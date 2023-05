RIZIK ZA KUPCE POLOVNIH ELEKTRIČNIH I VOZILA NA FOSILNA GORIVA! Ovako se povećava vrednost automobila: Nema jeftinog, a dobrog

Udeo električnih vozila s vraćenom kilometražom je sličan 13,4 odsto svih električnih automobila imalo je izmenjen broj kilometara.

Kako prenosi HRT, to sugeriše na to da se kupci polovnih električnih i vozila na fosilna goriva suočavaju s gotovo istim rizikom od prevare s kilometražom.

Vraćanje brojača kilometara skriva stvarno stanje baterije

Očitavanje brojača kilometara izuzetno je bitno za procenu stanja automobila. Kilometraža vozila može da vam pomogne da odredite koliko baterija još može da izdrži. Problem je u tome što ne možete da se oslonite samo na očitanja kilometraže, jer mogu da budu lažna, a vek trajanja baterije može da se resetuje. Prevaranti mogu to da nameste u roku od nekoliko minuta, što znači da morate da preduzmete dodatne mere opreza kako biste bili sigurni da je automobil vredan tražene cene.

foto: Shutterstock

Docent dr nauka Rajko Horvat Zavoda za cestovni promet i Fakultet prometnih znanosti, za HRT emisiju "Dobro jutro Hrvatska" rekao je da to nije tema novijeg datuma i da je skidanje kilometraže popularno godinama. Lažnom kilometražom se pokušava da se poveća vrednost automobila koji se prodaje i tako se prikazuje lažna tržišna vrednost.

"Samo se model promenio. Nekada su skidali kilometre pomoću obične bušilice, mehanički. Danas je to digitalno i to je dosta teško dokazati koliko je skinuto kilometara u odnosu na stvarno stanje. Moguće je. Fakultet prometnih znanosti bavi se direktno tim područjem, ako se traži od nas, mi napravimo veštačenje istrošenosti delova, jer po tome može tačno da se utvrdi koliko je vozilo staro u odnosu na prikazanu kilometražu", kazao je Horvat.

foto: Shutterstock

"Kada pristupite tehničkom pregledu obavezno se unese kilometraža koju ste prešli u roku tih godinu dana, ali ima jedan drugi problem. Ovi sistemi su sada digitalni u automobilima i kako proizvođači pronalaze nove metode za zaštitu svojih automobila. Tako i oni koji se bave ilegalnim radnjama su u korak sa time, ako ne čak i brži od njih da tu kilometražu blokiraju", dodao je.

Već pogledom može puno da se otkrije

Iz tog razloga je vrlo važno da se zaštitimo od kupovine takvih vozila, a pre svega je važan vizualni pregled, istakao je Horvat.

"Takvim pregledom može puno toga da se otkrije. Ako niste vešti u tome, dobro je da pozovete nekoga ko je vešt u tome da obavi taj vizualni pregled jer oštećenja ne mogu da se prikriju, one mogu samo kozmetički da se zamažu, ali ne da sve prikrijete. To su pre svega mehanička oštećenja, kupci mogu prema Zakonu o pravu na pristup informacijama mogu da traže podatke da li je to vozilo učestvovalo u saobraćajnoj nesreći ili ne od strane policije, ali čak i od osiguravajućeg društva", rekao je Horvat.

"Kod električnih automobila to je vrlo specifično, svako mehaničko oštećenje može biti uzrok oštećenja karoserije, a takvo oštećenje zahteva izmenu baterija, a baterija je najskuplji element u električnim vozilima. Preporučujem kupcima električnih automobila da se informišu o tome", dodao je.

Kažnjivo delo

Horvat je kazao da je takvo protipravno postupanje i ostvarivanje protivpravne koristi, dovođenje u zabludu, kazneno delo prevare za koje je propisana određena kazna zatvora koja može biti od šest meseci do pet godina.

foto: Shutterstock

"Uvek je preporuka da automobil kupite od ovlašćenih distributera, jer oni zasigurno neće da puste vozilo u prodaju, a da nisu proverili njegovu tehničku ispravnost i njegovo stvarno stanje. Međutim, može da se dogodi da bude previda u tehničkoj ispravnosti, ali garancija vam je barem jedan deo sigurnosti da ćete u garantnom roku dobiti popravak vozila. Bitno je za kupce da se raspitaju koji elementi pripadaju garantnom roku", naveo je Horvat.

foto: Shutterstock

"Nema jeftinog, a dobrog"

Horvat je osobama koje automobile kupuju u stranim država dao savet da ih kupuju od proverenih distributera.

"Zapamtite, nema jeftino, a dobro. Provereni distributeri neće ulaziti u taj rizik, ali oni koji se pojavljuju na tržištu privremeno ili su novi distributeri tu treba obratiti veliku pozornost, rekao je Horvat.

- Vrlo je važno provjeriti koliko je vozilo promijenilo vlasnika, jer prema zakonu ako je poslednji distributer prodao vozilo, a kupac je spoznao da mu je lažno prikazana kilometraža, taj poslednji distributer neće odgovarati, jer je i on doveden u zabludu", dodao je.

(Kurir.rs/B92, HRT)