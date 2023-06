KAD DAŠ ĆALETU DA POPRAVI AUTOMOBIL: Ovakvu upotrebu sigurnosnog pojasa još niste videli, GENIJALNOST ILI LUDOST? (VIDEO)

Jedan korisnik TikToka objavio je video koji je svojim sadržajem zapalio društvene mreže.

Reč je o starom automobilu kom se pokvario mehanizam za spuštanje i podizanje prozora, a rešenje je pronađeno u...sigurnosnom pojasu!

Uz video je ostavljen opis "Moj tata mi je popravio automobil", a kako se može videti za podizanje prozora i njegovo fiksiranje je upotrebljen sigurnosni pojas.

Rekli bismo da su to dve nespojive stvari, ali snimak potvrđuje da sve funkcioniše savršeno.

Dovoljno je samo povući pojas koji je povezan sa prozorom i on se diže u sekundi, a onda se pojas prikopča i to je to. Definitnivno nesvakidašnja popravka.

(Kurir.rs)