OVO SU NAJČEŠĆE OPASNE NAVIKE KOD VOZAČA: Mogu delovati bezazleno, a zapravo mogu ozbiljno ugroziti vašu BEZBEDNOST u toku vožnje

Time što ste pročitali naslov i ušli u ovaj tekst znači da umete da priznate grešku i da ste spremni da maksimalno unapredite i popravite vašu vožnju. Pre svega, potrebno je da se vi osećate bezbedno, da postanete što profesionalniji vozač i da vaša porodica, deca ili partner ne moraju da brinu tokom zajedničkih putovanja.

Najčešće opasne navike kod vozača su:

Vožnja jednom rukom

Ukoliko vi ne radite ovo, sigurno znate za one ljude koji govore kako je to "šmekerski", privlačno, izgleda kul i tako dalje.. Tačno je sve to, ALI!

Tokom žestoke vožnje NE možete dovoljno brzo da reagujete na promene uslova u saobraćaju!

foto: Printscreen/Facebook/novi početak

Druga stvar – u slučaju da se aktivira vazdušni jastuk, verovatno ćete završiti sa teškim povredama.

Preporučujemo da položaj ruku bude raspoređen kao kazaljke na časovniku kada je 15 do 3, ili 10 do 2. Zavisi od samog volana, ali nikako ruke previše nisko jer tad je jednako teško da se odreaguje.

Vozačko sedište

Trudite se da sedište postavite tako da budete dovoljno udaljeni ali i dovoljno blizu volanu i komandama.

foto: Printscreen/Facebook/novi početak

Morate da se osećate komforno, pa ako vozite isti auto nakon vašeg brata ili druga, podesite udaljenost sedišta i ogledala kako vama najbolje odgovara, nemojte žuriti.

Vožnja bez odmora

Mislimo da nema potrebe da komentarišemo, ovo može biti i gore od alkohola.

foto: Profimedia

Parkirajte auto, odmorite pa nastavite. Bolje je na odredište stići 15 minuta kasnije, ali ipak stići.

Neadekvatna obuća

Nemojte obuvati patike čisto da vam ne bi "pisali kaznu". Shvatite da morate dobro da osetite otisak noge na pedalu, i da ovakve stvari mogu biti pogubne.

Dakle, pod neadekvatnom obućom se smatraju: sandale, japanke, cipele sa visokom potpeticom. Ali i sve ostalo u čemu se ne osećate prijatno.

foto: Shutterstock

Ukoliko vam noga nije stabilna na komandi, može doći do klizanja noge sa pedale ili zaglavljivanja noge, što za posledicu ima da ne ukočite na vreme. Spakujte sa sobom rezervnu obuću za izlazak ako ne možete da se prilagodite da nosite iste patike nakon što parkirate auto. Naravno, nemojte voziti ni bosi.

Stvari koje odvlače pažnju vozačima

To je sve individualno, ali najčešće su to: cigareta, mobilni telefon, šminkanje tokom vožnje, ljubimac u krilu, a na sve to se dodaje i omiljena muzika ili partner na suvozačevom sedištu.

foto: Profimedia

Ne, ovo se ne odnosi samo na početnike, nego na sve vozače. Multitaskovanje nikako ne može biti dobro jer vozač ostaje bez fokusa, sa rizikom da mu neka od važnih situacija promakne. A u vožnji, sve je važno!

Nepropisno parkiranje

Nepropisno parkiranje posve može biti vrlo opasno i takođe može veoma biti štetno ako pređe u naviku. Vozači koji ulaze u krivinu mogu da ne primete da ste se zaustavili 10 metara nakon skretanja.

Još bitnija stvar, kada zaustavite auto na pešačkom prelazu, pešaci će se truditi da vas zaobiđu i bezbedno pređu na drugu stranu kolovoza, a tom prilikom su u opasnosti od drugih automobila koji učestvuju u saobraćaju.

Rastojanje

Održavajte rastojanje, ako ne zbog vas, onda zbog onih "pametnih", što vole da nebezbedno pretiču. U tom slučaju ćete mu omogućiti da se brzo vrati u desnu traku ispred vas i izbegne nezgodu.

Takođe kada je reč o semaforu, nemojte se "nabijati" ljudima uz branik. Zaustavite auto nekoliko metara iza i dajte prostora i vremena vozaču ispred vas da krene (ako je početnik, može se desiti da na blagoj uzbrdici krene unazad, pa će moći na vreme da odreaguje).

Pored svih navedenih stvari, postoje još mnoge druge, kao i neke banalne (alkohol, neadekvatna oprema, divljanje u zoni škole..) koje se podrazumevaju.

Primenite ove osnovne sitnice, i vi sami ćete se osećati sigurnije.

(Kurir.rs/Srbija Danas)

