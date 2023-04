NE ČEKAJTE VRUĆINE, PROVERITE KLIMU NA VREME: Evo kako da produžite vek klima-uređaja, a na ove signale POSEBNO OBRATITE PAŽNJU

Ispravan klima-uređaj u automobilu osnovni je faktor komfora za vrele letnje dane koji nas očekuju, a temperature su iz godine u godinu sve ekstremnije.

Da ne govorimo o putovanjima i letovanjima, ako se klima-uređaj pokvari u nezgodnom trenutku vreme koje ste rezervisali za uživanje posle napornog radnog perioda lako može da se pretvori u pakao.

Zato ne čekajte da počnu paklene vrućine ili još gore, ne čekajte nekoliko dana pred odlazak u Grčku da biste pozvali servis za klime.

foto: Profimedia

Šta može da se desi ako čekate "poslednji" dan?

Više potencijalnih problema poput sledećih:

1) Zakazaće vam dolazak za nekoliko nedelja ili za više od mesec dana

2) U servis ćete doći u zakazano vreme, ali čekaćete znatno duže, pošto je možda kod prethodnog automobila iskrsao neočekivani problem

3) Odložiće vam zakazani termin zato što se možda neki radnik razboleo, morao da otputuje i slično

Zato savetujemo da već sada počnete da razmišljate o klima-uređaju u svom automobilu i da odmah sredite problem ukoliko utvrdite da nešto nije u redu.

Međutim, nije loša ideja ni da odete u servis preventivno, pošto tako možete da predupredite skupe kvarove. Mnogi primete da nešto nije u redu sa klimom tek kada počnu ozbiljnije vrućine.

Tad pojure u servis za auto klime, ali tamo naiđu na gužvu.

Zbog kakvih simptoma vozači dolaze u servis i šta su najčešći kvarovi?

Obično dolaze zbog nedostatka freona. Na prvom mestu žale se na slabije hlađenje, pa se ispostavi da je problem nedostatak freona.

Zatim se dodavanjem freona, ulja i UV boje u sistem sređuje taj problem, ali se nakon desetak dana proverava uz pomoć posebne lampe da li i gde curi freon.

Ukoliko curi, ispostavi se da obično curi negde na hladnjaku ili crevu.

Naravno, može i na prvom pregledu da se utvrdi da je neispravan kompresor. Naime, ako se prilikom prvog dolaska mušterije napuni freon i ispostavi se da kompresor ne radi, onda se uglavnom radi remont kompresora.

foto: Profimedia

Da li kompresor može da crkne zbog nedostatka freona?

Da, kompresor može da crkne zbog nedostatka freona, jer zahvaljujući freonu sistemom kruži ulje koje podmazuje kompresor, a kompresor se i hladi freonom.

Kako produžiti životni vek klima-uređaju?

Na svake 2 godine trebalo bi da se obavi redovan servis, koji podrazumeva zamenu ulja u kompresoru i punjenje freona. Ali takođe treba i između tih servisa dolaziti na kontrolu koja je u većini servisa besplatna - tu se proverava da li je došlo do gubitka freona i generalno funkcionisanje klime.

Savetujemo da se klima pali jednom nedeljno i kada nije potrebno hlađenje kako bi procirkulisalo ulje kroz čitav sistem. Pored podmazivanja kompresora, ulje pomaže i da zaptivne gumice duže traju i bolje zaptivaju, što je naročito korisno kod starijih automobila.

Pre zaustavljanja vozila, odnosno pre kraja puta, trebalo bi 5 minuta ranije ugasiti klimu, a ventilator okrenuti na najjače i otvoriti prozore kako bi se prosušio isparivač i smanjila mogućnost stvaranja raznih mikroorganizama na njemu.

Takođe, treba izbegavati da se klima pali u vožnji pri visokom broju obrtaja. Idealno je da se klima upali kada je auto u leru.

foto: Shutterstock

Ne čekajte dan ili dva pre odlaska na more da biste popravili klimu

Zbog iznenadne navale mušterija, servisi koji se bave klima uređajima fizički nisu u stanju da se maksimalno posvete svakom automobilu.

Radnici su preopterećeni, moraju da rade brže nego inače, rade mnogo sati preko standardnog radnog vremena, a to sve može da dovede do grešaka u obavljanju posla - koliko god serviser bio profesionalan, iskusan i pedantan.

Umor jednostavno čini svoje. Neke kvarove nije lako naći iz prvog puta, već mora da se dolazi po nekoliko puta, naročito ukoliko klima nikada nije bila servisirana ili nema servisnu istoriju.

Prevencija može da uštedi mnogo novca

Većina vozača ne zna da klima-uređaj treba da se servisira i redovno proverava. Tek kada se dogodi neki kvar ili kad primete da nema hlađenja, onda se obrate servisu i to po pravilu idu u najbliži servis. Naravno, postoji mnogo kvalitetnih servisa sa obučenim i stručnim radnicima, ali postoje i servisi koji servisiranje klime rade samo "delimično".

To delimično uglavnom predstavlja punjenje klime i vizuelnu proveru. Ozbiljan pregled podrazumeva, između ostalog, proveru količine freona, stanja kompresora, stanja hladnjaka i slično, pa se na osnovu stanja čitavog sistema mušteriji preporučuju dalji koraci.

Kada dođe do kvara zbog neredovnog održavanja klime, vozači se uglavnom iznenade kada čuju koliko će popravka da košta. A taj kvar je mogao da se spreči redovnim servisom ili proverom. Inače, redovan servis bi trebalo da se radi svake 2 godine, a provera koja je u većini servisa besplatna obavlja se između redovnih servisa.

foto: Profimedia

Ako gas iz sistema polako curi, pa vozač ne primećuje da klima slabije hladi, može li zbog toga da strada kompresor?

Naravno. Kompresoru je potrebno hlađenje, a hladi ga upravo freon. Naime, kompresor se greje dok radi, ali u najvećoj meri ga greje motor automobila. Na primer, blok motora je na 95 stepeni Celzijusa, dok je kompresor na 75 stepeni. To jeste zaista velika razlika, iako nekima možda ne deluje tako.

Dobro hlađenje kompresora mu obezbeđuje duži životni vek. Manjak gasa (freona) u sistemu automatski dovodi do slabijeg hlađenja, što direktno utiče na kompresor. Takođe je izuzetno važno ulje koje podmazuje kompresor. Freon nosi ulje kroz čitav sistem, pa čim dođe do manjka freona, ni ulje ne cirkuliše kako treba i kompresor nema odgovarajuće podmazivanje. Manjak freona može da dovede i do nakupljanja ulja u nekim "džepovima".

Uštedite sebi vreme i novac, ali poštedite se i nerviranja. Ne čekajte vrućine, proverite i sredite klima-uređaj na vreme.

(Kurir.rs/ Polovni automobili)