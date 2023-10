POPRAVKU AUTA HTELI DA MU NAPLATE 39.000 EVRA! Evo kako je sredio oštećenje za mnogo manje para, ljudi su oduševljeni! (VIDEO)

"Detailing" (totalno pranje automobila spolja i iznutra) je danas sve popularniji, što uključuje i manja oštećenja laka. Kod većih oštećenja još uvek je najčešća klasična popravka kod limara i lakirera.

Upravo to je i bio put kojim je krenuo vlasnik električnog kamioneta, Riviana R1T. Međutim, on je ostao baš iznenađen kad je dobio ponudu za popravku udubljenja na zadnjem levom uglu automobila u iznosu od čak 41.000 USD ili nešto više od 39.000 evra.

Umesto toga vlasnik je odlučio da vozi gotovo hiljadu kilometara do specijaliste za popravke lima bez lakiranja. Met Dent Slejer Bojet ga je primio, a u videu možemo videti njegovu magiju. On objašnjava kako je ponuda toliko velika jer se panel na ovom modelu proteže skroz do prednjeg kraja vozila te je potrebno puno posla krene li se klasičnim putem.

Daleko manje invazivna je njegova metoda. Filigranski precizni udarci i puno strpljenja nakon dva dana tuckanja urodili su plodom. Uprkos teško dostupnoj površini i nemalom poslu, ovo je ipak bio osetno kraći i zasigurno povoljniji put od klasične zamene panela i lakiranja.

