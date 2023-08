“CFMOTO” – MOTOCIKLI KOJI ĆE VAM PRUŽITI ZADOVOLJSTVO BEZ GRANICA

Kompanija Guevara d.o.o. nastala je 2003 godine, iz želje da se našem tržištu ponude kvalitetni proizvodi iz sektora ATV vozila, motocikala i komercijalnih električnih vozila. Zahvaljujući predanom radu i kontinuiranom ulaganju naša firma je na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije obezbedila zvanično prisustvo nekih od vodećih svetskih proizvođača, vozila, opreme i delova.

Najbolji dokaz kvaliteta je činjenica da su CFMOTO vozila i motocikli danas najprodavaniji na tržištima: Crne Gore, Švajcarske, Nemačke, Austrije, Srbije, Rumunije, Španije, Švedske, Litvanije, Velike Britanije, Estonije, Češke, Turske, Poljske, Rusije, Slovačke, Slovenije i Portugala.

Iskoristite ekskluzivnu priliku da se upustite u testiranje CFMOTO motocikala. Dizajn i izrada novih motocikala iz naše kompanije su već na nivou najprestižnijih svetskih brendova, dok se performanse i tehnički detalji konstantno unapređuju i pomeraju granice sa ciljem da se postignu standardi vrhunskih svetskih proizvođača.

Predstavili smo I podbrend CFMOTO ZEEHO sa novim električnim skuterom ZEEHO AE8S+, elegantni, agilni i ekonomični skuter idealan za gradske uslove vožnje, maksimalne snage 12,5KW I autonomije 120-140km. Njegove performanse su odmah uočljive sposobnošću da dostigne brzinu od 0 do 50 km/h za samo 2,6s I maksimalnom brzinom do 100km/h usled čega se koriste BREMBO kočiona klješta na oba diska. Standardna oprema podrazumeva Bosch dvokanalni ABS, Modove vožnje Eco, Street i Sport,TFT ekran 5”, Keylees aktiviranje bez ključa (kartica – NFC), Tempomat. U paketu su pametni brzi punjač baterija 1900W, Alarm, Senzor sedišta, Smart centralno zaključavanje, Adaptivna LED svetla, Vrhunski materijali sedišta, Pretinac za sitnice, USB type A i C priključak.

foto: Promo

Pravi šampion ponude je novi model 800NK Advance koji je prosto zračio privlačnošću pored impresivnih performansi. Uz najbolji odnos težine i snage u klasi 186Kg/95KS ovaj model obećava iskustvo za pamćenje.Kada tome dodamo Quick Shifter (up & down) menjač, tri moda vožnje, dupli diskovi prečnika 320mm i dvokanalni Bosch ABS,jasno je da kompromisi nisu pravljeni u izradi ovog modela I da je u pitanju novi Hyper Sport naked model futurističkog dizajna, vrhunskih performansi i naprednih tehnologija.

Model 300NK je napredak u svim smerovima. Modeli manje kubikaže su sada veći, jači, savremeniji i sigurniji. Mlađi vozači znaju da cene sve što im nudi ovaj model naročito zbog impresivnog gradskog start-paketa koji u sebi sadrži dvokanalni ABS, aluminijumske felne, digitalna kontrolna tabla sa senzorom za dan/noć, dvodelno sportsko sedište, LED svetla i signalizacija, retrovizori. Agregat od 300ccm snage 20,5kw/27,5ks razvija 139km/h sa Bosch EFI napajanjem goriva a kočnice su hidraulične sa diskovima na oba točka I ABS sistemom CONTINENTAL GERMANY.

foto: Promo

Inovativni 450SR je više od koncepta. FEM analiza, Aerotunel, Magnezijum, termini povezani sa supersport motociklima sada su dostupni u A2 kategoriji. futuristički i konceptualni model idealne zapremine za početnike i napredne vozače sa većom potražnjom za performansama. Dvocilindrični agregat 450ccm snage od 34,5kw/47ks, BREMBO hidraulične kočnice sa diskovima na oba točka I dvokanalnim ABS sistemom CONTINENTAL GERMANY.

Oličenje slobode i istraživačkog duha avanture ogleda se u 700MT, modelu koji otvara nove granice sa agregatom od 693ccm, 55kw/75ks i pruža bolje performanse obrtnog momenta pri malim brzinama. Oblik karoserije poboljšava osećaj za kontrolu u vožnji, dizajn je agresivniji a osvetljenost poboljšana da bolje pokrije put ispred vas

Modeli 700CL-X I 700CL-X Sport spadaju u grupu „Cafe Racer“ gradskih šarmera pri čemu se Sport verzija razlikuje po detaljima u dizajnu, mehanici i kočnicama koje joj daju raskošnije dinamičke performanse i viši stepen uživanja u zahtevnoj vožnji, dvostruki disk na prednjem točku ali I agresivniji položaj vozača i čvršće, ravnije sedište pa je svojim dizajnom postavio standard u klasi između modernog i retro i ponudio specifičnu dozu šarma kupcima. Agregat od 693ccm, 55KW/75KS sa Bosch EFI napajanjem goriva nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Opremljen je Tempomatom, ABS sa dvokanalnim kočionim sistemom, Ride By Wire – elektronskom kontrolom gasa, Upside Down prednjom viljuškom, digitalnim displejem i LED osvetljenjem.

foto: Promo

Model 800MT Touring, ozbiljan turistički motocikl koji pretenduje na zahtevne vozače, predviđen je za dugačka avanturistička putovanja na asfaltu i makadamu, ima bogatu serijsku opremu a u njemu je i KTM-ov 4T DOCH TWIN agregat sa 70KW/95KS koji mu donosi izdržljivost i ozbiljnost a u kome su napajanje gorivom, paljenje I kontrola potpisani od strane BOSCH GEMANY a sve je upareno sa 6-stepenim Dvosmernim QUICKSHIFT menjačem.

Najnoviji unapređen model iz Adventure segmenta 800MT Explore Edition ima veću snagu i ogromne mogućnosti u suočavanju sa vožnjom na velike udaljenosti. Tu spada ažurirani sistem kontrole proklizavanja,8” multimedialni TFT ekran, RDS zadnji radar, kao i Michelin Anakee pneumatike. U standardnoj opremi su takodje Elektronska kontrola gasa Ride By Wire, Modovi vožnje – Rain (kiša) i Sport, poboljšano CF-SC proklizavajuće kvačilo , dvosmerni Quickshift-er, KYB ogibljenje sa punim podešavanjem – napred UpsideDown, Cornering ABS BOSCH kočioni sistem, Tempomat, inteligentna LED rasveta, svetla za maglu, integrisane zaštite motocikla i vozača, centralni štender, pokretanje motocikla bez ključa, stabilizator kormana, monitoring pritiska guma, podesivi vetrobran, grejano dvodelno sedište, grejači ručica, dupli USB port, 12V utičnica.

Ono što CFMOTO brend sada definitivno izdvaja od ostalih globalnih brendova jeste bogata standardna oprema koja daleko nadmašuje onu koju nude čak i premijum brendovi, ali i ostala konkurencija.

Obzirom na to da svaki od kupaca ima jedinstvene potrebe, CFMOTO se potrudio da ponudi bogatu paletu dodatne opreme i funkcionalnih opcija personalizovanja vozila. Ljubitelji CFMOTO brenda u našem prodajno-servisnom centru Prešernova br 13 u Beogradu mogu kupiti ili poručiti proizvode iz širokog asortimana zaštitnih odela, kaciga, rukavica, guma i raznovrsne prateće opreme, koja je namenjena motociklistima i vozačima “Qvadova”. Sve informacije o našem prodajnom I servisnom program možete videti I posetom našeg sajta https://cfmoto.rs/

Promo