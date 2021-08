VOZILI SMO MERCEDES GLB! Kockasti dizajn je svetinja u Mercedesu, GLB je sprinter, ali može i mnogo više!

Kockasto znači nezaustavljivo. Barem je tako kod „Mercedesa“, jer G klasa je sinonim za tenk na točkovima koga ništa neće zaustaviti, niti prestići. Na Kurirovom testu vozimo novi, ali jedini preostali „kockasti“ model - GLB.

Duži 20 cm od B klase

Posle zaobljivanja linija na modelu GLC, naša podignuta B klasa nas na prvi pogled nije osvojila. Pitanje je da li je morao baš i GLB, sada kad imamo sve povišene varijante. On se vadi da donosi prostor, jer je duži oko 20 cm od B klase, a ima čak 570 l prtljažnika (do prozora). Sem toga, verzija sa testa ima treći red sedišta, što je veliki benefit za velike porodice. Ponuda prostora je pozamašna, a kada vozač pomeri daleko nazad svoje sedište, iza njega ostaje mesta za dvometraše. Još jedna stvar nas je zbunila, sedište se podešava manuelno. To nismo skoro videli u bilo kom „mercedesu“ skupljem od 50.000 evra, ali izgleda da je ovde insistirano na asketskim momentima.

Ipak, to su samo sitnice i mere, ali GLB je tek imao šta da nam pokaže. Model sa testa ima moćan dizel 2,0 sa 150 konjskih snaga. Pun gas i juri stotku posle samo devet sekundi, iako je težak pozamašnih 1,7 tona. Posle desetak kilometra ušao nam je u krv. Konjaža je na papiru jaka, ali subjektivni utisak još je jači. Na auto-putu, kada pomilujemo pedalu gasa, lagano juri 130 na sat na samo 2.000 obrtaja! Samo malo opuštanja i brzinomer ispisuje 150 na sat, pa moramo da kočimo. Ima i klackalice iza volana, ako neko hoće manuelno da menja brzine, iako osmostepeni automatik sa dvostrukim kvačilom radi posao prilično dobro. Naftaš nas je, sem performansama, oduševio potrošnjom, jer pri jakom tempu na mešovitom troši 5,5, a na magistrali tek nešto više od 3,5 litara nafte.

U našem GLB pronašli smo tako voljene točkiće na volanu i centralnom delu za pojačavanje jačine tona. Posle testa digitalne S klase, uželeli smo se nekih dobrih starih tastera. Volan je zadebljan i vrhunski leži u rukama, upravljivost je na visokom nivou. Bilo da ste u gradu, ili na otvorenom, GLB je spretan i agilan. Bezbednosni sistem je sve vreme (često i previše) prisutan, a ako nagazite punu liniju, odmah blago koči i upozorava vozača. Stabilnost u krivinama je veoma dobra, manje neravnine upija efektno, ali je tvrd prelazak preko ležećih policajaca.

Nije jeftin

GLB nije jeftin, a model sa testa košta 52.000 evra. S druge strane, on je originalan i verovatno najbolji u svojoj klasi.

Motori Dizel i benzinci l GLB u ponudi ima jedan dizel i dva benzinska agregata, ali su podešeni u nekoliko nivoa snage. Dizel 2,0 se prodaje u verzijama sa 116, 150 (sa testa) i 190 KS. Benzinac 1,3 je „navijen“ na 136, odnosno 163 konjske snage, a snažniji oktanac 2,0 u ponudi je sa 224 i čak 306 KS u najjačoj varijanti AMG GLB 35 4Matic.

MERCEDES-BENZ GLB 200D l Motor: 1.950 l l Snaga: 150 KS pri 3.500 do 4.440 o. l Moment: 340 Nm, 1.400 do 2.600 o. l Masa: 1.680 kg

l Ubrzanje 0-100 km/h: 9,0 s l Maks. brzina: 204 km/h l Dužina / širina / visina: 4.634 / 1.834 / 1.685 mm l Međuos. razmak: 2.829 mm l Prtljažnik: 570/1.805 l l Potrošnja na testu (mešovito): 5,5 l l Testirani model: 52.000 evra

Mladen Radulović