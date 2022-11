DA LI ZNATE ČEMU SLUŽI OVA STRELICA NA INSTRUMENT TABLI AUTA? Bolje da znate njenu namenu da ne biste prošli kao žena na SNIMKU!

Verovatno nikada niste obratili pažnju na ovaj sitan detalj na instrument tabli u svom automobilu, ali pokazivač količine goriva ima i dodatnu funkciju, osim da ukaže na situaciju u rezervoaru.

Verovali ili ne, mnogi iskusni vozači ne znaju čemu služi strelica koja je postavljena levo ili desno od oznake za gorivo.

To što mnogi ne znaju odgovor na ovo pitanje i ne treba da čudi, s obzirom na to da su vozači generalno koncentrisani na to koliko im je još goriva preostalo u rezervoaru. Ipak, valja znati čemu famozna strelica služi jer ona pruža veoma korisnu informaciju.

Gde je rezervoar?

Famozna strelica dobija svoju funkciju kada dođete na benzinsku pumpu, jer pokazuje s koje strane se nalazi rezervoar za gorivo!

Naravno da vozači koji poznaju svoje automobile nemaju nedoumice, ali situacija se menja ako pozajmite auto od prijatelja, dobijete službeno vozilo, ili ga iznajmite u Rent a car agenciji.

Ovaj detalj prvo su počeli da koriste japanski i korejski proizvođači, ali i britanski, gde se vozi levom stranom kolovoza i njihovi četvorotočkaši uglavnom imaju rezervoar s leve strane.

Prava strana

Danas nema pravila, ako posmatramo zemlju porekla automobila, pa većina proizvođača stavlja strelicu na instrument tablu.

I tako… ako se prvi put nađete u nekom automobilu s praznim rezervoarom, kratki pogled na pokazivač goriva i famoznu strelicu, uputiće vas na pravu stranu za sipanje goriva.

Nije loše znati ovu informaciju jer da je dama sa snimka znala gde joj je rezervoar, ne bi se mučila ovoliko i posao bi završila mnogo brže.

