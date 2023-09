IDETE NA ROBIJU AKO OVO RADITE DOK VOZITE! Obratite pažnju i ne šalite se jer osim zatvora, kazne idu i do 150.000 dinara!

Znamo da je korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje kažnjivo, ali da li ste znali da je kažnjivo i šminkanje ili ako jedete tokom vožnje.

Ukoliko takvo odvlačenje pažnje dovede do saobraćajne nezgode, kazne su drastično veće, a nesavesni vozači mogu da završe i 60 dana u zatvoru.

foto: Profimedia

Muškarci često podrugljivo tvrde da ženama retrovizor služi za šminkanje, ali i muškarci vole da u toku vožnje na telefonu pogledaju ili čuju sportske rezultate.

Vozači uglavnom znaju koliko su ove stvari opasne.

foto: Shutterstock

Nove tehnologije donele su i niz novih uređaja koji mogu da vam odvuku pažnju tokom vožnje.

Prema nekim studijama koje su nedavno rađene, svaka 4 saobraćajna nesreća uzrokovana je time što se pažnja sa saobraćaja usmerava na nešto drugo, mobilni, šminkanje, decu, prolaznicu, a ako to prevedemo na našu statistiku, dolazimo do toga da skoro 150 ljudi u Srbiji godišnje pogine zbog skretanja pažnje, a 5 hiljada bude zbog toga povređeno.

foto: Shutterstock, Ilustracija, Nenad Kostić

Pod udar zakona podležu sve radnje tokom vožnje koje vozaču mogu da odvuku pažnju sa puta, tako da ne bi trebalo da jedete dok se vozite, da se šminkate, da se okrećete ka zadnjem sedištu i niz drugih stvari koje se pod to mogu podvesti.

Ukoliko je to učinjeno, na primer, na nekoj saobraćajnici gde je redak saobraćaj, gde nema ni puno vozila ni pešaka, gde je manja opasnost za bezbednost i ugrožavanje saobraćaja, zakon uglavnom reguliše tu situaciju, i za to je propisao novčanu kaznu od 3 000 dinara za koju se učiniocu izdaje prekršajni nalog.

Mnogo veći problem je kada ovakve radnje dovedu do saobraćajne nezgode, tada kazne, u zavisnosti od okolnosti mogu da idu i do 150 hiljada dinara, ali i zatvor u trajanju do 60 dana.

(Kurir.rs/Srbija Danas)

Bonus video:

03:55 KOME DA SE OBRATITE AKO VAM JE DRVO PALO NA AUTOMOBIL? Stručnjak: Postoje dva scenarija, ali BEZ OVOG PAPIRA nećete dobiti odštetu