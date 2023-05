LETEĆI MAJK PAZARIO ZVER SA 1.800 KONJA: Džordan "oduvao" evropske proizvođače i odlučio se za OVAJ HIPERAUTOMOBIL

Foto: MediaPunch/face to face / Face to Face / Profimedia, Hennessey Special Vehicles

Košarkaška legenda Majkl Džordan obnovio je svoj vozni park. Iako je u februaru napunio 60 godina Leteći Majk se nije odlučio za neku "penzionersku" varijantu već je odabrao pravu zver na četiri točka.

Za razliku od nekih drugih zvezda, Džordan je izabrao automobil američke proizvodnje. Pritom, nije želeo kompromis, već je rešenje pronašao kod proizvođača Henesi. A to znači samo jedno: Džordan želi, ako ne najjači, onda bar jedan od najbržih automobila na svetu.

foto: Hennessey Special Vehicles

I izabrao je upravo to - Venom F5, za koji proizvođač tvrdi da može da pređe granicu od 500 km/h. Do sada smo već naučili da Henesi ne postavlja granice, već ih briše. Jednom je skinuo skalp Bugatiju i verovatno će to učiniti ponovo.

foto: EPA/JULIEN DE ROSA

Sve je rečeno o automobilu koji je Džordan izabrao, a opet se može sažeti u jednu rečenicu - najozbiljniji hipersportski automobil koji je Amerika ikada imala.

Džordan se tako upisao na listu od 30 imena srećnika koji su uspeli da se izbore za svoj primerak Venoma F5, u kabrio verziji.

foto: Hennessey Special Vehicles

Džon Henesi je objavio fotografiju sa slavnim sportistom, ali nije otkrio ceo automobil. Vidimo samo crne detalje karoserije i unutrašnjosti. Točkovi su takođe crni, pa su jedini kontrastni detalji na automobilu tanke žute linije.

Podsećanja radi, Venom F5 pokreće 6.6 V8 tvin-turbo motor koji proizvodi 1.842 konjskih snaga i 1.617 Nm, a dostiže 300 km/h za manje od deset sekundi.

Cena ovog primerka nije poznata, ali je sigurno veća od dva miliona američkih dolara.

