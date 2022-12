DA LI ZNATE DA JE JARIS DUŽI OD ČUVENOG STOJADINA: Pre 14 godina napravljena je poslednja zastava 101, podaci danas zvuče ŠOKANTNO

Samo 14 godina je prošlo, a mnogima izgleda kao da je 40. U ovo vreme 2008. godine s trake "Zastava automobila" iz Kragujevca sišao je poslednji "stojadin". Mnogi su, u međuvremenu, seli u ozbiljnije "mašine" pa su zaboravili svoje kilometre iz čuvenog "keca". Šta smo tada mislili, a šta nam danas govore brojke? Deluje šokantno kad se kaže da je "zastava 101" bila kraća od novog "jarisa". Japanac je dugačak 3.940 mm, a "kec" samo 3.886 mm. O "fijesti", "korsi", "polu" i sličnim modelima B-segmenta da ne govorimo.

Promena imena

Ipak, čuveni sedan iz Kragujevca tada je važio za limuzinu koja je posle "fiće" ili "juga" za volanom delovala kao lađa. Šta reći o snazi. Danas kad se gotovo ništa ne pravi ispod 70 KS, "stojadinovih" 55 konja deluju slabašno. Naravno, naši vozači su znali to da "razrade", pa je u drugoj mogao ozbiljno da "povuče". Model 101 proizvodio se od 1971. do 2008. godine. Nastao je na bazi tada tehnički veoma modernog "fijata 128", s malo izmenjenim zadnjim delom, odnosno petim vratima. Tokom 37 godina proizvodnje, od 16. novembra 1971. do 20. novembra 2008. godine, napravljeno je ukupno 1.045.458 primeraka. Milioniti model je proizveden 1991. godine, a rekordna godišnja proizvodnja bila je 1979. godine, kad je s montažnih traka sišlo 88.918 primeraka. Nekoliko puta je tehnički i estetski unapređivan. Novi naziv "skala" dobio je 1988. i zadržao ga do kraja proizvodnje. Proizvodio se u varijantama sa pet i troje vrata i najčešće s motorom od 55 konjskih snaga, zapremine 1.100 kubika. Bio je u ponudi i kao "pikap" dostavno vozilo, koje je proizvodila fabrika "Zastava specijalna vozila" iz Sombora. Rezervoar nije bilo teško napuniti jer je imao 36 litara zapremine.

Nastanak modela

Rukovodstvo "Zavoda Crvena zastava", predvođeno direktorom Prvoslavom Rakovićem, krajem 1960-ih godina je tragalo za novim modelom automobila kojim bi upotpunili ponudu uz "fiću" i poslovno-porodičnu limuzinu "zastava 1300" (tristać). Prilikom odabira novog modela rukovodstvo "Zastave" je pomoć potražilo od svog tradicionalnog partnera "Fijata", odande su im ponudili da licenciranu proizvodnju prošire modelom 124, ali su oni to odbili. Tadašnji novi model nazvan je "fijat 128", bio je s novim tehničkim rešenjima u vidu pogona na prednjim točkovima i poprečno postavljenog motora od 1.100 kubika.

Rukovodstvo "Zastave" je uvidelo potencijal modela 128, ali nisu hteli da proizvode još jedan licencirani automobil, pa su s "Fijatom" otpočeli pregovori da im ustupe pravo na projekt kako bi ga korigovali u sopstvene svrhe. Nakon dugih pregovora, u kojima je rukovodstvo "Fijata" uvidelo rešenost "Zastave" da se izbori za ekskluzivno motorno vozilo, ponuđena im je odbačena varijanta "fijata 128" - pod radnim nazivom "fijat 128 b1". "Zastava" je prihvatila model s petora vrata, a kasnije se ispostavilo da je prepuštanje ovog modela "Zastavi" bila greška, jer je ona postala proizvođač jednog od prvih modernih "hečbek" vozila.

Mediji hvalili: Izvanredna stabilnost? "Zastava 101" je putničko vozilo ostvareno u duhu najsavremenijih tehničkih koncepcija. Jednostavnim postupkom pretvara se u porodično vozilo s pet komfornih mesta i petora vrata, a svojim izgledom podseća na karavan. Na karoseriji nema suvišnih ukrasa, pa su jednostavnost i elegancija njegove glavne odlike. Posebnu pogodnost ovog vozila predstavlja njegov ogromni prtljažni prostor. Vozilo godine jugoslovenske automobilske industrije postiže maksimalnu brzinu od 140 km/h. Ima prednju vuču s poprečno postavljenim motorom. Voziti "zastavu 101" na otvorenom putu pravo je zadovoljstvo zbog izvanredne stabilnosti vozila. Pod otežanim okolnostima vožnje na brdskom terenu vozilo se ponaša normalno, savlađujući najveće uspone i nagibe. "Zastava 101" uključuje se u klasu ekonomičnih vozila jer je potrošnja goriva u dozvoljenim granicama, kako u gradskoj vožnji, tako i pri dugim putovanjima. Izvanredno leži na mokrom asfaltu, a prednosti prednjeg pogona posebno dolaze do izražaja na snegu i poledici, pisao je tada časopis Auto-industrija, broj 2 iz oktobra 1971. godine.

Bogata oprema: Ondašnji luksuz

Na početku proizvodnje kupcima je "zastava 101" bila ponuđena u dve verzije - "standard" i "deluks", koji se od standardne verzije razlikovao po sedištima od crvenog skaja, dok je standard imao sedišta od crnog skaja, zatim crvenim tepihom na podu, hromiranim lajsnama na tapacirunzima vrata. Umesto modela "deluks", 1976. godine je predstavljen novi model "zastava 101 L", koji se od "deluksa" razlikovao po novim branicima s gumenom lajsnom, sedištima i tapacirunzima vrata od pliša, a naslon sedišta je mogao da se obara unazad. Takođe, ovaj model je imao rikverc svetlo, električnu pumpu za pranje vetrobrana, upaljač, pokazivač temperature motora na instrument tabli, kao i servo uređaj za kočenje.

ZASTAVA 101

Zapremina: 1.116 cm3 Snaga: 55 KS Moment: 78 Nm Dužina: 3.886 mm Širina: 1.590 mm Visina: 1.372 mm Prtljažnik: 325 Rezervoar: 36 l

