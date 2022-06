15 STVARI NESTAĆE IZ AUTOMOBILA DO 2030. GODINE! Danas je vožnja gotovo nezamisliva bez ovih funkcija, ali ONE ĆE USKORO IZUMRETI

Automobili će biti potpuno drugačiji već do kraja ove dekade

Automobilska industrija živi od napretka u dizajnu i tehnologiji vozila. Gotovo nijedna druga industrija ne menja se tako brzo kao automobilska. Nove funkcije se pojavljuju iz godine u godinu, ali stvari koje su pre samo nekoliko godina bile revolucionarne, po svemu sudeći će nestati, i to već do 2030. godine. Ovo su stvari koje su danas neophodne u kolima, ali mnoge od njih nećemo videti već za pola decenije.

1. ANTENA

Bez antene muzika s radija bila je gotovo nezamisliva. Bile su moderne, a neki vozači su čak nosili dodatke poput antenske kugle. Čak i danas većina automobili nema tradicionalnu "žicu". Jedan od razloga za ukidanje antene je prelazak na striming i satelitski radio.

2. LIMUZINE

Limuzine, odnosno sedani, svojevrsni su dinosaurusi automobilske industrije. Naime, postepeno ih gasi krosover pokret. Sedani su nekada bile suštinski oblik porodičnog prevoza. Iako se "tesla model S" pokazao kao izuzetno popularan proizvod, za ostatak segmenta limuzina rezultati nisu bili tako povoljni.

KARAVANI

Porodični karavan je već na listi ugroženih vrsta. Međutim, budućnost izgleda prilično nejasna kada je u pitanju karavan kakav poznajemo. Karavani su nekada bili suštinski u porodičnom prevozu, ali ga je minivan uništio. Sada je krosover uradio istu stvar s minivanom. Do 2030. vozači će se odavno oprostiti od novih karavana.

CD i MP3 PLEJERI

Bila su vremena kada je posedovanje CD plejera u automobilu bilo značka časti. Ipak, brzo su stigli MP3 uređaju, ali i to je već gotovo jer sada imamo strimovanja zvuka. Sve što treba da uradite je da povežete zvuk vašeg vozila na blutut vezu.

4. AKUMULATORI

Akumulatori kakve poznajemo nestaće u ne tako dalekoj budućnosti. Sada sa električnim automobilima, koji imaju ceo sistem baterija, više neće biti potrebe za tim "dodatnim" komadom struje.

5. SPOJLERI

Nekada je spojler bio jedinstvena i posebna opcija. Ali kako je automobilski dizajn postao inkluzivniji, potrebe za spojlerom jednostavno neće biti u budućnosti. Oblik karoserije futurističkih automobila biće glatki i aerodinamični, bez mnogo dodatnih stvari. Tržište spojlera za naknadno tržište je poraslo poslednjih godina sa popularnošću franšize "Brzi i žestoki". Ali kako sadašnja generacija sportskih automobila i dalje stari, sledeća generacija kupaca možda neće tražiti dodatnu opremu kao prethodne generacije.

6. SPORTSKI IZDUVI

Bliži se kraj sportskim izduvima. S obzirom na to da će benzinski pogon biti redukovan, gotovo da neće biti potrebe za njima. Turiranje kroz grad biće retkost, mnogima koji se danas bune u budućnosti će zafaliti.

7. KOMPRESORI

Dobiti najviše performansi iz V8 motora nekada je bio veliki cilj u automobilskoj industriji. Ali sa električnim automobilima to neće potrajati. Umesto kompresora i turbina, električni motor koriste niz drugih stvari da bi se iz njega izvukle lude performanse. Kompresori će i dalje biti prisutni na klasičnim automobilima, ali će ih biti drastično manje.

8. DIMNI ČIPS OD DIZELA

Dimni čips je danas veoma popularna modifikacija, ali mnoge države su već zabranile ovu praksu. Ugalj, kako ga zovu u dizel-zajednici, popularna je opcija u kamionima. Ali tržište kamioneta prelazi na električnu energiju, pa će prilagođeni čipovi.

9. TRADICIONALNI KLJUČEVI

Ovo se već dešava jer je većina proizvođača automobila već prešla na hends-fri. Sada možete pokrenuti većinu novih automobila koristeći pametni telefon, tako da potreba za ključem skoro i da ne postoji. I dalje će postojati ključevi za određene aspekte vozila, kao što je kutija za zaključavanje, ali to je to. Starter s dugmetom je to eliminisao, a električni automobil će ga se potpuno rešiti.

10. RETROVIZORI

Bočni retrovizori su uvek bili instrumentalni deo dizajna automobila. Tokom '70-ih i '80-ih retrovizori su smatrani opcijom, a do '90-ih su dva ogledala bila standard. Ali s novim automobilima postoji obilje kamera ugrađenih u vozilo. Monitoring mrtvih uglova brzo postaje standardna oprema i potreba za ogledalom je minimalna. U najboljem slučaju, budući automobili mogu imati jedinstveno ogledalo sa ugrađenim ekranom.

11. PREDNJI GRIL

Rešetka na prednjoj strani vašeg automobila ne samo da daje automobilu moderan izgled već se koristi i za hlađenje motora. Ali s porastom automobila na električni pogon više neće biti potrebe za hlađenjem motora. Primetićete da većina modernih električnih automobila ne koristi "roštilj" i za to postoji dobar razlog.

12. ZVUČNI MIGAVCI

Ta zloglasna ručica pokazivača pravca sa strane vašeg volana biće stvar prošlosti. Većina modernih automobila koristi praćenje mrtvog ugla i aktiviraće pokazivač pravca za vozača unapred. Podrazumeva se da, ukoliko nema vozila iza vas, nema potrebe da dajete migavac. To znači da više neće biti potrebe da sami uključite pokazivač pravca. Proizvođači samo pokušavaju da automatizuju što veći deo vozila, zbog čega će migavci u dogledno vreme biti kompjuterizovani.

13. AM/FM radio

Sećate se starih dana kada ste prelazili preko kanala dok niste pronašli vruće pesme koje ste želeli da slušate? Pa, to je još slučaj sa aplikacijama za strimovanje, ali klasični AM/FM radio je na odlasku. Zemaljski radio kakav poznajemo pokušava da se prilagodi promenama koje dolaze. Budućnost će uglavnom biti striming i satelitski radio.

14. PREKIDAČI FAROVA

Drugi deo vozila koji odlaze su prekidači za uključivanje farova. GM je doneo svetu dnevna svetla '90-ih, a nakon toga su farovi automatizovani. Skoro svaki automobil ima neku vrstu sistema za detekciju svetlosti, tako da može razlikovati dnevnu svetlost od sumraka.

15. UPALJAČ

Nekada je upaljač za cigarete bio jedan od najčešćih aspekata novog automobila, ali sada pušenje nije poželjno. Na nekim od najskupljih luksuznih vozila naći ćete upaljač za cigare i to je to. Većina proizvođača automobila je ukinula i pepeljare. Pušenje u automobilu jednostavno nije elegantna stvar.

