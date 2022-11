SIROMAŠNI VIDE KAZNU ZA PARKIRANJE, A JA VIP MESTO! Razmaženi BOGATAŠ nervira sugrađane: Otkrio zašto parkira nepropisno! (VIDEO)

Luk Desmaris, koji ima 27 godina, na društvenim mrežama postao je poznat zahvaljujući nepropisnom parkiranju. On živi u Londonu, a svojim snimcima nepropisnog parkiranja često izazove burne reakcije.

Luke je objavio snimak u kom je istakao da ne mari za kaznu za parkiranje. Izgleda da to nije daleko od istine, jer su se njemu posvetili i strani mediji koji su došli do brojnih izveštaja. Ako je suditi po poznatim informacijama, Luke je samo prošle godine dobio najmanje sto kazni, što ga je koštalo nešto više od 8.000 evra.

Takođe, on je naglasio da mu to nikada neće biti problem, jer mesečno zarađuje oko 115.000 evra. Svestan je da je u Londonu parkiranje noćna mora, pa kako kaže, ne želi da razmišlja i kruži do besvesti. Osim što svoje postupke opravdava rečenicom da "pazi da nikoga ne blokira ili napravi nešto loše", Luke je sada izneo još jedno objašnjenje zbog kojeg je postao najomraženiji bogataš.

On je naveo da "svako ko nema novca, vidi kaznu za parkiranje, a on vidi VIP parking mesto", kao i da će radije uštedeti vreme i nepropisno parkirati, nego potrošiti sate na potragu za parkingom.

- Ako tu mogu da uštedim na vremenu, onda i hoću. To znači da mogu brže da odem kući i da se vratim svom poslu. To je moja logika koja stoji iza toga - rekao je Desmaris.

(Kurir.rs)

