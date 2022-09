OKITIO "MEČKU" KAO JELKU: Tiktoker snimio dorađenu S-klasu, ima 12 auspuha, gomilu oznaka...da li je ovo NAJRUŽNIJI TJUNING IKADA?

Kultna S-klasa oduvek je privlačila pažnju svojom elegancijom, ali istovremeno i impozantnom pojavom. Međutim, jedan vlasnik modela iz serije W221 odlučio je da od lepotana napravi pravog tjuning kič monstruma!

Ovu jedinstvenu "mečku" S-klase snimio je na parkingu jedan korisnik TikTok mreže i video pustio u etar, a modifikovani primerak ove luksuzne limuzine okićen je kao jelka.

Model je opremljen maskom s natpisom "S MAY BACH" s verovatno najružnijom trokrakom zvezdom na svetu. Odmah iznad njega je još jedan "Majbah" ukras, kao i nekoliko AMG oznaka.

foto: Printscreen TikTok

Govoreći o oznakama, prednji blatobrani opremljeni su natpisima V12, 900, 6.3 i AMG. Nismo sigurni radi li "Majbah" na raketno gorivo, ali tu je i jedna oznaka "Rocket", kao i još nekoliko pomenutih oznaka na prtljažniku, uključujući i "Brabus", kako biste bili sigurni o kojoj izvedbi je reč, bez obzira s koje strane gledate automobil.

Ludilu tu nije kraj jer je automobil opremljen brojnim dodatnim hromiranim lajsnama, kao i hromiranim poklopcima retrovizora i poklopcem rezervoara za gorivo od istog materijala. Čini se da je neko zaista imao veliki račun na eBay, piše jutarnji.hr.

Zatim su tu aftermarket naplatci sa žutim i zelenim detaljima. No sve se to čini relativno "pitomo" pored čak 12 auspuha, od kojih većina verovatno ni ne vodi do izduvnog sistema. Osim lažnih cevi s bočnim izlazom, model je opremljen četvorostrukim izduvom postavljenim u sredini zadnjeg dela.

Konačno, tu je i jedinstvena registarska oznaka sa natpisom koji asocira na jednu psovku, pa pokazuje da vlasnik barem ima smisla za humor, jer o ukusima ne treba raspravljati...osim možda baš u ovom slučaju.

(Kurir.rs/ Jutarnji list)