je usluga aktivna, vozač se obaveštava putem aplikacije Mercedes. Putem obaveštenja otkrije, na primer, koliko je obimno oštećenje i na kom području vozila je oštećenje na parkingu. Čim se vozilo ponovo pokrene, nove informacije se takođe prikazuju jednom na medija ekrana. Pored toga, URBAN GUARD Vehicle Protection Plus može precizno odrediti lokaciju ukradenih vozila. U slučaju krađe, ovo takođe omogućava pronalazak vozila, čak i ako je lopov, na primer, deaktivirao funkciju praćenja vozila. Ovo se obavlja u saradnji sa policijom.

(Kurir.rs / Mladen Radulović)

