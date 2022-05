MERCEDESOV ŠTAND ELEKTRIČAN: Tri premijere sa Sajmu i tri modela na struju - EQS, EQE i EQB. Servisna mreža spremna za EQ!

Štand "Mercedesa" na BG kar šou je potpuno električni, a predstavljena su samo vozila s pogonom na struju. U hali su parkirani modeli EQS, EQE i EQB.

Kompanija "Star Import" predstavlja gamu potpuno električnih Mercedes-EQ vozila na ovogodišnjoj BG EKO kar šou manifestaciji. Najavljeno je i proširenje prodajno-servisne EQ mreže za potpuno električna vozila u Srbiji. Do kraja 2022. godine, svi ovlašćeni prodajni Mercedes-Benz partneri u Srbiji će u svom asortimanu imati i potpuno električna Mercedes-EQ vozila.

„Pored Emil Frey Auto Centra u Beogradu, kupci će uskoro moći da kupe i servisiraju Mercedes-EQ električna vozila širom Srbije – kod naših ovlašćenih partnera u Novom Sadu, Nišu, Čačku, Novom Pazaru, i kod servisnih partnera u Martincima i Bačkom Petrovcu“, izjavio je Štefan Vöröš, generalni direktor kompanije Star Import. „Time ćemo stvoriti jednu od najvećih mreža za električna vozila u Srbiji, čime ćemo električnu mobilnost još više približiti našim kupcima“, dodao je.

Zvezda ovogodišnje BG Eco Car Show manifestacije je električna, luksuzna limuzina – EQS. Sa dometom do 770 km (prema WLTP) i snagom do 385 kW, pogonski sistem EQS-a ispunjava zahteve napredne limuzine u segmentu S-Klase. On je ujedno i najaerodinamičniji serijski automobil na svetu, sa neverovatnom cd vrednošću od 0.20. MBUX Hyperscreen je vrhunska inovacija u unutrašnjosti. Udubljeni ekran pruža se ispred putnika od levog do desnog A-stuba. Tri ekrana ispod staklenog poklopca se neprimetno spajaju u jedan. 12,3-inčni OLED ekran ispred suvozača pruža mu sopstveni ekran i kontrolno područje.

Premijeru pred beogradskom publikom ima i model EQE, sportska, poslovna limuzina koja nudi sve bitne funkcije EQS-a u malo kompaktnijem formatu. EQE 350 može da se pohvali dometom od 660 km (po WLTP metodologiji). Sa svojim dinamičnim iskustvom u vožnji, EQE savršeno odgovara željama savremene generacije kupaca.

Izložen je i novi EQB, kompaktni SUV sa opciono dostupnim trećim redom sedišta. EQB je jedini sedmosed u ovom segmentu vozila, što ga čini izuzetnim izborom za porodice kojima je potrebna prostranost i komfor.

