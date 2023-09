BACILI LAMBORGINI GALJARDO U SECKALICU NA OTPADU! Svi se pitaju zašto su uništili superautomobil, ali imaju JAK ARGUMENT! (VIDEO)

Kod ove ekipe, već smo videli "Ferarijev" “test izdržljivosti”, "porše" koji je iz salona izašao kroz prozor ili paljenje novog "mercedesa-AMG GT 63". Nedavno se pojavio još jedan sličan video...

Ovaj put autori su pronašli najveću seckalicu koja se može pronaći na otpadima. Toliko je velika da u nju bez problema možete ubaciti celi automobil. Odlučeno je da se snimi video u kojem će automobil marke Lamborgini biti rastrgan na komadiće. Crveni "galjardo LP560-4" je postavljen na pokretnu traku koja vodi do seckalice. Ovo verzija se proizvodila 2008-2013. Ovaj primerak ima 5,2 litarski atmosferski V10 motor, koji stvara 560 konjskih snaga. Limarija, točkovi i celi enterijer su mleveni kao u mašini za mlevenje mesa.

Autori kanala su okupili ogromnu publiku od preko 181 miliona ljudi. Za prva tri dana film je pogledalo 67 miliona ljudi pa smo se uverili da se trošak za kupovinu Lamborginija višestruko isplatio.

Jedino je šteta što to tera ljude da snimaju sve više ovakvih filmova u kojima se besmisleno uništavaju sjajni automobili. Za ljubitelje automobila to će uvek biti tužan prizor. Pogotovo za one koji godinama sanjaju o takvom superautomobilu.

(Kurir.rs)