VOZILI SMO MG EHS! PAD PREDRASUDA! Moćan pogon radi u tišini, po gradu samo NA STRUJU: A unutra pršti koža!

Žuta rasa će zavladati, priča se decenijama. Ali kako stvari stoje, najpre će ostvariti primat u auto-industriji. Godinama slušamo o jako dobrim kineskim vozilima koja koštaju debelo manje od konkurencije. A u ovom slučaju imamo kombinaciju Britanaca i Kineza - krajnje opasna sinergija.

Osećamo to na testu Kurira, vozili smo MG EHS sa brutalnih 258 konjskih snaga! Samo 6,9 sekundi do stotke, to je za SUV veoma jako. A kolko troši? Ništa!

Ovo je, naime, plag-in hibrid. Baterija od 14,9 kWh obezbeđuje 50 kilometara električne vožnje. U kombinaciji kuća-posao, posao-kuća zaboravićete kako izgleda benzinska pumpa. Naravno, uslov je da imate strujni priključak kod kuće, što uglavnom znači da morate da imate kuću.

Šalu na stranu. Sistem pogona je sofisticiran. Robotizovani menjač sa šest brzina spojen je s benzinskim 1,5 turbo agregatom koji razvija 162 KS. Električni motor sa 122 KS ulazi u igru sa dodatna četiri stepena prenosa, koji se koriste kada je osnovni prenos u trećoj brzini. Obezbeđena je klasična funkcionalnost plag-in hibrida, koji puni bateriju pri usporavanju.

U praksi, to je veoma ubedljivo, što smo se uverili putem do Zlatibora. Na auto-putu pri 130 km/h pale su samo dve crtice na skali za gorivo, što znači da smo potrošili 6,7 litara za oko 250 kilometara. Problem nastaje ako je baterija prazna, a na Zlatiboru je veoma teško doći do punjača. Kada radi sam, benzinski motor pri 130 troši oko 8,5 litara.

Dizajn MG EHS projektovan je u Londonu, izgleda solidno, ali nema originalnu crtu. Karoserija je ulepšana LED tačkama napred i linijama na zadnjim svetlima.

Na šteker Pun do vrha za četiri i po sata MG EHS ima interni konvertor koji omogućava punjenje snage do 3,7 kW, što je dovoljno za punjenje baterija do vrha za četiri i po sata na kućnoj utičnici.

U kabini je zato sve na visokom nivou. Dominiraju moderan dizajn, koža i mekana kvalitetna plastika. Prednja sedišta su prefinjena, sa integrisanim naslonima za glavu i umecima od mikrovlakana i crvenim šavovima, a elektropodesiva su. Crvena koža je kvalitetna, a zamerka je na dominantnim tač-skrin komandama. Srećom, na volanu su tasteri za glavne funkcije za muziku i ostali dodaci. Nerviralo nas je neprijatno pištanje parking senzora, dok je ostalo na visokom nivou.

U vožnji je prisutan osećaj robusnosti, nemački je tvrdo vešanje i ubedljivo pegla neravnine na putu. Stabilnost u krivinama je veoma dobra, ali ne treba očekivati čuda jer je reč o SUV klasi. Ubrzava snažno, a kad je baterija napunjena, u gradu se čuje samo zujanje elektromotora.

Model s testa u raskošnoj opremi košta 39.990 evra, ali uz to ide državna subvencija od oko 5.000 evra. Tako dobijate električnu vožnju uz luksuzno vozilo za oko 35.000 evra, a svakako još jeftinije u nižim paketima opreme. Cena je ovde najjača strana!

EHS PLAG-IN HIBRID

TEHNIČKI PODACI

Benzinski motor: 1.490 ccm Snaga: 162 KS/250 Nm Elektromotor: 122 KS / 230 Nm Baterija: 16,6 kW, litijumjonska Ukupna snaga: 258 KS / 370 Nm Masa: 1.775 kg Maks. brzina: 185 km/h Ubrzanje: 0-100 km/h: 6,9 s Dužina / širina / visina: 457/188/169 cm Međuos. razmak: 272 cm Prtljažnik: 448 / 1.375 l Gume: 235/50 R18 Potrošnja na testu: 4,5 l

