LIMO SERVIS PROTIV TAKSIJA! Mnogi misle da je samo za BOGATAŠE, ali lako može biti JEFTINIJI od otkucaja taksimetra!

Leto je gotovo, špic sezone je za nama, ali prevoz do aerodroma je uvek aktuelna tema. Bez obzira na to da li putujete na odmor ili na poslovni put, putovanje počinje od momenta kada izađete iz svog doma ili od momenta kada sletite.

Svaki elemenat na tom putu treba da bude dobar da bi u konačnici i samo putovanje bilo onakvo kako ste planirali tj. priželjkivali. Da biste došli sa ili do aerodrome, u zavisnosti od lokacije, imate različite opcije, poput javnog gradskog prevoza, organizovanih mini bus transfera, taksija, prevoza putem tzv. ride hailing aplikacija, limo servisa, metroa itd.

Javni prevoz a potom organizovani grupni mini bus-transferi su najpovoljniji ali neće vas odvesti do adrese. A to može da bude nezgodno pogotovo kada imate dosta stvari ili ne poznajete grad.

foto: Shutterstock

Mnogi limo servis ni ne uzimaju u razmatranje jer smatraju da je to previše skupo i rezervisano samo za bogate. Mnogi, međutim, ne znaju da da limo servis često može biti povoljniji nego taksi, pa za mnoje predstavlja najbolji način da dođete sa aerodroma do željene lokacije.

Limo servis vs taksi

Kada sletite u novi grad, pogotovo kada dolazite prvi put, najčešće, makar nesvesno, imate određeni blagi stres od nepoznatog. Kada ste konačno prošli pasošku kontrolu i uzeli svoj prtljag i kada se otvore vrata i vidite ljude koji čekaju nekoga poželite da i vas neko čeka. Iako nepoznata osoba, ali kada drži vaše ime na tabli to je već mnogo bolje nego da sledeće što trebate da razmišljate je, kao na lutriji, da li ćete ući u taksi koji Vam neće naplatiti više nego što treba. Malo ko nije čuo takve priče.

Osobu koja Vas čeka je prvo što dobijate sa limo servisom. Ne samo to - svi znamo da pogotovo u letnjim sezonama letovi često kasne. Vaš vozač će Vas najčešće čekati pola sata do sat, a profesionalne kompanije redovno prate informacije o letu. Tako da možete biti sigurni da neće biti nekih nepredviđenih situacija. Pored tople dobrodošlice, druga, možda još bitnija stavka kod limo servisa je što unapred znate cenu koju ćete platiti.

foto: Shutterstock

Kod taksija to u najvećem broju slučajeva ide kako taksimetar pokaže. Ako uporedimo prevoz sa smeštajem - zamislite uđete u neki smeštaj i ne znate koliko ćete platiti sve do momenta kada poželite da napustite smeštaj. Malo ko bi pristao na tako nešto. Dodatno kada se uporedi premium aerodromski transfer u vidu limo servisa i klasičan taksi to je kao all inclusive hotel i smeštaj u hotelu gde dobijate samo noćenje.

U startu prva opcija deluje skuplje ali kada na kraju sve sračunate dođete do toga da ste prošli jeftinije ili da ste na istom, a korisničko iskustvo je nemerljivo.

Kod profesionalnih servisa za aerodromski prevoz vozači su ili u odelu, a vrlo često mušterija bude dočekana sa flaširanom vodom, dnevnim novinama a bude tu još nekih pogodnosti. Limo servis vozači su često vrlo dobri poznavaoci grada, ne samo gde se šta nalazi, već šta da posetite i vidite, koji restorani su dobri itd.

foto: Kurir Televizija

A vrlo često ćete u sklopu usluge dobiti i popuste za mesta od značaja koja će učiniti Vaš odmor ili poslovno putovanje nezaboravnim.

Što se tiče cena, ako pogledamo na primeru u Beogradu cena limo servisa, je najčešće u proseku u startu skuplja oko 20% od taksija a mogu biti i iste cene u zavisnosti od lokacije, ali se ne mogu porediti vozila koja su moderna, ne starija od pet godina i usluga a opet ne treba da zaboravimo česte gužve u gradu kada taksimetar ne prestaje da otkucava dok u limuzini možete bez brige da uživate u prizoru grada u kojem ste.

(Kurir.rs)