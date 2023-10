IZNAJMILI LAMBORGINI, PA GA POLUPALI POSLE SAMO 2 SATA: Cena poravke je BEZOBRAZNO skupa, evo koliko košta SVAKI DEO! (VIDEO)

"Lamborgini urus" je papreno skup automobil i koji se retko viđa na putu. Iako ga "prozivaju" kao skupi "audi", sa početnom cenom od preko 200.000 dolara, "super SUV" je nedostižan običnim smrtnicima.

Ako želite da iskusite njegovu 641 konjsku snagu i povedete neke od svojih prijatelja na vožnju, iznajmljivanje jednog je vaša jedina opcija.

Kompanija za iznajmljivanje Gotham Dream Cars ima jedan u svojoj floti, ali trenutno nije u funkciji. Ono što je trebalo da bude mesečni zakup završilo se posle samo dva sata.

Naime, ovaj Urus iz 2022. sa samo oko 5.000 milja na satu (oko 8.000 km), zakačilo je drugo vozilo sa boka dok je vozač čekao zeleno na semaforu. Trenutno je parkiran i čeka se na rezervne delove, što će, kako navodi Motor1 koji je preneo ovu vest, potrajati.

Lamborghinije SUV visokih performansi je njegov najčešći automobil na putevima, jer je do sredine 2022. već proizvedeno 20.000 jedinica. Međutim, očigledno je teško doći do rezervnih delova.

foto: Screenshot YT SuperspeedercarsBob

Izvršni direktor kompanije za iznajmljivanje, Rob Fereti, priča priču o tome kako nije mogao da nabavi neophodna vrata na strani suvozača i bočni retrovizor sa drugih oštećenih vozila. Cilj je bio da se Urus vrati na put za otprilike nedelju dana, ali bezuspešno jer zamenski paneli ne mogu da se nađu, oko dve nedelje nakon incidenta.

Cena popravke je astronomska

Sami delovi koštaju 36.292 dolara, plus 9.487 dolara su "ruke". To ne uključuje rad na farbanju, što je još 6.987 dolara, plus 4.192 dolara za samu boju.

Posao obavljen na karoseriji iznosi 1.050 dolara. Uz još neke sitnij stavke, ukupno će koštati 58.173 dolara da se Urus popravi, a p kada se tome doda porez na promet koji iznos 3.853 dolara, ukupna cena popravke skače na 62.027 dolara.

Na kraju, čoveku koji je rentirao Urus ponuđeno je zamensko vozilo jer nije on kriv za udes, a treba da plaća ceo mesec. Međutim, odlučio je da sačeka dok se Urus ne popravi.

(Kurir.rs / B92, Motor1)