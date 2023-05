ISPLIVAO NIKAD VIĐEN VIDEO MIRKA RAŠIĆA! Jutjuber otkrio kako je posatao NEOVLAŠĆENI SERVISER: Njegove reči raznežile su sve!

Poznati srpski jutjuber i najpopularniji automehaničar iz Beograda Mirko Rašić (33), koji je pronađen mrtav prekjuče u Surčinu, biće sahranjen u petak 26. maja na groblju Orlovača u Beogradu.

Jedan Mirkov video koji nikada nismo videli sad je našao put do javnosti. Bliski prijatelj popularnog influensera okačio je video koji je raznežio sve.

- Ovaj klip nam je ostao na prošlom ugašenom kanalu. Nikad ga nismo reuploadovali opet. Ovako smo živeli, ovako smo sanjali - napisao je na svom Fejsbuk profilu njegov prijatelj u opisu videa. Evo šta je Mirko rekao u videu:

- Ja sam Mirko Rašić i navučen sam na mehaniku. Vrela letnja noć burazeru, ne može da se spava, došli smo da obiđemo servis. Znaš ponekad tripujem brate da će neko da ga gekne, da će da ukrade neka kola... da ukrade neki alata kao što je bilo...a ustvari ja dolazim ovde da nađem svoj mir uveče.

Znaš kada je sve počelo? Otvoriću blog i pisaću o tome. Sve je počelo sa bajsom, nije uopšte počelo sa kolima. Kada ti spadne lanac, da li ćeš sam da se iscimaš ti da ga namestiš, ili ćeš da zoveš mamu i tatu ili komšiju ili druga. Ja sam prvi put video ćaleta kako on namotava taj točak, pa preusmerava taj lanac. Ta prva satisfakcija da si popravio nešto, samostalno i da to nešto radi, tu se lomiš, iliti je drago iliti ne znači ništa.

Ja sam uživao gledajući Maksu kako pakuje juga, crnog juga... to je bio haos. Instrument tabla, menjač, motor, sve... upijao sam to iako on to sam nije znao. Jel je mogao neko meni da kaže da ću da snimam za jutjub? Gde sam mogao brate to da znam.

Fora je da ti to voliš, i da te niko ne tera na to, i da to što voliš da radiš, da to nije zbog toga što svi to drugi vole da rade. Zapamti, ako ti neko kaže da si mali, rećiću ti da jedan komarac neda mira jednom čoveku, a ima svega pola grama, tako da nije bitno koliki si, uvek će da se uvažava tvoje mišljenje. Ono može da utiče na svest drugih i da promeni sve - pričao je on.

Neovlašćeni serviser je svako ko gleda ovo. To je cela poenta priče. Neovlašćeni serviseri ste svi vi.

