ZA ULICE I ŠUMICE! VOZILI SMO MERCEDES GLC: Najtraženiji SUV iz Štutgarta ponovo razigrava dizel konjicu!

"Mercedes" je podigao lestvicu! Princip je da GLC ne bude daleko od "G". Zna kad je lako, ali spreman je i na teško. Upravo je on najprodavanija SUV "zvezda" od kada je 2015. godine zamenio GLK. Nestale su oštre linije, nažalost, izgubio je i originalnost, ali kupci su dali najbolju ocenu - čak 2,7 miliona prodatih jedinica. Kako se uživa u vožnji zna svako ko je seo u GLC.

Zato ove ništa nije prepušteno slučaju. GLC druge generacije je pre svega terenac. Na testu Kurira vozimo verziju "220d 4Matik". Dizel pogon, četiri cilindra i 2,0 zapremina. U prevodu - 1.000 kilometara na otvorenom putu. Odmah oduševljava kako "ignoriše" neravnine i ležeće policajce. Udobnost je ovde bez kompromisa, a sve to zajedno s gabaritima. Dužina od 472 cm omogućava prostornost u oba reda. Iako mu je mentor G klasa, naravno, reč je o podignutom C. S tim što naša SUV verzija stoji na modifikovanoj i povišenoj platformi C klase.

Aerodinamika: GLC ima koeficijent čeonog otpora samo 0,29 foto: Đorđe Bošković

Spolja nije lako razlikovati novi od prethodnog. Za pohvalu je zapravo aktuelni dizajn brenda jer je jednostavan i elegantan. Ipak, GLC je niži za četiri mm i duži za 60 mm od prethodnika, što ga čini boljim na putu.

Prednji branik dobija najnovije aerodinamičke trikove već viđene drugde na najnovijim proizvodima brenda. Postoje dva različita dizajna rešetke: jedan za paket "avangard", a drugi za AMG. Bočne strane karoserije prikazuju zategnute, ali neukrašene površine koje su trenutni "Mercedesov" asortiman učinili tako uspešnim.

Kontrolna tabla je slična kao u limuzini, ali čini nam se i još bolja. Trokraki volan i prekidači takođe su slični iz C klase, kao i LCD ekran visoke rezolucije od 12,3 inča ispred vozača i tablet od 11,9 inča, koji se neprimetno izdiže iz centralne konzole. Kao i instrument tabla, ekran je blago orijentisan ka vozaču. Kretanje kroz različite menije je prilično jednostavno. Kad padne noć, savršeno ambijentalno višebojno osvetljenje dolazi do punog izražaja. Enterijer testiranog modela je raskošan, pa su tu dvobojna koža (doplata 1.978 evra), aplikacije od ugljeničnih vlakana, osećaj kvaliteta i preciznosti u završnoj obradi.

Digitalna raskoš: Dva ekrana i lako rukovanje foto: Đorđe Bošković

Iskreno, obradovao nas je dvolitarski turbodizel. Snaga od 197 KS podržana starter-alternatorom koji obezbeđuje dodatnih 23 KS. Obrtni moment je masivnih 440 Nm. Masa praznog vozila je čak 1.925 kilograma, a agregat OM 654, uz devetostepeni automatik i 4 x 4 pogon obezbeđuje ubrzanje do 100 km/h za samo osam sekundi. Držanje na putu je veoma dobro, ali uvek na stabilnost motre elektronski sistemi.

Farovi s novom tehnologijom: Lajt-šou pri svakom otključavanju vozila foto: Đorđe Bošković

GLC zadržava upravljivu veličinu, što će zadovoljiti publiku protiv SUV vozila. Reč je o moćnom i raskošnom vozilu koje obezbeđuje luksuz i status, ali i vožnju po svim podlogama. Nažalost, to ima cenu. Osnovni model je 63.600 evra, a testirani čak 91.000. Za utehu, nekad je to bio dobar stan u Beogradu, danas samo periferija. GLC je, ipak, u najstrožem centru najboljih.

TEHNIČKI PODACI

MERCEDES GLC 220D 4MATIC

Motor: 1.993 ccm Snaga: 197 pri 3.600 o. Obrtni moment: 440 Nm od 1.800 o. Menjač: 9G-Tronik Ubrzanje 0-100: 8,0 km/h Maksimalna brzina: 219 km/h Dužina/širina/visina (mm): 4.716 / 1.890 / 1.640 Međuos. razmak: 2.888 mm Masa: 1.925 kg Prtljažnik: 620 / 1.640 l Potrošnja na testu (mešovito): 5,7 l Cena testiranog modela: 91.016 evra

(Kurir.rs / Mladen Radulović)

