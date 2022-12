EKSKLUZIVNO! NAJNOVIJI,NIKAD VIĐENI MODELI TOJOTE I LEKSUSA: Kurir na svetskoj premijeri u Briselu, sve ovo gledaćemo u budućnosti

Globalni manifest Tojote dešava se svake godine, samo jedanput. Jedan od najvažnijih događaja na automobilskoj planeti zove se Kenšiki forum (Kenshiki). To je najava svega što ćemo videti u godini pred nama, a pošto Tojota decenijama piše budućnost, oči sveta uprte su u ovaj veliki događaj.

Velika čast za redakciju Kurira je poziv na Kenšiki forum u Briselu, gde smo videli ono što će ceo svet gledati u mesecima pred nama. Upravo sada, u 11 sati po centralnoevropskom vremenu svi najvažniji mediji Evrope i sveta objavljuju ekskluzivne fotografije i informacije o novim modelima Tojote i Leksusa, kao i prototipove i projekte čiji se razvoj događa i traje.

Ekskluzivno na portalu Kurir.rs možete da prvi put pogledate najnovije modele i prototipove Tojote i Leksusa.

Pred otkrivanje... U pozadini aerodrom u Briselu foto: Kurir

"Karbon je neprijatelj, a ne deo pogona. Svi modeli biće karbon neutralni najkasnije do 2040. godine", izričito su poručili čelnici japanske fabrike.

Predstavljamo vam najvažnije globalne modele japanske Tojote, a to su pre svega novi CH-R prolog koncept, zatim bZ kompact SUV koncept, leksus elektrificirani sport, kao i novi prijus.

CH-R prolog foto: Kurir

foto: Kurir

LEKSUS ELEKTRIFICIRANI SPORT OBNOVA ISKUSTVA VOŽNJE

• Leksus koristi mogućnosti elektrifikacije za povećanje performansi vozila i nagrada vozača

• Neuporedivo iskustvo u tehnologijama elektrificiranih vozila na tržištu luksuznih automobila osnova za isporuku naprednih novih sistema

• Nova kontrola sile pogona na sva četiri točka DIRECT4 i dinamički sistemi za upravljanje pomoću One Motion Grip za nove generacije modela.

foto: Lexus

foto: Lexus

Leksus je postavio kurs za razvoj novih tehnologija i vozila koja maksimiziraju potencijal elektrifikacije ne samo da bi poboljšali energetsku efikasnost i smanjili emisije, već i da bi pružili viši nivo performansi, dinamike i angažovanja vozača. Na svom medijskom forumu Kenšiki u Briselu, kompanija je predstavila ažuriranje napretka Leksus Electrified-a, svoju mapu puta za elektrifikaciju i put ka neutralnosti ugljenika. Takođe je istakao neke od inovativnih dizajna i inženjeringa koji će biti zastupljeni u modelima nove generacije. Paskal Rač, potpredsednik TME zadužen za Leksus Europe, priznao je da će na kraju električna vozila na baterije preuzeti vodeću ulogu, ali da dok izazovi infrastrukture i snabdevanja električnom energijom ostaju. Leksus će nastaviti da razvija niz elektrifikovanih tehnologija za hibridne električne, utičnice. u hibridnim električnim i baterijskim električnim vozilima kako bi se zadovoljile različite potrebe kupaca i okruženja vožnje širom sveta.

foto: Lexus

Prednost Leksus tehnologije

Leksus je bio pionir elektrifikacije na tržištu luksuznih automobila, uvodeći hibridni električni RKS 400h SUV 2005. godine. Od tada je pomerio granice tehnologije kako bi postigao sve bolje performanse i efikasnost, stičući iskustvo bez premca u razvoju glavnih komponenti električnih vozila - uključujući motore, baterije i jedinice za kontrolu snage. U isto vreme, popularizovao je hibride sa sve većom paletom modela, koji su prikupili više od 2,3 miliona globalnih prodaja. Danas, više od 90% novih Leksus vozila koja se prodaju u Evropi su hibridi. Kompanija koristi ovo iskustvo kako bi osigurala da njena nova generacija elektrificiranih modela isporučuje najviši nivo kvaliteta, performansi i sigurnosti. Da bi pomogao u realizaciji svojih ambicija, Leksus razvija novo globalno sedište u Šimojama u Japanu, agilni kompleks orijentisan na automobile koji će biti dom svih njegovih razvojnih disciplina, sa dizajnerima i inženjerima koji rade rame uz rame u salonima i na test staze.

1 / 9 Foto: Lexus

Leksus Electrified Sport

Electrified Sport predstavlja Leksusovu viziju budućeg halo sportskog automobila sa električnim pogonom na baterije. On obuhvata nameru kompanije da proizvodi elektrificirane automobile sa autentičnom dimenzijom performansi. Njegove zamašne linije - uspostavljanje novog Leksus BEV identiteta, inspirisane brzinom i glatkoćom akrobatike - usklađene su sa njegovom snagom. Ubrzanje od 0-100 km/h se očekuje za oko dve sekunde. Baterije postavljene u najnovijim Leksus hibridnim električnim i plug-in hibridnim električnim vozilima pružaju praktičnu, potpuno električnu sposobnost vožnje EV, ali se drže kompaktne kako bi se izbegle kazne zbog težine, troškova i upada u kabinu i tovarni prostor. Isti princip se primenjuje na akumulatorske električne modele, pri čemu je baterija pametne veličine od 71,4 kVh u predstojećem SUV-u RZ 450e postavljena tako da ima vodeću efikasnost u segmentu od 16,8 kVh na 100 km, što mu daje domet EV do 440 km (VLTP kombinovani ciklus). Potpuno novi RKS hibrid uvodi novu bipolarnu nikl-metal hidridnu bateriju, tehnologiju koja smanjuje otpor, dajući veći kapacitet opterećenja i opterećenja.

foto: Lexus

foto: Lexus

Ovo povećava izlaz iz svake ćelije za 70%, tako da se više energije može dobiti bez povećanja dimenzija baterije. Leksus takođe istražuje sledeću generaciju litijum-jonskih baterija i potencijal tehnologije čvrstih baterija. Bipolarna nikl-metal hidridna baterija dostupna je na modelima RKS 350h i RKS 500h, Leksus-ovom prvom hibridu sa turbo punjenjem. Kvalitet i bezbednost Leksus-ovih novih baterijskih jedinica zasnovani su ne samo na dizajnu i strukturi baterije, već i na sistemu za praćenje koji detektuje bilo kakvo nenormalno zagrevanje, sve do nivoa pojedinačnih ćelija. Upotreba neprovodne rashladne tečnosti sprečava rizik od požara u slučaju da dođe do problema, dok dizajn baterije sprečava degradirane supstance koje se formiraju na anodi i ugrožavaju vek trajanja baterije. Zahvaljujući ovim merama, Leksus samouvereno cilja na novi RZ da zadrži 90% kapaciteta baterije nakon 10.

1 / 13 Foto: Kurir

TOJOTA BZ KOMPACT SUV KONCEPT

• Tojota BEV koncept izražava čist/vitalni pristup dizajnu u kombinaciji sa održivim materijalima sa malim uticajem

• Koncept dizajniran u Evropi od strane Tojota European Design and Development u Francuskoj

• Tojota planira da predstavi šest bZ modela u Evropi do 2026. godine

foto: Toyota

Novi tojota bZ Compact SUV koncept imao je svoj evropski debi u Briselu, Belgija, dajući uvid u budućnost sa konceptom bZ Compact SUV, proširujući viziju kompanije pod okriljem brenda „bZ" (Beiond Zero).

foto: Toyota

Novi koncept je pozicioniran u segmentu C-SUV, najvećem segmentu u Evropi. Novi koncept kompaktnog SUV-a bZ sa punim baterijama, zajedno sa C-HR prologom, ilustruje Tojotin multi-tec pristup omogućavanju kupcima da smanje emisiju ugljenika, zadovoljavajući različite potrebe kupaca i osiguravajući održivost kroz proširenu ponudu proizvoda.

foto: Toyota

Tojota bZ Compact SUV koncept je dizajnirao u Tojota European Design and Development (ED2) u Francuskoj kao potpuno baterijsko električno vozilo (BEV), koristeći pristup dizajnu od vitalnog značaja. Ovaj pristup slavi dualnost vozila koje postiže i minimalistički dizajn koji bi se očekivao od BEV-a sa vitalnošću budućnosti. Koncept predstavlja vozilo sa nultom emisijom štetnih gasova, koje koristi održive materijale sa malim uticajem, što takođe donosi dinamičke performanse, vodeću tehnologiju i moderan izgled.

Aerodinamični oblik koncepta poboljšava njegov futuristički izgled koji uključuje točkove gurnute u uglove za agresivan stav - čineći da izgleda kao da se kreće čak i kada stoji mirno. Kratki prepusti i uglovi zaokreta čine ga da se ističe kao vozilo napredne tehnologije, dok mu suženi dizajn kabine daje agilan izgled sa malim otporom.

Oštri stil se proteže na unutrašnjost sa vrhunskim završnim obradama koje rezultiraju prepoznatljivim izgledom. Posebno, dizajnerski tim je uključio nekoliko ekološki prihvatljivih detalja, poput sedišta napravljenih od biljnih i recikliranih materijala kako bi pratili temu Beiond Zero. Lični asistent u automobilu povezuje vozača i putnike sa vozilom putem audio i vizuelnih signala za osvetljenje koji se kreću po kabini, odgovarajući na zahteve ili komande putnika na prednjim ili zadnjim vratima.

1 / 7 Foto: Toyota

Kroz svoju poruku Beiond Zero, Tojota zamišlja budućnost u kojoj se neutralnost ugljenika postiže kroz praktično uvođenje portfelja proizvoda sa naprednim, alternativnim gorivom i tehnologijama pogonskih agregata sa nultom emisijom. U Evropi, Tojota planira da predstavi šest modela sa brendom bZ (Beiond Zero) do 2026. Raznovrsni portfolio elektrifikovanih proizvoda će pomoći da se Tojota pokrene ka njenom globalnom cilju neutralnosti ugljenika do 2050. godine.

Specifikacije vozila

Dužina 4,538 mm Visina 1,560 mm Širina 1888 mm (bez ogledala) Točkovi 21-inčni

TOJOTA C-HR PROLOG

Naslednik čuvenog CH-R neće se bitno razlikovati od prototipa koji smo videli u Briselu, najavljuju iz Tojote.

Privlačna peta generacija tojote prius piše sledeće poglavlje u pionirskoj priči o inženjerskim inovacijama i dinamičnom dizajnu, održavajući svoju ponosnu tradiciju izazovnih konvencija.

foto: Toyota

Sajam automobila u Parizu u oktobru 2014. bio je prvi signal da se Tojota sprema da lansira potpuno novi žanr vozila u okviru C-segmenta. Tamo je svet otkrio „tojota C-HR koncept". Samo nešto više od dve godine kasnije, ovaj koncept će postati stvarnost. Sa C-HR, Tojota je izbacila automobil koji nije bio spreman na kompromis, i koji se nije plašio da se istakne, baš kao i ljudi koji bi ga vozili.

2022. godine postavljen je novi izazov: kako podići C-HR na još viši nivo? Kako doneti novo čuđenje i oduševljenje onima koji već poznaju i vole C-HR zbog njene smelosti, provokativnosti i zabave?

foto: Toyota

Predstavljamo prolog tojota C-HR. Demonstracija da će Tojota sve ovo isporučiti. I još.

Evropska priča o razvoju

Sadašnja tojota C-HR rođena je u ED˛, Tojotinom evropskom sedištu za razvoj dizajna u južnoj Francuskoj. Na ED˛ će takođe zaživeti novi tojota C-HR prolog. Izazov za ED˛ je bio jasan, iako ambiciozan: da nadmaše ono što su već postigli.

foto: Toyota

Dato obećanje; održano obećanje

Budućnost dolazi. Sa dodatnim stavom

Tojota C-HR prolog je prva - ali vrlo stvarna - vizija automobila koji će uskoro okretati glave na putevima širom Evrope. Mnogo više od jednostavnog koncepta, Tojotin C-HR prolog jasno pokazuje da tojota ostaje verna onome što je Tojotu C-HR učinilo takvim uspehom. Izvanredan automobil spreman je da dobije još više pažnje.

1 / 8 Foto: Kurir

Još uvek buntovnik...sa dodatnom sofisticiranošću

Jedan pogled na prolog tojote C-HR pokazuje da je automobil ostao veran svom originalnom DNK. Ali nešto je očigledno dodato za sledeću generaciju. Još uvek smeo, još uvek možda polarizovan, Toiotin C-HR prolog predstavlja sofisticiraniji izraz smelosti. Provokativan kao i uvek, i podjednako zabavan, prolog Toiote C-HR demonstrira dihotomiju kvaliteta koje se retko mogu naći u jednom automobilu. Veći točkovi sa kraćim prepustima poboljšavaju stav sa svih tačaka gledišta. U isto vreme, dok tojota C-HR prologue povećava osećaj sportskog duha, on takođe povećava svoju praktičnu prostranost unutra.

1 / 8 Foto: Toyota

Precizna i organska površina

Prolog C-HR odbacuje statične linije kako bi izrazio suptilno promenljivo kretanje od oštrog do tečnog. Precizni organski jezik dizajna razvijen od dve naizgled suprotstavljene vrednosti izazivaju preoblikovanje i protok površina. Ovaj visoki dinamički opseg podiže kontrast između fluidnosti i oštrine na nivo koji nikada ranije nije viđen. Dok su, u isto vreme, linije visokog karaktera pojednostavljene da bi se naglasila prefinjenost. Omogućavajući površinama da izraze i organski pokret i ekstremnu preciznost, tojota C-HR prolog postaje istovremeno izuzetno modernistički, a opet sa pristupačnim ljudskim dodirom.

foto: Toyota

Lice za pamćenje

HAMMERHEAD lice (glava čekića) je deo 3D arhitekture postignute isprepletenim oblicima i smelim svetlosnim potpisom. Grilovi se smanjuju u veličini, dok se prednja svetla smanjuju kako bi naglasili identitet visoke tehnologije. tojota C-HR ima pogled napred oštrog i prodornog kao ajkula, i isto tako spreman da krene napred. Ista prepletena tema nastavlja se kroz čitavo dijamantsko izrezano, rotirajuće i ukrštanje karoserije, stvarajući dva međusobno povezana oblika koji naglašavaju prisustvo automobila.

foto: Toyota

Pre je postojao bi-ton. I sada...

Tojota C-HR prolog donosi treći akcenat boje sumpora preko metalne srebrne i reciklirane čađe. Od samog početka, dizajniran je da se ističe u trobojnoj opciji. I ističe se.

Reporter Kurira na premijeri u Briselu foto: Kurir

Prolog C-HR takođe pokazuje Tojotinu posvećenost neutralnosti ugljenika, donoseći širu ponudu elektrifikacije za najveći i najkonkurentniji segment tržišta u Evropi: C-SUV. Novi plug-in tojota C-HR sa evropskim sklopljenim baterijama, pored hibridne verzije, dodatno će ojačati Tojotinu multi-tehnološku liniju.

Leksus RZ450e foto: Kurir

(Kurir.rs / M. Radulović)