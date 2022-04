POLICAJAC JE KRIV ZA NJEGOVE PREKRŠAJE? Vozač BMW-a napravio greške u vožnji, pa okrivio službeno lice zbog OVOGA i ŠOKIRAO SVE!

Vozači BMW-a, kao i Audija, često se smatraju bahatima i nesavesnim vozačima koji prave ogorman broj saobraćajnih prekršaja, a ovakvi slučajevi samo pružaju dodatni materijal za takve teze.

Zanimljiv primer stiže iz Hrvatske, gde je vozač BMW-a odlučio da se izvini za prekršaje koji mu se stavljaju na teret i za koje mora da odgovara. Tako je odmah priznao da je vozio bez dozvole, ali je ponudio i vrlo neubedljiva objašnjenja za ostale prekršaje, korišćenje mobilnog telefona i prolazak kroz crveno svetlo na raskrsnici.

I taman kada smo pomislili da je opravdanjem za to što se nije zaustavio na semaforu završio svoj prigovor na kaznu – dobili smo bonus. Naime, on je optužio policajca koji mu je napisao kaznu da je ljubomoran što non vozi BMW:

- Mišljenja sam da je jedini razlog što mi je policijski službenik napisao kaznu za sve navedene prekršaje taj što je ljubomoran na mene jer sam vozio BMW 420d u M paketu. Jednostavno mu se prilikom zaustavljanja videla gorčina na licu i nije je mogao sakriti.

(Kurir.rs)

