KOJI SU NAJBOLJI AUTOMOBILI ZA POČETNIKE: Evo na šta OBAVEZNO treba da obratite pažnju pri kupovini i kako da ršite SVE DILEME

Proces kupovine automobila nije nimalo jednostavan i često nam predstavlja veliki izazov. Njega prate velika i važna pitanja u vezi ove investicije, a veoma je bitno da budemo dobro informisani i da postavimo svoje zahteve kada je automobil u pitanju. Za početnike je najbolje da izaberu prvi automobil u skladu sa njihovim dosadašnjim iskustvom.

Prva dilema - polovni ili novi automobil?

Prvo i osnovno šta treba da odlučiš jeste da li želiš da ti prvi automobil bude polovnjak ili u potpunosti nov. Važno je da znaš da, ma koliko ti časovi u auto školi bili lagani i prijatni, zapravo tek kada sedneš u svoj automobil počećeš da učiš o vožnji i situacijama na putu.

foto: Shutterstock

Iz ovog razloga, možda je bolje da ipak kao prvi auto kupiš malo jeftiniji polovnjak, kako ti ne bi bilo žao u slučaju da ga “čukneš”, ogrebeš negde ili slično. Takođe, polovni automobili su odlična opcija ukoliko raspolažeš ograničenim budžetom, jer su, u većini slučajeva, jeftiniji od novih. Svakako, ukoliko planiraš da ti prvi automobil traje dugo i da ga koristiš ne samo za gradske, kraće vožnje, već i za određene duže relacije, razmišljaj u pravcu investicije, odnosno koliko bi novca bilo dovoljno da se izdvoji za taj automobil, kao i da li je onda isplativije kupiti novi umesto polovnog automobila.

Druga dilema - benzin ili dizel?

Ubrzo zatim dolazi i pitanje da li želiš da kupiš automobil koji ide na benzin ili na dizel. Negde se kao glavna preporuka početnicima ističu automobili koji idu na benzin i to iz više razloga - jeftiniji su, kako za samu kupovinu, tako i za održavanje. Takođe, još jedna od prednosti jeste da se benzinci ređe kvare i da u poređenju sa dizel polovnjacima imaju jeftinije kvarove.

foto: Shutterstock

Treća dilema - automatik ili ne?

Često ćemo čuti da je automatik menjač mnogo bolje rešenje od manuelnog menjača, upravo zbog lakoće koju pruža tokom vožnje, ali koliko će automatik zapravo “da pomogne” početnicima? Iskusni vozači savetuju da je možda ipak bolje rešenje da početnik kupi prvi automobil sa manuelnim menjačem, kako bi se naučio na njega i znao da ga koristi u bilo kakvoj situaciji. Ukoliko se mladi vozač navikne samo na automatik, možda će mu u budućnosti promena na manuelni menjač biti teška, što će se ujedno odraziti i na njegovu vožnju. Pored toga, automobili sa manuelnim menjačem su prisutniji na tržištu u odnosu na one sa automatikom, što omogućava veći izbor automobila. Ne treba zaboraviti i na cenu - u poređenju sa automatikom, automobili sa manuelnim menjačem su dosta jeftiniji.

Sa druge strane, automatik menjači polako dolaze i na naše prostore, stoga je potrebno dobro pratiti i tu stranu i, naravno, na kraju izvagati šta je najbolje da se uzme.

foto: Shutterstock

Osnovne karakteristike automobila za početnike

Kada su u pitanju neke bazične osobine najboljeg četvorotočkaša za početnike, bitno je da to bude neki manji automobil, maksimalno do 4 metra dužine. Manji, gradski automobili, kompaktnih dimenzija lakše se kreću i jednostavniji su za korišćenje. Takođe, veoma je važna i preglednost, odnosno da su retrovizori što veći, kao i da je volan lako okretati, stoga i to treba uzeti u obzir.

Bitno je da, kada kupuješ svoj prvi automobil, da ti glavni fokus ne bude na izgledu i opremi, već na njegovim performansama, kao i što boljem i ispravnijem mehaničkom stanju.

Modeli koji se preporučuju početnicima

Kada su modeli u pitanju, često se za početak u vožnji preporučuju sledeći automobili:

Fiat Punto

Renault - Clio

Ford - Fiesta

Volkswagen Polo

Audi A1

Opel Corsa

Skoda Fabia

Seat Ibiza

Citroen - C1 i C3

Dacia Sandero

Smart

Mini

Ne treba zaboraviti ni na odnos cene i kvaliteta kada je kupovina prvog automobila u pitanju. Bitno je da je prvi automobil jednostavan za vožnju i bezbedan, da je ekonomičan i lak za održavanje.

(Kurir.rs/Sasomange.rs)

