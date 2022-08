ŠTA SE DEŠAVA AKO SIPATE POGREŠNO GORIVO U AUTOMOBIL? Čim primetite morate ODMAH OVO da uradite da se ne biste hvatali za glavu

Ko bi još sipao pogrešno gorivo u automobil?! Ovo je verovatno prva pomisao većine vozača na pomen ove teme. Međutim, prema informacijama iz profesionalnih automehaničarskih servisa širom Srbije, više od 15.000 ljudi godišnje doživi ovu neprijatnost. A pitanje je šta raditi u tim situacijama.

Razlika između benzina i dizela

Da biste razumeli zašto nije svejedno koje gorivo ćemo sipati u automobil, potrebno je da budete upoznati s razlikama između goriva za benzince i goriva za dizelaše. Tehnološki gledano, ova 2 goriva imaju identičan cilj, ali zahtevaju različite stvari za njegovo postizanje.

foto: Zorana Jevtić

Benzinu je potrebna fino raspršena smeša, kao i varnica kojom započinje proces sagorevanja. On ne podnosi prevelike pritiske (kompresiju). Za razliku od njega, dizelu je neophodan upravo viši nivo kompresije, kako bi se samozapalio bez varnice. To znači da, ako, npr. zapalite šibicu i ubacite je u rezervoar automobila napunjen dizel gorivom, ništa se neće dogoditi (što ne znači da to treba da radite - naprotiv), jer zapaljena šibica ne može da zagreje dizel dovoljno da bi on počeo da sagoreva. Naravno, u slučaju benzina, ovakav scenario može biti poguban, te se nikako ne igrajte s vatrom (u bukvalnom smislu reči) u njegovoj blizini.

Benzin u dizelašu

Benzin može naneti ozbiljniju štetu dizelašu, nego dizel benzincu. Čak i male količine benzina mogu da speru tanki film koji podmazuje pumpu za ubrizgavaje goriva u dizel motore. Ovaj problem nastaje jer mazivna svojstva benzina nisu jednaka mazivnim svojstvima dizela.

Štaviše, benzin je zapaljiviji od dizela, što znači da će se, u slučaju da dospe u rezervoar dizelaša, detonirati brže, prouzrokujući neravnomeran rad, trokiranje, smanjenu snagu i lupanje motora, te možda i njegovo permanentno oštećenje.

foto: Youtube Printscreen

Imajte na umu da su savremeni Clean Diesel i Common Rail dizelaši znatno osetljiviji na beznin od svojih prethodnika, te da i najmanja količina benzina u njihovim rezervoarima može da ošteti sistem za kontrolu izduvnih gasova, dok će sagorevanje benzina u bilo kom dizel motoru skoro sigurno prouzrokovati nepopravljivu štetu na istom.

Dizel u benzincu

Teže je sipati dizel u benzinca, nego benzin u dizelaša. Zašto? Zato što pištolj za dizel ne odgovara otvoru rezervoara kod benzinaca, što predstavlja i određeni vid zaštite, ali, nažalost, ne i nezaobilaznu prepreku (ovo se odnosi prevashodno na savremene dizel automobile, budući da to nije slučaj i kod starijih modela).

Čak i smesa od samo 5% dizela može da nanese skupu štetu bezninskom motoru i katalizatoru, pod uslovom da se automobil duže vozi. Tada dolazi i do neravnomernog rada i trokiranja motora.

Teoretski, dizel ne bi trebalo da može da se zapali u motoru koji radi na benzin. Ovo je zbog toga što on ne isparava na isti način kao benzin. Benzinski motori nisu dizajnirani tako da sagorevaju dizel. To znači da, ako vaš automobil ostane bez benzina, njegov motor će se ugasiti, bez obzira na to što ste prethodno dosuli dizel gorivo.

foto: Shutterstock

Šta učiniti?

Prvo što treba da uradite, nakon što prepoznate grešku, jeste da ugasite motor, a onda i da ne pokušavate da ga ponovo upalite. Na ovaj način, povećavate šansu da pogrešno gorivo ostane samo u rezervoaru, gde može naneti štetu manjih razmera. S druge strane, paljenjem motora povećavate verovatnoću da pogrešno gorivo počne da se širi i uđe u motor, rizikujući oštećenje njegovih internih komponenata, a samim tim i veću vrednost štete. Imajte na umu da pojedini automobili počinju da mešaju gorivo pre nego što date kontakt, te je važno da ne gurate ključ u bravu volana.

Sledeći korak je pozivanje šlep službe radi odlaska u profesionalni automehaničarski servis, u kojem će vam odraditi ispumpavanje goriva iz sistema za njegov dovod i rezervoara, a zatim i demotažu i pranje rezervoara. Nakon toga, ako je sve u redu, sipajte odgovarajuće gorivo u automobil i nastavite tamo gde ste stali s vožnjom.

Koncentracija je najbolja sigurnost

Kao što ste i sami mogli da zaključite, na osnovu ovog teksta, sipanje pogrešnog goriva u automobil može proizvesti posledice u vidu visokih troškova popravke i zamene delova, a da stvar bude gora, osiguravajuće kuće ne pokrivaju ovakve slučajeve, što znači da sami snosite sve potencijalne troškove. Stoga se pobrinite da do njih ni ne dođe tako što ćete otvoriti četvoro očiju prilikom sipanja goriva na benzinskim pumpama.

(Kurir.rs/ totalenergies.rs)

