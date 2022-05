NOVI FIJAT 500 STIGAO U SRBIJU: Premijera na Sajmu automobila, fića je sada ELEKTRIČNI i već je NAJPRODAVANIJI U KLASI!

Sa drugom generacijom, lansiranom 2007. godine, Fiat 500 je uveo koncept lifestyle karaktera i šarma u gradski automobil, postajući ikona italijanske mode i stila koja je osvojila svet. Sada nastupa nova era i vreme da novi Fiat 500 iskoristi svu svoju popularnost da inspiriše promene i postane deo rešenja, u duhu slogana „Održivost za sve“. Fiat je društveno relevantniji nego ikad. Ovaj model je prvi potpuno električni model italijanske marke koji je za vrlo kratko vreme postao i najprodavaniji model u svojoj klasi u Evropi.

Novi 500 implementira buduću mobilnost na italijanski način, spajajući značajno nasleđe dve prethodne generacije. Novi 500 je ono što jeste - kultni gradski automobil istih stilskih proporcija i prepoznatljivog dizajna, auto koji je obeležio celu jednu epohu. Istovremeno je klasičan i moderan, ukorenjen u 65 godine istorije.

„U vreme kada se očekuje da mobilnost bude održivija i povezanija, treća generacija modela 500 je u prvom planu, donoseći sa sobom ponovo elegantan dizajn i vrhunsko zadovoljstvo u vožnji. Novi 500 donosi i revoluciju u vidu nečega kultnog i lepog, ali i „reinkarnaciju“ duha koja može da inspiriše obnovu. Radost života usmerava se i u jednu novu dimenziju električne gradske mobilnosti. Kako smo svi pozvani da stvorimo bolju budućnost, preuzima se izazov i predstavlja porodični dragulj: potpuno električni Novi 500, sada u vidu pretpremijernog predstavljanja proizvoda i na tržištu Srbije“, rekao je Igor Ševo, komercijalni direktor u kompaniji FCA Srbija.

Izloženi primerak je u ekskluzivnoj Celestial Blue troslojnoj plavoj boji sa svetlima u punoj LED tehnologiji i alu-felnama prečnika 17 inča.

Icon paket opreme podrazumeva elegantnu unutrašnjost u stilu visoke mode, sa Technowood materijalom na komandnoj tabli čija tekstura ima izgled prirodnog drveta. Veliki multimedijalni displej dijagonale 10,25 inča i displej instrumenata od sedam inča sastavni su deo standardne opreme, koja još uključuje Keyless Go sistem, bežično punjenje telefona, automatsko aktiviranje dugih svetala i ekskluzivni panoramski krov.

U odnosu na prethodnika je šest centimetara širi i isto toliko duži. Međuosovinsko rastojanje je produženo za dva centimetra, dok su točkovi veći i pomereni u same uglove karoserije, pružajući mu snažniju personalnost i više komfora uprkos tome što je njegova dužina ostala ispod četiri metra.

Novi 500 ima potpuno novu i elegantnu unutrašnjost, sa referencama na elemente prve generacije. Jednostavnost kao lajtmotiv, ali uz primenu vrhunske tehnologije. U potpuno ravnom podu smeštene su litijumske baterije koje ne ugrožavaju kapaciteta prtljažnika.

Fiat 500 je uvek bio sinonim za uzbuđenje i radost. I treća generacija je takođe postavljena da zadivi, čak i pre pritiska na dugme za pokretanje. Litijum-jonska baterija kapaciteta 42 kWh daju Novom 500 domet do 320 kilometara po novom WLTP ciklusu. U cilju optimizacije vremena punjenja, Novi 500 je opremljen sistemom za brzo punjenje od 85 kW na DC punjaču. Na primer, potrebno je samo pet minuta da se stvori dovoljna rezerva energije za putovanje od 50 kilometara, više nego što je potrebno za prosečnu dnevnu upotrebu. Brzi punjač, takođe, može da napuni bateriju do 80% ukupnog kapaciteta za samo 35 minuta. Elektro-motor raspolaže sa 87 kW (118 KS) i 220 Nm, omogućavajući maksimalnu brzinu od 150 km/h (elektronski ograničenu). Ubrzanje iz stanja mirovanja do 100 km/h postiže za 9 sekundi, dok je iz mesta do 50 km/h potrebna svega 3,1 sekunda.

Zahvaljujući svojoj tehnologiji, Novi 500 je bezbedniji nego ikad. On nije samo električni gradski automobil, već́ ide korak dalje: on je prvi automobil u svom segmentu koji nudi autonomnu vožnju drugog nivoa, donoseći sve povezane prednosti urbanoj mobilnosti. Inteligentni sistem adaptivnog tempomata i autonomnog kočenja u slučaju opasnosti koči ili ubrzava kao odgovor na druge automobile, bicikliste ili pešake. Osim toga, tu je i sistem za održavanje sredine saobraćajne trake.

Novi 500 je stvoren povezan: omogućava korisnicima da unapred podese rutu za navigaciju i da ga zateknu klimatizovanog po dolasku. A kada se vrata automobila otvore, mobilni telefon će biti povezan za samo pet sekundi, dakle bez kabla za punjenje, s obzirom da je bežični punjač deo standardne opreme.

