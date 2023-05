KAKO ĆE RADITI CRNE KUTIJE KOJE IDU U NOVA KOLA SLEDEĆE GODINE? Sistem beleži podatke o vozilu, ali ih čuva samo u ovom slučaju

Sistem trajno beleži podatke o vozilu, ali ih skladišti samo kada se pređe određeni prag aktivacije.

Crna kutija se već decenijama ugrađuje u avione, a od 7. jula 2024. takva kontrolna kutija će biti obavezna i u svim novim automobilima.

Sistem trajno beleži podatke o vozilu, ali ih čuva samo kada se pređe određeni prag aktivacije. Ako senzori otkriju nesreću, na primer, ili ako kontrolna jedinica automobila signalizira da je sudar neizbežan. Snimci su vrlo kratki: 5 sekundi pre i 300 milisekundi nakon nesreće.

foto: MCT / Newscom / Profimedia

Nekoliko činilaca može da podstakne snimanje. Između ostalog, promena brzine za više od 8 km/h unutar 150 milisekundi, aktivacija zatezača sigurnosnih pojaseva, detonacija vazdušnih jastuka, aktivacija aktivnog poklopca motora (ako su automobila opremljeni tim sistemom) i szadnji sudar, piše Nemački autoklub (ADAC).

EDR je obično deo upravljačkog modula vazdušnog jastuka, s obzirom na to da ionako prenosi informacije senzora ubrzanja. Podaci se čuvaju samo lokalno u vozilu, dakle ne smeju da budu dostupni putem onlajn veze. Podaci se mogu očitati putem interfejsa ugrađene dijagnostike (OBD) ili putem upravljačke jedinice vazdušnog jastuka ako je OBD uništen u nesreći, prenosi Revija HAK.

Podaci koji se skladište su brzina vožnje, položaj papučice gasa, broj okreta motora, aktivnost ABS-a i kontrole stabilnosti, kao i ugao upravljanja. U slučaju nesreće, između ostalog se beleže promene u uzdužnoj i bočnoj brzini, status sigurnosnih pojaseva vozača i suvozača, svetlo upozorenja vazdušnih jastuka i vreme aktiviranja vazdušnih jastuka.

foto: Sebastian Gollnow / AFP / Profimedia

EDR podaci obično se čitaju po nalogu sudije ili državnog tužilaštva. Zatim se upućuje veštak da razjasni nesreću. Vozač ne mora uvek da da dopuštenje za to. Međutim, može da se dogodi da interes kaznenog gonjenja prevlada nad interesom zaštite ličnih podataka. To može da bude slučaj, na primer, ako je potrebno razjasniti kako je došlo do nesreće s teškim povredama i/ili smrtno stradalim osobama.

