AVTOVAZU SANKCIJE NE MOGU NIŠTA: Predstavljen prvi prototip električne Lade e-Largus, OVO JE NOVI PONOS RUSKE INDUSTRIJE (FOTO)

Uprkos sankcijama i ratu koji vodi u Ukrajini, a za koji nema izgleda da će uskoro prestati, ruska automobilska industrija polako staje na noge. Kompanija AvtoVAZ je predstavila prvi prototip električnog automobila Lada e-Largus u fabrici u Iževsku.

- Ne bih da nagađam cenu, ali bih mogao da kažem da će ona biti konkurentna. Prvo, jer je to automobil domaće proizvodnje, i drugo, računamo na maksimalnu podršku države. Zato je, u skladu sa prognozom inflacije za 2024. godinu, još rano da se objavi cena, ali smo se orijentisali na to da to bude najjeftiniji ruski električni automobil - kaže direktor kompanije Maksim Sokolov, prenosi Sputnjik.

foto: Avtovaz

Lada e-Largus je ruski električni automobil, za razliku od svih nedavno predstavljenih projekata drugih proizvođača koji sastavljaju automobile od delova iz inostranstva.

AvtoVAZ je još u avgustu najavio ovaj projekat, kada je informisao i da se proizvodnja Lada Veste prenosi u Toljati. Plan je da prva partija prototipa električnih automobila bude proizvedena krajem 2023. godine.

Lada e-Largus će biti proizvedena u verziji putničkog automobila i kombija, a prototipovi električnog automobila se trenutno testiraju na terenu i ispituju u laboratorijama. Na putnička vozila i karavane je instaliran sinhroni elektromotor sa permanentnim magnetima jačine 150KS.

1 / 5 Foto: Avtovaz

Kapacitet litijum-jonske baterije je 60 kWh, a domet sa jednim punjenjem je najmanje 400 km u NEDC ciklusu. Maksimalna brzina je elektronski ograničena na 145 km/h, dok bi ubrzanje do 100 km/h trebalo da traje manje od deset sekundi.

Serijska proizvodnja električnog automobila će početi 2024. godine, naglasio je Maksim Sokolov.

(Kurir.rs/ B92)