AKO NE ŽELITE DA IZGUBITE PROBNU VOZAČKU, MORATE SE OVOGA PRIDRŽAVATI: Dozvolu ćete ODMAH izgubiti ukoliko prekršite ove propise!

Dobili ste napokon probnu vozačku dozvolu i jedva čekate da se vozite automobilom u nedogled. Pre nego što uopšte nabavite prvi auto, potrebno je da prvo pogledate šta i kad smete da vozite.

Nakon položenog vozačkog ispita dobija se probna vozačka dozvola za “B” kategoriju koja traje najmanje dve godine.

Kako dobiti probnu vozačku dozvolu?

Da bi neko dobio probnu vozačku dozvolu mora prvo da se upiše i završi obuku u auto školi. Kandidat može da se upiše u auto školu sa navršenih 16 godina života, dok je za polaganje praktičnog dela ispita neophodno da kandidat ima 17 godina. Ukoliko je lice maloletano, potrebno je da dodje jedan od roditelja/staratelja radi potpisivanja zakonskog ugovora. Posle odslušane teorijske nastave, položenog teoriskog ispita (testova) kandidat mora da odveze 40 časova praktične obuke i nakon toga polaže praktični ispit (Vožnju). Kada je sve uspešno odradio, kandidat je stekao pravo da dobije probnu vozačku dozvolu.

Kojim vozilima možete da upravljate sa B kategorijom?

Vozač sa položenom "B" kategorijom može upravljati sa motornim vozilom (putničkim), čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg, snaga ne prelazi preko 80 kW ili 109 KS i koja nemaju više od devet mesta za sedenje uključujući i mesto za vozača. U slučaju da vozite "jači" automobi, kazna iznosi 20.000 do 40.000 dinara ili zatvor do 30 dana.

Ukoliko lice sa "Probnom vozačkom dozvolom" upravlja vozilom i nije postavilo oznaku "P" na odgovarajuće mesto, kazna za ovakav prekršaj iznosi 3.000 dinara!

U kojim slučajevima se oduzima probna vozačka dozvola?

Probna vozačka dozvola se može oduzeti kada nesavesni vozač početnik sakupi 9 (devet) kaznenih poena. Ukoliko ste nesmotren i ne savestan vozač 9 kaznenih poena možete sakupiti sa samo dva napravljena prekršaja od navedenih: Prolazak kroz crveno svetlo na semaforu uz vožnju u stanju veoma teške alkoholisanosti, odnosno vožnja u stanju opijenost drogom uz neustupanje pešaka na pešaškom, kao i odbijanje alko ili narko testa uz kretanje u nedozvoljenom smeru u jednosmernoj ulici.

U zavisnosti od prekršaja koji je vozač napravio i izrečene kazne koju je dobio, zavise i okolnosti povratka probne vozačke dozvole.

U kom slučaju možemo ponovo da dobijemo dozvolu?

Neki od uslova za povratak dozvole su: Odlazak na psihijatrijski i psihofizički pregled, pohađanje posebnog seminara unapređenja znanja iz bezbednosti saobraćaja i pologanja ispita provere znanja iz bezbednosti saobraćaja. Seminar unapređenja znanja iz bezbednosti saobraćaja i polaganje ispita provere znanja iz bezbednosti saobraćaja, organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja. Pravo da vozač prisustvuje seminaru i polaže ispit stiče nakon proteka 90 dana nakon što je platio sve dospele novčane kazne, odslužio zatvorsku kaznu po osnovu učinjenih prekršaja, odnosno nakon proteka 90 dana od isteka izrečene mere bezbednosti ili mere zabrane upravljanja.

Noćna vožnja je zabranjena

Sa probnom vozačkom ne smete da vozite u periodu od 23:00h do 06:00h. Nema izuzetaka u smislu da u tom periodu sme da se vozi sa pratnjom iskusnijeg vozača ili člana porodice. Kazna: od 10.000 do 20.000 din, šest kaznenih poena i zabrana od najmanje tri meseca.

Alkohol se ne toleriše

Vozač sa probnom vozačkom dozvolom ne sme da ima alkohol u krvi i tu nema nikakve granice, odnosno minimalne količine. Kazna: 10.000 din za alkoholisanost do 0,5 promila.

Razgovor preko telefona je potpuno zabranjen

Sa probnom vozačkom ne smete da koristite mobilni telefon čak ni uz pomoć „hands free“ uređaja. Kazna: 10.000 din.

Maloletna lica ne smeju sami da voze

Početnici koji su položili pre 18. godine ne smeju da voze bez nadzora osobe koja ima dozvolu najmanje pet godina. To znači da sve dok ne napune 18. godina, sa njima u automobilu mora da bude neko ko ima vozačku dozvolu B kategorije minimum pet godina (ne mora da bude član porodice). Kazna: 20.000 do 40.000 din ili zatvor do 30 dana, šest kaznenih poena i zabrana od najmanje tri meseca. Ne smeju u kolima da prevoze više od tri osobe, uključujući i osobu koja vrši nadzor. Lice koje vrši nadzor nad maloletnim vozačem dužno je da se stara da vozač vozilom upravlja na bezbedan način i u skladu sa propisima. Ukoliko to ne učini, preti mu kazna od 10.000 do 20.000 dinara.

Da li probna vozačka dozvola važi u inostranstvu?

Naš zakon je ranije zabranjivao da se sa probnom vozačkom vozi u inostranstvu, ali sada je dozvoljeno. Međutim, ukoliko sa probnom vozačkom putujete preko granice savetujemo da proverite npr. u ambasadi ili nekoj drugoj instituciji zemlje u koju planirate da putujete.

