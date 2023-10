SKUPO JE KOŠTALA OVA VOŽNJA! Žena kupila automobil, sredila ga i ofarbala, a onda je zaustavila POLICIJA i KAZNILA! (FOTO)

Julija Pugačeva (28) iz Holivuda, odlučila je da joj se sviđa baš onakav tip automobila kakav koristi lokalni odsek saobraćajne policije, od modela pa sve do boja i šara.

Kupila je, dakle, Dodž i otišla mehaničarske radnje gde je čak zatražila i ugradnju rotacionih svetala na krov, kao i sirene, a potom u susednoj radionici naručila oblepljivanje vozila upravo u boje policije.

Ni to joj nije bilo dovoljno, pa su nalepnice uključivale i bedž vrlo sličan policijskom, natpis sa krilaticom "To protect and serve", kao natpis "FSO Guard", što je navodno naziv njene kompanije za bezbednost.

Svi ovi detalji isplivali su na površinu kada je krenula na svoju prvu probnu vožnju Floridom, gde ju je odmah zaustavila policija koju je htela da imitira, pa su je na kraju i priveli u zatvor.

Ona je potom ispričala celu priču o automobilu, ali ni to joj nije pomoglo - kažnjena je za ilegalno imitiranje službenih vozila, vožnju neregistrovanim vozilom, kao i za zloupotrebu privremenih registracionih tablica. Vozilo je, naravno, zaplenjeno.

