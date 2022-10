OVO JE TOTALNA G DOMINACIJA! Mercedes prikazao sve SUV modele na Kopaoniku, evo koji nas je NAJVIŠE IMPRESIONIRAO (FOTO/VIDEO)

Ovo je G dominacija! Kopaonik je pokorio karavan vrhunskih Mercedesovih terenaca koji su tokom jedinstvene of-roud avanture pokazali moć pogona na sve točkove 4Matic i zašto se SUV vozila sa znakom trokrake zvezde smatraju samim vrhom kada je u pitanju vožnja van asfalta.

Po planinskim deonicama krenuli smo prvo s kompaktnim modelima GLA 200d 4Matic i GLB 200d 4Matic, a zatim su na red došli i veći SUV modeli GLC 220d 4Matic i njegova kupe verzija.

foto: Kurir

Sva vozila su se odlično pokazala na složenijim terenima i stazama kojima smo prolazili. Posebno izuzetan utisak ostavio je GLC 220d sa of-roud paketom opreme (hardver i softver prilagođeni veoma zahtevnoj terenskoj vožnji za tu klasu vozila), koji je bez i najmanje poteškoća prošao tamo gde su drugi pomenuti modeli za trenutak "zapeli".

Ukoliko želite da imate iznenađujuće sposobno terensko vozilo upakovano u kompaktni luksuzni paket, onda je ovo pravi izbor. Napominjemo da ovo nije bila najnovija generacija GLC, koja još uvek nije stigla na naše tržište, pa s nestrpljenjem očekujemo da i nju testiramo u sličnim uslovima.

GLC foto: Kurir

Domaćini su otišli toliko daleko sa ocenama da su izneli mišljenje da GLC sa of-roud paketom može da parira čak i legendarnoj G klasi u mnogim situacijama. Ipak, u to nismo imali prilike da se uverimo, ali iskustvo na testu koje smo doživeli pokazalo je da bismo jedno takvo vozilo rado želeli da vidimo u našim garažama. Stoga i ne čudi što je upravo GLC stekao status najpopularnijih i najprodavanijih modela Mercedes-Benza.

Kao šlag na tortu došao je drugi deo testa, tokom kog smo imali prilike da probamo velike luksuzne modele kao što su GLE 450 4Matic i GLS 400d 4Matic, koji su ovladali stazama Kopaonika kao od šale.

GLS, GLE i G klasa. foto: Kurir

Ono što posebno izdvajamo kod ovih modela jeste izdašna ponuda prostora u kabini, naročito u GLS, što uključuje čak i treći red sedišta, zatim izvanredan komfor tokom vožnje, odlični motori i haj-tek instrument tabla i info-zabavni sistem.

Naizgled "ulickani" i neki bi rekli "moderni šminkeri", ovi modeli su više nego sposobni terenci, dok u regularnoj upotrebi ostavljaju utisak da biste sa njima bez problema mogli preći na stotine kilometara, a da ne osetite umor. To, uostalom i jeste odavno postalo nešto po čemu je Mercedes prepoznatljiv, dok su performanse ipak u drugom planu, mada su i one u ovom slučaju na visokom nivou.

00:35 Mercedes-Benz Off-Road Adventure 2022 Kopaonik

Ipak, za kraj smo ostavili ono najbolje, čisto da se zna ko je tata! Naravno, reč je o rodonačelniku Mercedes-Benz SUV porodice modela - G klasi!

Posle testa aktuelne, odnosno druge generacije W463, u vidu G 400d i G500 verzije, možemo je slobodno osloviti sa "njeno visočanstvo G klasa". Ovaj automobil posle temeljne restilizacije 2018. predstavlja superioran spoj najmodernije tehnologije, luksuza, beskompromisnog kvaliteta i vanserijskih of-roud mogućnosti.

G klasa foto: Kurir

Mnogi se možda pitaju zašto najjeftinija G klasa košta nešto više od 100.000 evra, međutim, kada uđete u nju i zatvorite masivna vrata, u trenutku ćete se naći izolovani u kapsuli SUV savršenstva.

Već na prvi pogled i dodir jasno je da je ovaj model bolje i kvalitetnije urađen od bilo kog drugog Mercedesovog terenca. A tek kad krenete u vožnju i shvatite koliko je bolji od prethodnih izvedbi G klase u svakom smislu, onda vam samo ostaje da skinete kapu konstruktorima na verovatno najboljoj restilizaciji i modernizaciji nekog modela u istoriji.

00:28 Mercedes-Benz Off-Road Adventure 2022 Kopaonik

Ovaj masivni terenac najbolje se oseća van asfalta, to je jednostavno njegova prirodna sredina i za to je pravljen, ali su i vozne karakteristike na regularnim putevima toliko poboljšane u odnosu na prethodnike da je to osetno već posle prve krivine. Više nego ikada pre ovaj moćni terenac je postalo zadovoljstvo voziti i po ravnim i krivudavim putevima, a ako se siđe van njih postoji svega nekoliko serijskih vozila koja joj mogu u tome parirati.

1 / 14 Foto: Kurir

Kao ekskluzivnu informaciju našim čitocima za kraj ostavljamo najnovija saznanja vezana za G klasu koja će imati isključivo električni pogon. Nemački inženjeri, kako nam je otkriveno, uradiće briljantan posao, a prve nezvanične informacije iz razvojnog centra sugerišu da će električni G imati čak i nešto bolje performanse u terenskoj vožnji nego aktuelne verzije sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Ostaje nam da vidimo i to čudo.

EKSTREMNA VOŽNJA Za G klasu instruktori iz Nemačke Posebno za ovu priliku u Srbiju su došli iskusni instruktori "Mercedes-Benca" iz Nemačke, koji su pokazali of-roud sisteme koje poseduje aktuelna G klasa, poput "low range" funkcije i tri stopostotne blokade diferencijala. Instruktori su prikazali G klasu u najekstremnijim uslovima terenske vožnje na Kopaoniku, što je predstavljalo vrhunac ovog događaja. 03:43 Mercedes-Benz Off-Road Adventure 2022 Kopaonik

(Kurir.rs)