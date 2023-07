POPRAVKA SKUPLJA OD AUTOMOBILA: Ukoliko vam se desi nešto od ovoga bolje je da kupite nova kola nego da idete kod majstora!

Većina kvarova na automobilima, bili oni najnoviji modeli ili nešto stariji polovnjaci, može se izbeći redovnim održavanjem i servisiranjem. Tu možda i ne stoji ona tvrdnja, koja se relativno često može čuti, da je nekada mnogo jednostavnije bilo imati automobil, jer je sam vozač manje kvarove mogao da popravi pomoću osnovnog priručnog alata.

Bez obzira na to koliko automobil bio nov ili star, ako je redovno održavan, svom vlasniku može da uštedi dosta novca. Ima, međutim, i onih kvarova na koje vlasnik nikako ne može da utiče svojim ponašanjem i vozačkim navikama. Bilo kakvi da su, ovo su definitivno neki od najskupljih kvarova koji mogu da zadese vlasnike automobila.

foto: Profimedia

Motor

Havarija motora je noćna mora svakog vlasnika automobila, bez obzira na to da li vozi stariji i jeftiniji ili noviji i skuplji auto. U pozadini ovakvog problema, u slučaju neodgovarajućeg održavanja često se nalazi zupčasti kaiš.

Ako se ne menja na vreme, njegovo pucanje može da izazove poznati horor scenario - udaranje klipova u ventile. To može da dovede i do drugih oštećenja, između ostalog i klipova i same glave motora. Ukoliko se ovo dogodi, vlasnik može računati sa više od 1.000 evra štete u startu.

foto: Ale Ventura / PhotoAlto / Profimedia

To u praksi znači da je ponekada možda isplativije i jednostavnije zameniti ceo motor. Naravno, ovde se misli na korišćeni, polovni motor, pošto bi u suprotnom popravka mogla koštati i više od vrednosti celog vozila, u zavisnosti od njegove starosti.

Menjač

Automatski menjači su nekada bili retkost, ali su danas svakodnevica sve većeg broja vlasnika automobila. Postoji nekoliko vrsta od klasičnih, CVT (Continuously Variable Transmission - neprekidno promenljivi prenos), pa do brzih sofisticiranih menjača sa dvostrukim kvačilom (DCT, PDK, EDC).

Osim jednostavnije i komotnije upotrebe u vožnji, za sve njih zajednička je jedna osobina: ako dođe do ozbiljnih problema, popravka je izuzetno skupa (okvirno 1.000 evra i više), a ponekada i nije moguća. Tada je jedino rešenje zamena celog sistema prenosa, što je kako u slučaju repariranog, tako i u slučaji novog automatskog menjača mnogo, mnogo puta skuplje.

foto: Shutterstock

Inače, uzroci kvara automatskog menjača često leže u nedovoljnoj količini ulja u menjaču, odnosno njegovoj neredovnoj promeni, kao i ulasku metalnih strugotina u sami sklop. Problem je, dakle, ponajviše u neredovnom servisiranju.

Diferencijal

Diferencijal, čija je zadak da omogući okretanje točkova na istoj osovini različitim brzinama, baš kao i već spomenuti delovi, za normalno funkcioniranje zahteva odgovarajuće podmazivanje. To znači da je ključ za miran san u najvećem broju slučajeva i ovde redovno servisiranje, odnosno zamena ulja u propisanim intervalima. Pa i češće, posebno ako se radi o službenim vozilima.

U suprotnom, ako popravka nije moguća, vlasnik ima tu nesreću da ništa odgovarajuće ne može da nađe na autootpadu, biće osuđen na kupovinu novog diferencijala, što je iznos, u zavisnosti od modela, od minimum tri do četiri hiljade evra.

foto: George Mdivanian / Alamy / Alamy / Profimedia

Klima

Ako je problem kod klima uređaja jedan od onih standardnih i očekivanih, kao što je nedovoljan nivo ulja ili gasa u sistemu, što se događa s vremenom i eksploatacijom, rešenje je relativno jednostavno i finansijski prihvatljivo.

Provera pritiska, izvlačenje ostataka starih tečnosti i dopuna novim, kao i zamena filtera i dezinfekcija dovoljni su u većini slučajeva.

Međutim, ako dođe do većih problema, kao što je potpuno začepljenje sistema, u najtežem slučaju biće nužna kompletna zamena kompresora, a takva operacija može da staje i više od 1.000 - 1.500 evra.

Vazdušni jastuci

Za razliku od prethodnih primera, vazdušni jastuk ne zavisi od redovnog održavanja i neće se pokvariti sam od sebe, ali potreba za njegovom zamenom svakako spada među najskuplje izdatke sa kojima vlasnik automobila može da se suoči. Jastuke, svakako, treba zameniti novima ako je, na bilo koji način, došlo do aktiviranja originalnih.

foto: FirePhoto / Alamy / Alamy / Profimedia

Ako je automobil učestvovao u saobraćajnoj nesreći, i pri tome ne računamo ostale delove koji su eventualno u njoj oštećeni ili uništeni, već samo erbeg/-ove, samo njihova zamena može izazvati popriličnu glavobolju.

Ovaj deo se nikada ne menja sam, nego tu treba uračunati i delove sistema ili celu armaturu, senzore i upravljačku jedinicu, što takođe ne iznosi manje od jedne, a može porasti i na više hiljada evra.

Tempomat

Savremeni automobili puni su različitih sistema pomoći vozaču, kakav je radar za održavanje bezbedne udaljenosti od vozila ispred, odnosno tempomat. To, međutim, ne znači da su oni imuni na opasne situacije u saobraćaju, pa im se tako može dogoditi da ih oštetite već pri malim brzinama na parkingu, a popravka u takvim slučajevima obično nije moguća.

foto: Mihai Barbu / Panthermedia / Profimedia

Osim toga, baš kao što je to slučaj i kod vazdušnih jastuka, zamena tempomata u nekim slučajevima nije moguća, već sa sobom, u zavisnosti od marke i modele, povlači i posebne držače, maskice, upravljačku elektroniku… Zato nije retkost da ovakvi zahvati novčanik vlasnika lako mogu da olakšaju koju hiljadu evra.

