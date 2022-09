SA HJUNDAIJEM POBEDNICI PUTUJU U KATAR! Filip i Nikola idu na mundijal!

BEOGRAD – Na Adi Ciganliji kod Kamenog grada, na najpopularnijem izletištu Beograda u zelenom okruženju, održano je nagradno takmičenje u sklopu globalne kampanje pod nazivom Goal of the century.

Najbolji učesnici, pobednici takmičenja u igranju fudbala na Play Station uređajima, osvojili su vrednu nagradu - Odlazak u Katar na Svetsko prvenstvo u fudbalu na utakmicu Srbija- Brazil. Filip Urošević i Nikola Arsić će sa po jednim saputnikom po ličnom izboru bodriti našu reprezentaciju 24.novembra u Kataru.

Pored glavne nagrade, učesnici zabavnih igara u pimpovanju lopte i fudbaskim veštinama takmičili su se protiv malih fudbalera škole fudbala FK Gardoš i osvojili pregršt nagrada. U tome im je neumorno pomagao Inspektor Blaža. Najveći doprinos koji možemo dati svom okruženju je svest o tome da se svet menja i da od nas zavisi u kojem pravcu. Hyundai Motor se zalaže za održivi tehnološki razvoj i ekologiju kao najveću vrednost koju današnje generacije mogu pokloniti budućim.

Goal of the century. Ujedinjeni svet za održivi razvoj

Hyundai veruje da svako od nas ima uticaj da svet postane bolje mesto i to želi da postigne globalnom inicijativom „Goal of the century“, u želji da inspiriše i pokrene svakog pojedinca da tome doprinese koristeći univerzalnu snagu fudbala jer ne postoji sport na svetu koji ima veći uticaj, dopire do više ljudi, prelazi više granica i prevazilazi više društvenih razlika od fudbala. Ali, za kompaniju Hyundai postoje mnogo veći golovi od fudbalskih. Kompanija Hyundai se globalno suočava sa jednim od najvećih izazova, a to je odgovor na pitanje kakav svet ostavljamo budućim generacijama. Postalo je važnije nego ikada da se svi ujedinimo u ovoj utakmici. Sa inicijativom Goal of the century (Gol ili cilj veka), Hyundai koristi moć fudbala da ohrabri sve da se udruže i postignu jedan veliki gol –održivi razvoj. Ove godine, povodom proslave FIFA Svetskog prvenstva 2022™, Hyundai Motor se fokusirana novi gol – Goal of the century (Gol ili cilj veka). Podržan vrhunskim timom iz sveta fudbala, muzike, umetnosti, fotografije i mode, Hyundai ima cilj da pokrene svet u pravcu održivog razvoja. Mogu se uključiti svi koji to žele, širom sveta, na više različitih načina.

Za kompaniju to znači razmišljati o budućnosti naše planete stvaranjem ekosistema i tehnologija koje imaju moć da prežive u vremenu koje dolazi. Kao inovator u stvaranju rešenja za mobilnost, Hyundai oseća snažnu odgovornosti za održivi razvoj. Sa ciljem da do 2045. postigne neutralnost emisije ugljenika, Hyundai doprinosi stvaranju održivije planete smanjenjem ugljenika u svim fazama proizvodnje i rada.

Hyundai Srbija podržava globalnu inicijativu održivog razvoja tako što će za svaku obavljenu test vožnju u toku trajanja akcije u salonima širom Srbije donirati jednu sadnicu za pošumljavanje u saradnji sa nevladinom organizacijom „Zeleni razvojni centar” i akcijom Posadi svoj hlad. Osim toga, Hyundai Srbija sponzoriše školu fudbala fudbalskog kluba Gardoš koji je posvećen socijalnoj inkluziji dece u sport.

