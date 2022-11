SAZNAO ŠTA ZNAČI VEZICA NA AUTU NJEGOVE ĆERKE I SLEDIO SE! Jezivi signal da vas čeka UŽASNA SUDBINA: Moli sve žene da se PAZE!

Jedan čovek je tri jutra za redom nailazio na čudnu vezicu na zadnjim vratima automobila njegove ćerke, a kada je saznao o čemu se radi rešio je da upozori sve dame na strašnu priču koja se krije iz takve vezice.

- Dakle, slušajte. Nije me briga slažete li se sa mojim videozapisima ili ne. Ali svakako želim da obratite pažnju na ovo - započeo je otac na svom TikTok profilu.

Njegova ćerka, objasnio je, često izlazi sa posla u 3 ujutru, a pošto živi u velikom gradu, mora da vozi više od sat vremena da se vrati kući. Kada ju je pitao o čemu se radi i zašto to stoji tu, ona nije imala pojma da se to pojavljuje na njenim kolima.

- Ovo je treće jutro zaredom da sam pronašao jednu stvarčicu na njenom autu na potpuno istom mestu. Zadnja suvozačeva vrata. Nisam znao šta je to, samo sam nastavio da je skidam. Jutros kad sam ponovo pronašao isto, pitao sam ćerku o čemu se radi - priča otac držeću crnu vezicu u ruci i objasnio da je potpom sve ispričao svom vratu koji radi u policiji:

- Postao je jako tih i kaže mi: "Šta si to upravo rekao?!" Ponovio sam mu, a on je dodao: "Slušaj čoveče, odmah to skini. Trgovci ljudima koji otimaju žene tako obeležavaju automobile. To je obično teško primetno mesto, ali ljudi koji se time bave tačno znaju šta to znači. To ti je signal onima koji otimaju žene za seksualno roblje.

Zato je odlučio da upozori sve žene da pregledaju svoje automobile nakon što ih ostave na parkingu, potraže crnu vezicu i smesta je uklone.

