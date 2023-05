NIVA KAO FERARI: Neverovatan oglas na internetu, prodaje NOVU LADU iz 1980.! Kultni terenac kao čaša, EVO KOLIKO TRAŽI ZA NJEGA

Za neke je najbolji terenac na svetu već 46 godina jer za uloženi novac teško da može da se dobije bolji off-road paket.

Od kada je predstavljena 1977. Lada Niva više nego uspešno živi svoj život među vrhunskim terenskim vozilima, što dokazuje cifra od čak 2,5 miliona proizvedenih primeraka.

Ipak, jedan primerak koji se pojavio na oglasu u Rusiji na sajtu Auto.ru postao je globalni hit. Naizgled još jedna "obična" Niva, ali kada se malo bolje pogleda reč je o primerku koji je proizveden 1980. godine i koji je praktično potpuno nov!

foto: auto.ru

Vlasnik je, naime, sa ovom Nivom prešao svega 220 kilometara i besprekorno je održavana pune 43 godine!

Kako navodi Jutarnji.hr, prodaje ga osoba iz ruskog grada Toljatija gde se nalazi fabrika Lade.

Napominje se da su sedišta još uvek prekrivena fabričkom folijom te dolazi sa svim pečatima iz 1980. kao dokazom originalnosti, računom, dokumentacijom o kupovini te originalnim alatom.

foto: auto.ru

Tu je i značka koju je automobil dobio za učestvovanje u proslavi 50. godišnjice fabrike Lada pre tri godine.

To je, u gotovo svim pogledima, potpuno nov automobil, ali s jednom razlikom u odnosu na Ladu Nivu iz 1980. godine, ili one potpuno nove, a to je cena.

Naime, prodavac za Nivu s fotografija traži čak 23.000.000 rubalja što je preračunato 265.000 evra!

foto: auto.ru

S obzirom na to da se Lada Niva još uvek prodaje u Rusiji po ceni od oko 9.400 evra za taj iznos bi neko mogao da kupi tačno 28 novih primeraka.

Ako se nađe kupac sigurno će biti reč o dobro situiranom istinskom ljubitelju.

(Kurir.rs/ Jutarnji list/ Autoblog)