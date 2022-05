SVETSKA PREMIJERA KVADA ZA DECU Elektični dvotočkaši na Beogradskom sajmu Motopassion (FOTO)

14. Međunarodni sajam motocikala - Motopassion održava se u okviru BG CAR SHOW sajma automobila u hali 2C na Beogradskom sajmu.

Na jednom mestu okupio je proizvođače motocikala, mopeda, skutera, prateće industrije, delova i opreme, a mesto na sajmu su pronašla su elektična vozila na dva točka među kojima ima i jedne svetske premijere.

CF MOTO je premijerno prikazao svoj prvi električni četvorocikal 110ev koji je namenjan deci, međutim, njegov prelepi dizajn i snaga od 4,5 kilovata odnosno 6 konjskih snaga nije za potcenjivanje.

foto: Stefan Nedeljković

BMW je prikazao model CE 04 urbani skuter futurističkog dizajna sa elektromotorom od 42 konjske snage elektronski ograničenom maksimalnom brzinom od 120 kilometara i domet sa jednim punjenjem do 130 kilometara u zavisnosti od uslova vožnje. Za upravljanje ovim skuterom potrebna je vozačka dozvola kategorije A2 ili A.

BMW CE 04 foto: Stefan Nedeljković

Vozači koji poseduju AM kategoriju vozačke dozvole sreću na dva točka mogu potražiti u manjim skuterima kao što su Motogrini, Segway ili Piaggio. Ovi skuteri su opremljeni motorima snage do 1,5 kilovata (2 ks), limitiranu brzinu do 45 kilometara na čas i autonomiju od 50 do 70 u zavisnosti od uslova vožnje.

1 / 3 Foto: Stefan Nedeljković

Segway nudi i maleni moped b110s u varijanti sa nešto slabijim motorom koji može razviti maksimalno 25 kilometara na čas, ali je zato maksimalni domet povećan do 90 kilometara u zavisnosti od uslova vožnje.

Ljubitelji biciklizma za sebe mogu birati bicikl u šrokoj ponudi između Dukatija, MS Enegy ili domaćeg proizvođača E Prime. Spektar ponude je širok, maksimalna brzina kojom se može ići na struju je 25 kilometara na čas, autonomija može ići i do neverovatnih 150 kilometara sa jednim punjenjem u zavisnosti od baterije i modela za koji se odlučite

1 / 4 Foto: Stefan Nedeljković

Ako ste razmišljali o kupovini električnog trotinena i njih možete pronaći u hali 2C, a izbor je veliki, jer pored 5 modela koje nudi MS Energy ,od kojih onaj najsnažniji ima 1 kilovat i dostiže maksimalnu brzinu od 60 kilometara na čas, na sajmu se mogu naći i električni trotineti Dukatija, Aprilije i Lamorginija.

Maksimalna brzina većine modela ne prelazi 25 kilometara na čas, a autonomija varira od modela i kreće se od 20 pa do neverovatnih 80 kilometara sa jednim punjenjem u zavisnosti od uslova vožnje.

Stefan Nedeljković