OVAKO UNIŠTAVATE SVOJ AUTOMOBIL, A DA TOGA NISTE SVESNI: Ovih 10 stvari su TIHI UBICA vašeg ljubimca! Odmah prekinite OVE NAVIKE!

Ponekad u vožnji radimo stvari koje bukvalno uništavaju naš automobil, odnosno ubrzavaju habanje delova i mogu da izazovu skupe popravke - malo je vozača koji ne urade bar jednu od ovih 10 stvari...

Držite ruku na menjaču

Važi za ručni menjač. Ručica je stalno zategnuta, a sa njom i viljuška u menjaču. Na ovaj način, možda ćete sve vreme trošiti sinhro prstenove, a da toga niste ni svesni. Posle nekog vremena počinje da se teško ulazi u drugu. Zatim treću, pa verovatno i petu...

foto: Profimedija

Držite nogu na papučici kvačila

Isto kao i kod sinhroa – stalno zategnuta pedala dovodi do toga da lamela malo po malo stalno proklizava. Nespretniji i neiskusniji vozači to neće osetiti. Stari zombiji to osećaju, ali ignorišu. Ne držite nogu na kvačilu jer ćete vrlo brzo zamenu platiti i po 500 evra. Možda imate komplikovaniji auto, pa će biti i skuplje. Neugodno, zar ne?

Ne koristite ručnu kočnicu na automatskom

Stavio sam ga u P! Svaki automat ima P u koji ubaciš ručicu, a onda ne moraš da vučeš manuelni. "Vidi, skoro je ravno". Ali kada ga izvadite iz P onda osetite da menjač ispušta čudan zvuk i trese auto. Kada biste samo mogli da vidite koliko je mala čelična poluga koja zaključava menjač u P položaju, nikada to više ne biste uradili. Prvo manuelno otpustite kočnicu da auto bude pod zatezanjem, pa ga ubacite u P. Ako ide, demontaža i montaža košta najmanje 700 evra. Budite pametni.

foto: Shutterstock

Nepotrebna vožnja tereta

Kutija za alat u gepeku, dva motora u slučaju da zombiji udare večeras, dva kompleta gedora, dve rezervne gume i ormarić za vikendicu u koju idete za samo dva meseca. Ne kažemo da morate da izvadite gume, olakšate automobil i napumpate gume da biste smanjili otpor i olakšali život svom automobilu, ali neka bude lagan i neopterećen. Zašto? Bolje vozne karakteristike (izbegavanje gospodina koji se vraća bez žmigavca, da opišem situaciju), manje habanje delova na udarnim rupama, duži vek kočnica, bolji miris u autu. Osim ako ne volite miris mešavine motocikla.

Vožnja na rezervi

Savremeni automobili imaju skupe i osetljive pumpe, uglavnom smeštene u sam rezervoar. Oni se greju, hlade gorivom. Oni su podmazani, podmazani su gorivom. Čuvajte premalo i mučićete ih đubretom iz rezervoara koje filter još nije povukao, grejanjem i ostavljanjem da se naizmenično suše. Sve im to skraćuje život i verovatno izbacuje novac iz džepa.

foto: Profimedia

Cold chasing

Upalite motor, prvi semafor, oštar pogled i pokret rukom, i eto ga, prva trka jutra. Da vozite Hondu za koju forumski magovi veruju da se ne može zaklati u jednom životu ne znači da morate da gasite hladno. Zazori u motoru su preveliki i povredićete se. Auto prokišnjava, a motor uskoro na zamenu. Generalni motor je neisplativ, a drugi motor je opet upitan i dolazi bez garancije. Pravite se da je konkurencija preslaba za vas.

Držanje automobila na brdu sa kvačilom

Lagano uzbrdo i ponosni ste koliko ste dobar vozač kada držite kvačilo na vagi. Auto stoji mirno, bez kočnica, a vi ste spremni za brzi start. To je krajnje glupo. Lizaćeš lamelu, zamajac će se stvrdnuti i kvačilo će se posle nekog vremena zatresti. Popravka? Skupo...

foto: Shutterstock

Prebacivanje sa R na D pre zaustavljanja

Važi za vozače sa klasičnom automatikom. Često ćete videti da kada se parkiraju, pokušavaju da budu brzi i prebacuju unapred/nazad pre nego što se zaustave. Ovo opterećuje menjač i izaziva potencijalni kvar koji će vam se u nekom trenutku dogoditi. Malo je majstora koji znaju da sastave automatik, a pitanje da li je i koliko ispravan i kakav je život imao na deponiji automobila. Bivši vlasnik je možda vukao kamper od dve tone i rado se oslobodio automobila. Nikad se ne zna...

foto: Profimedia

Držeći kočnice niz planinu

Pred vama je pet kilometara spuštanja sa planine i umesto u nižu brzinu, što važi i za one koji voze automatik, lepo kočite nizbrdo. Ako vas udari lokva i malo ih poprskate, postoji mogućnost da puknu. U svakom slučaju, ne morate da menjate diskove i ploče.

Ignorisanje svetla na instrument tabli

Ako zasvetli crveno, odmah se zaustavite gde je bezbedno i ugasite motor. Ako svetli žuto, uradite isto, ali sa malo manje panike i konsultujte servis ili barem Uputstvo za upotrebu vozila. Ako se upali signal, nehajno proverite šta nije u redu kada stignete na odredište. Neka ovo bude tvoj zakon za crveno. Ako se upali lampica za ulje, ona sa crvenom kantom, to ne znači da nema dovoljno ulja, već da je automobil potpuno bez ulja.

